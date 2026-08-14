ДОВЛАТОВ СЕРГЕЙ ДОНАТОВИЧ

Русский писатель, журналист.

Ро­дил­ся в се­мье те­ат­раль­но­го ре­жис­сё­ра. C 1944 года жил пре­имущественно в Ле­нин­гра­де, в 1972-1975 годах - в Тал­ли­не. Учил­ся в Ленинградском государственном униыерситете (1959-1962 годы, 1965-1966 годы); во вре­мя служ­бы в ар­мии был ох­ран­ни­ком в ис­пра­вительно-тру­до­вых ла­ге­рях (1962-1965 годы). Ра­бо­тал жур­на­ли­стом.

Рас­ска­зы Довлатова с конца 1960-х годов рас­про­стра­ня­лись в сам­из­да­те ; с 1976 года пуб­ли­ко­вал­ся за ру­бе­жом (за что был ис­клю­чён из Сою­за жур­на­ли­стов Союза Советских Социалистических Республик). В 1978 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ну, за­тем – в Нью-Йорк. Ра­бо­тал на ра­дио­стан­ции «Сво­бо­да» (с 1980 года), один из соз­да­те­лей и главный ре­дак­тор рус­скоя­зыч­ной газеты «Но­вый аме­ри­ка­нец» (1980-1982 годы; опубликованные в га­зе­те ста­тьи Довлатова со­ста­ви­ли сборник «Марш оди­но­ких», 1983 год).

Про­из­ве­де­ни­ям Довлатова, про­дол­жаю­щим тра­ди­ции русской юмо­ри­стической про­зы (А. П. Че­хов, М. М. Зо­щен­ко ), при­су­щи ост­рая дос­то­вер­ность де­та­ли, изы­скан­ная про­сто­та и осо­бый ла­ко­низм, вос­хо­дя­щий к ми­ни­ма­ли­стичному сти­лю рас­ска­зов Л. И. До­бы­чи­на и американской про­зы XX века (Ш. Ан­дер­сон, Э. Хе­мин­гу­эй, Дж. Д. Сэ­линд­жер), к по­эти­ке бы­то­во­го анек­до­та. Апо­ло­гия ин­ди­ви­ду­аль­ной сво­бо­ды со­че­та­ет­ся в них с вос­соз­да­ни­ем тра­ги­ко­мической кар­ти­ны ми­ра.

Ха­рак­тер­ная чер­та про­зы Довлатова, ис­поль­зую­ще­го прин­цип цик­ли­за­ции но­велл , - ав­то­био­гра­физм: в книге «Ком­про­мисс» (1981 год) на­шла от­ра­же­ние жур­на­ли­ст­ская дея­тель­ность в газете «Со­вет­ская Эс­то­ния» (1972-1975 годы); в книге «Зо­на. За­пис­ки над­зи­ра­те­ля» (1982 год) пре­ло­мил­ся опыт ар­мей­ской жиз­ни Довлатова; в книге «За­по­вед­ник» (1983 год) - опыт ра­бо­ты экс­кур­со­во­дом в Пуш­кин­ском за­по­вед­ни­ке ле­том 1976 и 1977 годов; по­весть «На­ши» (1983 год) - ис­то­рия се­мьи пи­са­те­ля.

Сре­ди других со­чи­не­ний: цикл ми­ниа­тюр «Со­ло на ун­дер­ву­де» (1980 год), по­вес­ти «Ре­мес­ло» (1985 год), «Че­мо­дан» (1986 год), «Ино­стран­ка» (1986 год) ; пье­са-­сказ­ка «Че­ло­век, ко­то­ро­го не бы­ло» (опубликована в 2001 году, поставлена в 2003 году).

Сочинения:

Ма­ло­из­ве­ст­ный Дов­ла­тов. СПб., 1999;

Сквозь джунг­ли бе­зум­ной жиз­ни. СПб., 2003;

Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2006;

Речь без по­во­да..., или Ко­лон­ки ре­дак­то­ра. М., 2006.

Иллюстрация:

С. Д. До­вла­тов. Нью-Йорк. 1980 год. Архив БРЭ.