ДОЖ ВЕНЕЦИИ

Титул, который носил глава Венецианской республики.

Этимологически слово «дож» (итал. doge) восходит к латинскому dux — «вождь», «военачальник». Изначально, несмотря на республиканских характер Венеции , дож сосредотачивал в своих руках значительную власть. В течение XII–XIV вв. наблюдалась тенденция к ограничению власти дожей, что стало ответом венецианской олигархии на попытки некоторых дожей превратить республику в княжество ( сеньорию ).

Дож избирался пожизненно путем многоэтапных выборов. С 1172 г. дож избирался коллегией из сорока (затем сорока одного) выборщика. Коллегия выборщиков назначалась членами Большого Совета, в который входили самые богатые и влиятельные граждане.

С 1268 г. процедура избрания коллегии выборщиков значительно усложнилась, и стала проводиться во множество этапов, каждый из которых снижал возможности отдельных семей влиять на результат. С этого же времени была и резко ограничена власть дожей. Дожи фактически лишались возможность действовать без коллегии советников. После смерти дожей специальная комиссия инквизиторов проверяла их деятельность и конфисковала имущество дожей, если становились очевидными злоупотребления.

Важнейшей ритуальной обязанностью дожа было совершение ритуального брака с морем в день Вознесения Господня. В этот день дож бросал с церемониальной галеры кольцо в Адриатическое море. Дожи носили специальный головной убор.

До 1400 г. дожей хоронили в соборе Сан-Марко, с 1400 г. — в Санти-Джованни э Паоло.

Иллюстрации:

Кристофо Моро (67ой венецианский дож).

Автор статьи: Г. А. Шмидт.