ДОЙЧ ОТТО ЭРИХ
ДОЙЧ ОТТО ЭРИХ - австрийский архивист, библиограф, музыковед.
Изучал историю литературы и изобразительного искусства в университетах Вены и Граца. В 1914 году опубликовал документированную биографию Ф. Шуберта, принёсшую ему репутацию крупнейшего в Европе шубертоведа (Дойч опубликовал всего около 150 работ о нём).
В 1939 году эмигрировал в Великобританию (в 1947 году получил гражданство). В 1952 году вернулся в Вену, где завершил фундаментальные документированные биографии Г. Ф. Генделя и В. А. Моцарта. Способствовал возвращению общественного интереса к чешским композиторам Я. А. Кожелуху. Самая известная работа Дойча (совместно с Д. Р. Ваккелингом) - тематико-хронологический каталог сочинений Шуберта «Schubert: Thematic catalogue of all his works in chronological order» (1951 год; переиздан на немецком языке в 1978 году).
Сочинения:
F. Schubert. Die Dokumente seines Lebens und Schaffens. Münch., 1913–1914. Bd 1–2;
Handel: a documentary biography. L., 1955;
Mozart: die Dokumente seines Lebens. Kassel, 1961. (W. A. Mozart. Neue Ausgabe sämtlicher Werke, 10, 34).