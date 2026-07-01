ДОЙНА (НАРОДНАЯ ПЕСНЯ)

ДОЙНА - один из основных жанров молдавского и румынского устного творчества.

Воз­ник в пас­ту­ше­ской сре­де. Те­ма­ти­ка раз­но­об­раз­на, рас­про­стра­не­ны лю­бов­ные, гай­дуц­кие, рек­рут­ские и другие. Дойне, ха­рак­тер­ны по­этические мо­ти­вы пе­ча­ли, скор­би.

Основная осо­бен­ность - про­тяж­ная, рит­ми­че­ски сво­бод­ная и гиб­кая ме­ло­дия , во­каль­ная или ин­ст­ру­мен­таль­ная (ис­пол­ня­ет­ся на флуе­ре, нае, скрип­ке и других, час­то в со­про­во­ж­де­нии ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля). В раз­вёр­ты­ва­нии ме­ло­дии плав­ное дви­же­ние сме­ня­ет­ся скач­ка­ми на ши­ро­кие ин­тер­ва­лы, вы­дер­жан­ные зву­ки - мел­ки­ми дли­тель­но­стя­ми, зна­чительную роль иг­ра­ет ор­на­мен­ти­ка . Ти­пич­ны на­ту­раль­ные ла­ды (диа­то­ни­че­ские; с од­ной или дву­мя уве­ли­чен­ны­ми се­кун­да­ми). Дойна час­то ис­пол­ня­ет­ся в па­ре со стре­ми­тель­ным тан­цем (хо­ра, сыр­ба и другими).

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