ДОЙНА (НАРОДНАЯ ПЕСНЯ)
ДОЙНА - один из основных жанров молдавского и румынского устного творчества.
Возник в пастушеской среде. Тематика разнообразна, распространены любовные, гайдуцкие, рекрутские и другие. Дойне, характерны поэтические мотивы печали, скорби.
Основная особенность - протяжная, ритмически свободная и гибкая мелодия, вокальная или инструментальная (исполняется на флуере, нае, скрипке и других, часто в сопровождении инструментального ансамбля). В развёртывании мелодии плавное движение сменяется скачками на широкие интервалы, выдержанные звуки - мелкими длительностями, значительную роль играет орнаментика. Типичны натуральные лады (диатонические; с одной или двумя увеличенными секундами). Дойна часто исполняется в паре со стремительным танцем (хора, сырба и другими).