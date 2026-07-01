ДОЗИ, РАЙНХАРТ ПИТЕР АННА
Дози (нид. Dozy), Райнхарт Питер Анна (21.02.1820, Лейден — 03.05.1883 Лейден) — нидерландский историк, арабист, исламовед.
Из рода гугенотов, переселившегося в Нидерланды в XVII в., писал преимущественно по-французски. С 1844 — доктор, с 1850 — экстраординарный, с 1857 — ординарный профессор истории Лейденского университета. Особенно известен «Исследованиями по истории и литературе Испании в средневековье» («Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne pendant le moyen age», 2 т., 1849) и «Историей мусульман Испании до завоевания Андалусии Альморавидами, 711—110» («Histoire des musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête de l’Andalousie par les Almoravides, 711—1110», 4 т., 1861), в которых выступал последователем французской романтической школы. Издал ряд арабских источников, в частности, относящихся к Пиренейскому п-ову и Сев. Африке.
Не потеряли своего значения и лексикографические труды Д.: «Подробный словарь названий предметов одежды у арабов» («Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes», 1845) и «Дополнение к арабским словарям» («Supplément aux dictionnaires arabes», 2 т., 1877—1881). По-голландски опубликовал популярный очерк «Исламизм [= ислам]» («Het Islamisme», 1863) и монографию «Израильтяне в Мекке» («De Israeliten te Mekka», 1864) о роли иудейских племен Хиджаза в становлении ислама. С 1878 — член-корреспондент РАН.