ДОЖИ ДЬЁРДЯ ВОССТАНИЕ 1514
ДОЖИ ДЬЁРДЯ ВОССТАНИЕ 1514 года - антифеодальное крестьянское восстание в Венгрии.
Было вызвано усилением крепостнического гнёта. После обнародования 16.04.1514 года буллы папы Льва Х о крестовом походе против турок в различных областях Венгерского королевства начали формироваться отряды крестоносцев, а на Ракошском поле под Пештом - крестоносное ополчение, основную массу которого составляли крестьяне.
Руководителем крестового похода был назначен мелкий дворянин Дожа Дьёрдь, защитник пограничных укреплений на юге страны, удостоенный королевских наград. Бегство крестьян в войско крестоносцев вызвало резкое недовольство дворян, потребовавших их возвращения домой. 23 мая дворяне добились отмены дальнейшего набора крестоносцев, король Владислав II (Уласло II) отдал крестоносцам приказ выступить против турок. Однако крестьянское ополчение (40 тысяч человек) под командованием Дожи Дьёрдя отказалось его выполнить. Оно направилось на город Сегед, но не сумело его взять. Развернув лагерь в Чанаде, Дожа Дьёрдь начал рассылать оттуда письма к дворянам в защиту крестьянства. В «Цегледском воззвании» он пригрозил господам уничтожением, изложил своё намерение упразднить королевство и высшие церковные чины. В июне крестьянская армия форсировала реку Тиса и подступила к Темешвару (ныне Тимишоара), где произошло сражение с дворянским войском, возглавляемым И. Батори и Я. Запойяи.
15 июля основные силы крестьянского ополчения были разбиты, Дожа Дьёрдь, будучи раненным, взят в плен и после жестоких пыток 20.07.1514 года казнён на раскалённом железном троне. К осени 1514 года все очаги крестьянского восстания были подавлены, истреблено около 50 тысяч его участников. Государственное собрание, заседавшее в Пеште в октябре-ноябре 1514 года (так называемый Дикий сейм), постановило прикрепить крестьян к земле на вечные времена.