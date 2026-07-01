ДОЗНАНИЕ

ДОЗНАНИЕ - форма предварительного расследования преступления .

В Рос­сии сис­те­ма пред­ва­рительного рас­сле­до­ва­ния сло­жи­лась в ре­зуль­та­те мно­го­ве­ко­во­го раз­ви­тия уго­лов­но-про­цес­су­аль­но­го пра­ва и су­до­про­из­вод­ст­ва, в том числе с учё­том опы­та стран с ро­ма­но-гер­ман­ской сис­те­мой пра­ва. В Ус­та­ве уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва 1864 года за­ко­но­да­тель­но бы­ла за­кре­п­ле­на тен­ден­ция раз­де­ле­ния дознания и след­ст­вия. В Российской Федерации основной фор­мой рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ний яв­ля­ет­ся пред­ва­ри­тель­ное след­ст­вие. Дознание про­во­дит­ся по уго­лов­ным де­лам, по ко­то­рым про­из­вод­ст­во пред­ва­рительного след­ст­вия не­обя­за­тель­но, то есть по де­лам о пре­сту­п­ле­ни­ях, не от­ли­чаю­щих­ся по­вы­шен­ной об­щественной опас­но­стью, ко­гда не тре­бу­ет­ся про­из­вод­ст­ва зна­чительного объ­ё­ма про­цес­су­аль­ных дей­ст­вий и об­стоя­тель­ст­ва со­вер­шён­но­го пре­сту­п­ле­ния не пред­став­ля­ют слож­но­сти в их ус­та­нов­ле­нии и тому подобное.

Дознание как раз­но­вид­ность рас­сле­до­ва­ния ха­рак­те­ри­зу­ют те же прин­ци­пы и за­да­чи, что и уго­лов­ное су­до­про­из­вод­ст­во в це­лом и след­ст­вие в от­дель­но­сти; од­на­ко име­ют­ся не­ко­то­рые про­цес­су­аль­ные осо­бен­но­сти рас­сле­до­ва­ния. Так, при про­из­вод­ст­ве дознания по­доз­ре­вае­мо­му не предъ­яв­ля­ет­ся об­ви­не­ние (оно фор­му­ли­ру­ет­ся в ито­го­вом до­ку­мен­те дознания - об­ви­ни­тель­ном ак­те, ко­то­рый пе­ред на­прав­ле­ни­ем уго­лов­но­го де­ла в суд для рас­смот­ре­ния по су­ще­ст­ву ут­вер­жда­ет про­ку­рор ); дознание про­во­дит­ся в со­кра­щён­ные сро­ки (ес­ли за­вер­шить дознание в ус­та­нов­лен­ный срок не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ным, уго­лов­ное де­ло пе­ре­да­ёт­ся для про­из­вод­ст­ва след­ст­вия); дознание про­из­во­дит­ся доз­на­ва­те­ля­ми и ор­га­на­ми доз­на­ния, направляется ор­га­на­ми внутренних дел, ко­ман­ди­ра­ми во­ин­ских час­тей (дознание мо­жет про­из­во­дить­ся в со­от­вет­ст­вии с под­след­ст­вен­но­стью уго­лов­ных дел сле­до­ва­те­ля­ми ор­га­нов внутренних дел, ор­га­нов про­ку­ра­ту­ры ).

Дознание как фор­ма рас­сле­до­ва­ния при­ме­ня­ет­ся в не­ко­то­рых стра­нах кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы. Так, во Фран­ции пред­ва­рительному рас­сле­до­ва­нию, как пра­ви­ло, пред­ше­ст­ву­ет по­ли­цей­ское дознание, ко­то­рое де­лит­ся на два ви­да:дознание в ви­де пол­но­го рас­сле­до­ва­ния и дознание по де­лам, тре­бую­щим пред­ва­рительного след­ст­вия.

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