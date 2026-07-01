ДОЗНАНИЕ
ДОЗНАНИЕ - форма предварительного расследования преступления.
В России система предварительного расследования сложилась в результате многовекового развития уголовно-процессуального права и судопроизводства, в том числе с учётом опыта стран с романо-германской системой права. В Уставе уголовного судопроизводства 1864 года законодательно была закреплена тенденция разделения дознания и следствия. В Российской Федерации основной формой расследования преступлений является предварительное следствие. Дознание проводится по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно, то есть по делам о преступлениях, не отличающихся повышенной общественной опасностью, когда не требуется производства значительного объёма процессуальных действий и обстоятельства совершённого преступления не представляют сложности в их установлении и тому подобное.
Дознание как разновидность расследования характеризуют те же принципы и задачи, что и уголовное судопроизводство в целом и следствие в отдельности; однако имеются некоторые процессуальные особенности расследования. Так, при производстве дознания подозреваемому не предъявляется обвинение (оно формулируется в итоговом документе дознания - обвинительном акте, который перед направлением уголовного дела в суд для рассмотрения по существу утверждает прокурор); дознание проводится в сокращённые сроки (если завершить дознание в установленный срок не представляется возможным, уголовное дело передаётся для производства следствия); дознание производится дознавателями и органами дознания, направляется органами внутренних дел, командирами воинских частей (дознание может производиться в соответствии с подследственностью уголовных дел следователями органов внутренних дел, органов прокуратуры).
Дознание как форма расследования применяется в некоторых странах континентальной Европы. Так, во Франции предварительному расследованию, как правило, предшествует полицейское дознание, которое делится на два вида:дознание в виде полного расследования и дознание по делам, требующим предварительного следствия.