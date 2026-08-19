ДОВМОНТ
ДОВМОНТ - князь нальшанский (не позднее 1260-1266 годов), псковский (1266-1270 годы, 1271-1299 годы).
Будучи владельцем Нальшан и правителем Нальшанской земли в Великом княжестве Литовском (ВКЛ), входил в круг литовских князей, подчинённых власти литовского короля Миндовга, был женат на родной сестре его жены. В 1260 году владения Довмонта были разорены отрядами монгольского полководца нойона Бурундая. В 1263 году, после смерти Марты, жены Миндовга, супруга Довмонта была вызвана ко двору короля, который принудил её к сожительству. Осенью того же года Довмонт участвовал в организации неудавшегося заговора литовских князей во главе с жемайтским князем Тренятой (Тройнатом), целью которого было убийство Миндовга и его семьи. В 1264 году, после гибели Треняты, Довмонт был вынужден начать борьбу с сыном Миндовга – литовским князем Войшелком и его союзниками из числа аукштайтских и нальшанских князей.
Очевидно, в 1265 году Довмонт вступил в переговоры с Псковом (сюда из Великого княжества Литовского эмигрировали 300 его сторонников с семьями) и Новгородской республикой. В 1266 году, после поражения от Войшелка, Довмонт с родственниками и дружиной в 70 человек выехал из Великого княжества Литовского в Псков, где крестился в православие. Сменил на княжении в Пскове князя Святослава Ярославича. В том же году Довмонт предпринял с 270 литовскими и псковскими отборными воинами поход в Великое княжество Литовское (в Нальшанскую землю) и владения полоцкого князя Герденя, разбил литовско-полоцкие войска (700 человек) на псковском берегу реки Западная Двина, напротив острова Гаидов. Зимой 1266/1267 годов Довмонт совершил новый поход на Великое княжество Литовское.
В 1267 году в результате совместного похода с новгородской ратью во главе с боярином Олферием Сбыславичем Довмонт нанёс новое поражение князю Герденю, который был убит в сражении. 23.01.1268 года вместе с псковичами Довмонт участвовал в походе объединённой рати русских князей во главе с переяславским князем Дмитрием Александровичем на эстонские земли Ливонского ордена. В Раковорской битве 1268 года командовал полком правой руки, а затем совершил самостоятельный поход в глубь владений Ливонского ордена, «на Вируяны», вплоть до Балтийского моря.
В 1269 году выдержал десятидневную осаду Пскова отрядами Ливонского ордена и разбил осаждавших с помощью новгородских войск под командованием суздальского князя Юрия Андреевича; в 1270 году из-за интриг великогоо князя Ярослава Ярославича сменён на княжении в Пскове на другого выходца из Литвы – князя Айгуста. Однако уже следующей весной Довмонт был вновь на княжении в Пскове и 23.04.1271 года на реке Мироповна вместе с 60 псковичами на пяти насадах разбил войско Ливонского ордена (800 человек), которое разоряло пограничные псковские сёла. 08.06.1272 года, не дожидаясь шедшей из Новгорода помощи, у Пскова Довмонт нанёс новое поражение войскам ливонского магистра, а затем в ответ на разорение псковских пограничных волостей (до 8 сентября) опустошил эстонские земли Ливонского ордена.
В 1278 году участвовал в походе великого князя Дмитрия Александровича на Карельскую землю. 08.06.1278 года Довмонт вновь разбил ливонцев под Псковом. В ответ на разорение псковских пограничных сёл князь совершил поход на эстонские земли Ливонского ордена.
В 1280-1290-х годах Довмонт активно поддерживал внешнюю политику новгородских правителей - великих князей владимирских Дмитрия Александровича и Андрея Александровича. В феврале 1282 года , в ответ на пленение новгородцами 01.01.1282 года семьи великого князя Дмитрия Александровича и его дружины, Довмонт совершил из крепости Копорье нападение на Ладогу, где освободил двух великокняжеских дочерей, казну и бояр великого князя. Очевидно, к этому времени относится заключение брака между овдовевшим Довмонтом и дочерью великого князя Дмитрия Александровича – Марией Дмитриевной.
В 1285 году вместе с псковичами Довмонт совершил поход на Тверское княжество, где на территории волости Олешня потерпел поражение от объединённых войск городов Северо-Восточной Руси и попал в плен, но был вскоре отпущен. В конце 1293 года в Пскове у Довмонт скрывался от нападения ордынских отрядов Дюденя (Тудана) великий князь владимирский Дмитрий Александрович. 04.03.1299 года Довмонт нанёс очередное поражение войскам Ливонского ордена, захватившим псковский посад. В битве на берегу реке Великая у церкви Святых апостолов Петра и Павла рыцари были разбиты, а захваченные пленные позднее отправлены во Владимир к великому князю Андрею Александровичу.
Довмонт скончался во время мора в Пскове, был похоронен в Троицком соборе, вскоре началось его местное почитание как святого покровителя Пскова и русского воинства. В начале XIV века во время расширения территории Пскова окольный город получил назв. Довмонтов, а укрепления - Довмонтовы стены. В 1373 году в Пскове была сооружена каменная церковь в честь Довмонта, а с XV века в псковском летописании стали фиксироваться чудеса и исцеления от его мощей. Как защитник Руси Довмонт был поставлен древнерусскими книжниками в один ряд с великим князем владимирским Александром Ярославичем Невским и его сыном – великим князем владимирским Дмитрием Александровичем. Канонизирован Русской Православной Церковью.
Известен также сын Довмонта - Давид (Давыд) (? - 1326 годы), князь городенский, ближайший сподвижник и полководец литовского князя Гедимина.
Иллюстрация:
Довмонт. Фрагмент иконы «Богоматерь Мирожская». Вторая половина XVI века. Псковский государственный объединённый историко-архитектурныйи художественный музей-заповедник. Архив БРЭ.