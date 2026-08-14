ДОВЛАТОВ СЕРГЕЙ ДОНАТОВИЧ
Русский писатель, журналист.
Родился в семье театрального режиссёра. C 1944 года жил преимущественно в Ленинграде, в 1972-1975 годах - в Таллине. Учился в Ленинградском государственном униыерситете (1959-1962 годы, 1965-1966 годы); во время службы в армии был охранником в исправительно-трудовых лагерях (1962-1965 годы). Работал журналистом.
Рассказы Довлатова с конца 1960-х годов распространялись в самиздате; с 1976 года публиковался за рубежом (за что был исключён из Союза журналистов Союза Советских Социалистических Республик). В 1978 году эмигрировал в Вену, затем – в Нью-Йорк. Работал на радиостанции «Свобода» (с 1980 года), один из создателей и главный редактор русскоязычной газеты «Новый американец» (1980-1982 годы; опубликованные в газете статьи Довлатова составили сборник «Марш одиноких», 1983 год).
Произведениям Довлатова, продолжающим традиции русской юмористической прозы (А. П. Чехов, М. М. Зощенко), присущи острая достоверность детали, изысканная простота и особый лаконизм, восходящий к минималистичному стилю рассказов Л. И. Добычина и американской прозы XX века (Ш. Андерсон, Э. Хемингуэй, Дж. Д. Сэлинджер), к поэтике бытового анекдота. Апология индивидуальной свободы сочетается в них с воссозданием трагикомической картины мира.
Характерная черта прозы Довлатова, использующего принцип циклизации новелл, - автобиографизм: в книге «Компромисс» (1981 год) нашла отражение журналистская деятельность в газете «Советская Эстония» (1972-1975 годы); в книге «Зона. Записки надзирателя» (1982 год) преломился опыт армейской жизни Довлатова; в книге «Заповедник» (1983 год) - опыт работы экскурсоводом в Пушкинском заповеднике летом 1976 и 1977 годов; повесть «Наши» (1983 год) - история семьи писателя.
Среди других сочинений: цикл миниатюр «Соло на ундервуде» (1980 год), повести «Ремесло» (1985 год), «Чемодан» (1986 год), «Иностранка» (1986 год) ; пьеса-сказка «Человек, которого не было» (опубликована в 2001 году, поставлена в 2003 году).
Сочинения:
Малоизвестный Довлатов. СПб., 1999;
Сквозь джунгли безумной жизни. СПб., 2003;
Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2006;
Речь без повода..., или Колонки редактора. М., 2006.
Иллюстрация:
С. Д. Довлатов. Нью-Йорк. 1980 год. Архив БРЭ.