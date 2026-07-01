ДРАБКИН Яков Самойлович
Родился в 1918 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1941 г. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг
Кандидатская диссертация: Германское Национальное собрание в 1919 году и образование Веймарской республики (МГУ,1953).
Докторская диссертация.: Ноябрьская революция в Германии (МГУ, 1968) (переведена на нем. яз.).
Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, научный руководитель Центр германских исторических исследований Института всеобщей истории РАН
Область интересов: Германская история новейшего времени, российско-германские отношения, международное рабочее движение.
Сочинения: Революция 1918-1919 гг. в Германии: Краткий очерк. М.: Соцэкгиз, 1958;
Немецкие антифашисты при борьбе против гитлеровской диктатуры. М., 1960 (в соавт.);
Ноябрьская революция в Германии. М., 1967;
Становление Веймрхской республики. М., 1978;
Las revoluciones sociales. Mexico. 1975;
Становление Веймарской республики в Германии. М.1978 (переведена на нем. яз.);
Коминтерн и идея мировой революции: Документы. М. 1998 (отв. ред., сост., автор предисловия и части комментариев);
Роза Люксембург. Актуальные аспекты политической и научной деятельности. М. 2004 (отв. ред., автор).