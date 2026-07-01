ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ Митрофан Викторович

Историк, этнограф.

Окончил историко-филологический факультет Киевского университета (1894). Исследования посвящены истории Русско-Литовского княжества, декабристам. Магистерская диссертация: «Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах» (Киев, 1901). Докторская: «Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI в.» (Киев, 1905).

С 1895 сотрудник Московского архива Министерства юстиции. Приват-доцент Московского университета (1899-1901). С 1901 приват-доцент Киевского университета, ординарный профессор. В 1907 основал Киевский коммерческий институт.

После Октябрьской революции принимал активное участие в организации университета в Минске, работал в МИД Белоруссии. Преподавал в Харьковском институте народного хозяйства, Азербайджанском университете, Белорусском университете. С 1926 проф. Московского института народного хозяйства, сотрудник Института истории РАНИОН.

Методологические воззрения характеризуются синтезом позитивизма и марксизма. В работе «Основы государственности Беларуси » (1919) доказывал древность белорусской государственности.

Сочинения :

Очерк истории кривичской и дреговичской земель до конца XII столетия. Киев, 1891;

Польско-Литовская уния на сеймах до 1569 г.: Исторический очерк. М., 1897;

Политические идеалы М. М. Сперанского. М., 1905;

Из истории общественных течений в России. Сб.статей. М., 1906;

Тайное общество декабристов. Киев, 1906;

Обзор новейшей русской истории (конец XVIII – 1 четверть XIX в.). Киев, 1912;

Народное хозяйство Белоруссии, 1861-1914. Минск, 1926;

История Белоруссии. Минск, 1994.