ДОЖА, ДЁРДЬ СЕКЕЙ

Дожа (лат. Dosa, венг. Dózsa, рум. Doja), Дёрдь Секей (ок. 1470, Далнок, Трансильвания — 1514, Темешвар) — предводитель Крестьянской войны в Венгрии 1514.

Возможно, происходил из секеев . Д. был профессиональным воином, служил в гарнизонах на южной границе королевства, участвовал в военном походе 1513 против турок. В феврале 1514 под Белградом в поединке победил известного своей силой и храбростью турецкого воина, за что был вознагражден королем Уласло II: пожалован дворянским титулом, гербом, деревенькой. В начале апреля 1514 примас венгерской церкви, кардинал и папский легат Тамаш Бакоц поручил ему возглавить провозглашенный папой крестовый поход против турок, целью которого было возвращение захваченных турками в Хорватии крепостей. В общей сложности под знаменами крестоносцев в разных местах королевства собралось ок. 100 тыс. человек, в основном жителей деревень и торговых местечек. Насчитывалось около 8 сборных пунктов крестоносцев. Отряд Д. в лагере под Пештом был самым многочисленным (40 тыс. человек). Среди крестоносцев нарастало недовольство из-за затягивания выступления в поход, из-за препятствий, которые чинили феодалы своим крестьянам, желавшим вступить в армию крестоносцев. Пропаганда крестового похода была поручена францисканцам-обсервантам. В их проповеди звучала острая критика социальной несправедливости, что подогревало раздражение масс против властей, господ, официальной церкви.

Не получив официального распоряжения о начале похода, отряды стали действовать самостоятельно, вступая в стычки с местными властями. В первой половине мая движение к южной границе начало и войско Д., пока еще с первоначальными намерениями освободить от турок захваченные крепости. В конце мая король и примас официально запретили поход. Толпы крестоносцев не подчинились, крестовый поход против турок перерос в антифеодальное восстание. Именно тогда Д. присоединился к движению и возглавил его. Отряды восставших действовали разрозненно. Д. занял большую часть населенных пунктов долины р. Марош, у Надьлака уничтожил объединенное войско феодалов и жестоко расправился с захваченными в плен господами. Очевидно, он предполагал объединить отдельные отряды, действовавшие в разных районах страны. Но 15 июля 1514 у Темешвара Д. был разбит войском трансильванского воеводы Яноша Запольяи , взят в плен и подвергнут жестокой казни. Разрозненные силы восставших сопротивлялись до октября. Состоявшееся в ноябре 1514 государственное собрание приняло репрессивные законы против крестьян. Они декларировали прикрепление крестьян к земле, что отражало уже ранее обозначившуюся тенденцию социально-экономического развития региона. Однако только с конца XVI в., уже в других исторических условиях, эти законы начали реально влиять на положение крестьян.

Восстание в целом носило стихийный характер, четко сформулированных целей не имело. Но историки находят в нем элементы идеологии. Д. приписывают желание установить в стране строй, эталоном для которого могла бы служить близкая ему община секеев, на протяжении всего Средневековья сохранявшая признаки равенства и свободы членов. Специфика крестового похода, проповедническая деятельность францисканцев-обсервантов способствовали складыванию у повстанцев представления о себе как богоизбранном народе, который призван сразить не только турок, «естественных врагов христиан», но и «неверных и подлых господ», не меньших, чем турки, врагов для простого народа.

Оценка личности и деятельности Д. в литературе и в традиции менялась: в революционной поэзии Ш. Петефи и научной литературе эпохи социализма его воспевали как борца за свободу и справедливость, в XIX в. и в последние десятилетия к нему относятся с изрядной долей скепсиса.

Ист.: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV. Budapest, 1979.

Лит.: Ачади И. История венгерского крепостного крестьянства / Пер. с венг. М., 1956; Гусарова Т. П. Венгерская деревня конца XV — середины XVI века и Крестьянская война 1514 года. Источники и материалы. М., 1990; Ее же. У истоков идеологии крестьянских крестовых походов в Венгрии во второй половине XV—XVI вв. // Из истории социальных конфликтов и народных движений в средневековой Европе. М., 2001. С. 70—88; Шушарин В. П. Крестьянская война 1514 года в Венгрии. М., 1994; Barta G., Fekete Nagy A. Paraszthború 1514-ben. Budapest, 1973; Márki S. Dósa György. Budapest, 1913; Szücs J. Dózsa paraszthaborujanak ideológiája // Valosag. 1972. № 2; Idem. A ferencses obszervancia és az 1514. évi parasztháború // Levéltári Közlemények. 1972. 213—261.old.