ДОЙЛ, АРТУР КОНАН

ДОЙЛ, АРТУР КОНАН (Конан Дойл Артур) - английский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье ху­дож­ни­ка. Окон­чил ие­зу­ит­скую шко­лу Сто­нихерст в граф­ст­ве Лан­ка­шир (1875 год); медицинский факультет Эдин­бург­ско­го университета (1881 год). В 1880-е годы ра­бо­тал вра­чом.

Литературный де­бют - рас­сказ «Тай­на до­ли­ны Сэс­са­са» («The mystery of Sassasa valley», 1879 год) о при­клю­че­ни­ях ис­ка­те­лей ал­ма­зов в Южной Аф­ри­ке. Ус­пех при­нёс ро­ман «Этюд в баг­ро­вых то­нах» («A study in scarlet», 1887 год), по­ло­жив­ший на­ча­ло «шер­ло­киа­не» - цик­лу про­из­ве­де­ний о сы­щи­ке Шер­ло­ке Хол­мсе и док­то­ре Ват­со­не, над ко­то­рым Дойл ра­бо­тал с пе­ре­ры­ва­ми до 1927 года.

По­вес­ти «Знак че­ты­рёх» («The sign of four», 1890 год), «Со­ба­ка Бас­кер­ви­лей» («The hound of the Baskerviles», 1901-1902 годы), «До­ли­на ужа­са» («The valley of fear», 1914-1915 годы); сборники рас­ска­зов «При­клю­че­ния Шер­ло­ка Хол­мса» («The adventures of Sher­lock Holmes», 1891-1892 годы), «Вос­по­ми­на­ния о Шер­ло­ке Хол­мсе» («The memoirs of Sherlock Holmes», 1892-1893 годы) и другие за­кре­пи­ли за Дойлем сла­ву мас­те­ра де­тек­ти­ва.

В начале 1890-х годов Дойл об­ра­тил­ся к жан­ру ис­то­ри­ко-при­клю­чен­че­ско­го ро­ма­на, раз­ви­вая тра­ди­ции В. Скот­та, Ф. Ку­пе­ра, А. Дю­ма-от­ца и Э. По: «Бе­лый от­ряд» («The white company», 1891 год), «Сэр Най­джел» («Sir Nigel», 1905 год), «Из­гнан­ни­ки» («The refugees», 1893), «Род­ни Сто­ун» («Rodney Stone», 1896 год), «Ве­ли­кая тень» («The great shadow», 1892 год), «Под­ви­ги бри­га­ди­ра Же­ра­ра» («The exploits of brigadier Gerard», 1896 год), «Дя­дюш­ка Бер­нак» («Uncle Bernac», 1896 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: на­уч­но-фан­та­стические ро­ма­ны «За­те­рян­ный мир» («The lost world», 1912 год), «От­рав­лен­ный по­яс» («The poison belt», 1913 год), в ко­то­рых соз­дан гро­те­ск­ный об­раз экс­цен­трич­но­го профессора Чел­ленд­же­ра; ав­то­био­гра­фия «Вос­по­ми­на­ния и при­клю­че­ния» («Me­mo­ries and adventures», 1924 год), книга «Ис­то­рия спи­ри­тиз­ма» («The history of spi­ri­tualism», vol. 1-2, 1926 год), от­ра­зив­шая мис­тические ув­ле­че­ния Дойла, а так­же ра­бо­ты по ис­то­рии анг­ло-бур­ской 1899-1902 годов и Первой ми­ро­вой войн .

В 1902 году воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во (за ра­бо­ту в по­ле­вом гос­пи­та­ле в Южной Аф­ри­ке во вре­мя анг­ло-­бур­ской вой­ны). В Рос­сии про­из­ве­де­ния Дойла пе­ре­во­ди­лись с конца XIX века.

Сочинения:

Полное собрание сочинений. СПб., 1911. Том. 1–22;

The principal works of fiction. L., 1913. Vol. 1–20;

Собрание сочинений. М., 1994. Том. 1–8.

Иллюстрация: Архив БРЭ.