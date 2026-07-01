ДОВЕРЕННОСТЬ

ДОВЕРЕННОСТЬ - письменное уполномочие, выдаваемое одним физическим или юридическим лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

В за­ви­си­мо­сти от со­дер­жа­ния доверенности и объ­ё­ма пол­но­мо­чий раз­ли­ча­ют ге­не­раль­ную (со­вер­ше­ние всех юри­дических дей­ст­вий пе­ред лю­бы­ми треть­и­ми ли­ца­ми), спе­ци­аль­ную (со­вер­ше­ние юри­дических дей­ст­вий в оп­ре­де­лён­ной об­лас­ти или за­клю­че­ние од­но­род­ных сде­лок, например доверенность на ве­де­ние дел в су­дах) и ра­зо­вую (со­вер­ше­ние кон­крет­но­го юри­дического дей­ст­вия, например доверенность на од­но­крат­ное по­лу­че­ние зар­пла­ты).

Все сдел­ки, со­вер­шён­ные по­ве­рен­ным в пре­де­лах пол­но­мо­чия , обя­за­тель­ны для до­ве­ри­те­ля, хо­тя бы они и бы­ли не­вы­год­ны для не­го. По­ве­рен­ный обя­зан лич­но ис­пол­нять дан­ное ему по­ру­че­ние, за ис­клю­че­ни­ем тех слу­ча­ев, ко­гда ему пре­дос­тав­ле­но пра­во пе­ре­до­ве­рия, то есть пра­во пе­ре­дать свои обя­зан­но­сти другому ли­цу.

За­ко­ном ус­та­нов­ле­ны тре­бо­ва­ния к фор­ме доверенности. По об­ще­му пра­ви­лу доверенность вы­да­ёт­ся в про­стой письменной фор­ме доверенность на со­вер­ше­ние сде­лок, тре­бую­щих но­та­ри­аль­ной фор­мы, долж­на быть но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­ре­на. В Российской Федерации к но­та­ри­аль­но удо­сто­ве­рен­ным доверенностям при­рав­ни­ва­ют­ся:

1) доверенность во­ен­но­слу­жа­щих и других лиц, на­хо­дя­щих­ся на из­ле­че­нии в гос­пи­та­лях, са­на­то­ри­ях и других во­ен­но-ле­чеб­ных уч­ре­ж­де­ни­ях, удо­сто­ве­рен­ные на­чаль­ни­ком та­ко­го уч­ре­ж­де­ния, его заместителя по медицинской час­ти, стар­шим или де­жур­ным вра­чом;

2) доверенность во­ен­но­слу­жа­щих, а в пунк­тах дис­ло­ка­ции во­ин­ских час­тей, со­еди­не­ний, уч­ре­ж­де­ний и во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний, где нет но­та­ри­аль­ных кон­тор и других ор­га­нов, со­вер­шаю­щих но­та­ри­аль­ные дей­ст­вия, так­же доверенность ра­бо­чих и слу­жа­щих, чле­нов их се­мей и чле­нов се­мей во­ен­но­слу­жа­щих, удо­сто­ве­рен­ные ко­ман­ди­ром (на­чаль­ни­ком) этой час­ти, со­еди­не­ния, уч­ре­ж­де­ния или за­ве­де­ния;

3) доверенность лиц, на­хо­дя­щих­ся в мес­тах ли­ше­ния сво­бо­ды, удо­сто­ве­рен­ные на­чаль­ни­ком мес­та ли­ше­ния сво­бо­ды;

4) доверенность со­вер­шен­но­лет­них дее­спо­соб­ных гра­ж­дан , на­хо­дя­щих­ся в уч­ре­ж­де­ни­ях со­ци­аль­ной за­щи­ты на­се­ле­ния, удо­сто­ве­рен­ные ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей уч­ре­ж­де­ния или ру­ко­во­ди­те­лем (его заместителем) со­от­вет­ст­вую­ще­го ор­га­на со­ци­аль­ной за­щи­ты на­се­ле­ния.

Доверенность на по­лу­че­ние за­ра­бот­ной пла­ты и иных пла­те­жей, свя­зан­ных с тру­до­вы­ми от­но­ше­ния­ми, на по­лу­че­ние воз­на­гра­ж­де­ния ав­то­ров и изо­бре­та­те­лей, пен­сий, по­со­бий и сти­пен­дий, вкла­дов гра­ж­дан в бан­ках и на по­лу­че­ние кор­рес­пон­ден­ции, в том числе де­неж­ной и по­сы­лоч­ной, мо­жет быть удо­сто­ве­ре­на так­же ор­га­ни­за­ци­ей, в ко­то­рой до­ве­ри­тель ра­бо­та­ет или учит­ся, жи­лищ­но-экс­плуа­та­ци­он­ной ор­га­ни­за­ци­ей по мес­ту его жи­тель­ст­ва и ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей ста­цио­нар­но­го ле­чеб­но­го уч­ре­ж­де­ния, в ко­то­ром он на­хо­дит­ся на из­ле­че­нии.

Доверенность на по­лу­че­ние пред­ста­ви­те­лем гра­ж­да­ни­на его вкла­да в бан­ке, де­неж­ных средств с его бан­ков­ско­го счё­та, ад­ре­со­ван­ной ему кор­рес­пон­ден­ции в ор­га­ни­за­ци­ях свя­зи мо­жет быть удо­сто­ве­ре­на со­от­вет­ст­вую­щи­ми бан­ком или ор­га­ни­за­ци­ей свя­зи.

Доверенность от име­ни юри­дического ли­ца вы­да­ёт­ся за под­пи­сью его ру­ко­во­ди­те­ля или ино­го ли­ца, упол­но­мо­чен­но­го на это его уч­ре­дительными до­ку­мен­та­ми, с при­ло­же­ни­ем пе­ча­ти ор­га­ни­за­ции.

Доверенность дей­ст­ву­ет в те­че­ние ука­зан­но­го в ней сро­ка (в Российской Федерации срок дей­ст­вия доверенности не мо­жет пре­вы­шать трех лет; ес­ли срок в доверенности. не ука­зан, она со­хра­ня­ет си­лу в те­че­ние го­да со дня её со­вер­ше­ния; доверенность в ко­то­рой не ука­за­на да­та её со­вер­ше­ния, ни­чтож­на). Удо­сто­ве­рен­ная но­та­риу­сом доверенность, пред­на­зна­чен­ная для со­вер­ше­ния дей­ст­вий за гра­ни­цей и не со­дер­жа­щая ука­за­ние о сро­ке её дей­ст­вия, со­хра­ня­ет си­лу до от­ме­ны доверенности ли­цом, её вы­дав­шим.

В не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стра­нах осо­бым ви­дом доверенности яв­ля­ет­ся карт-бланш (car­te blanche – чис­тый бланк) - доверенность, под­пи­сан­ная до­ве­ри­те­лем и пре­дос­тав­ляю­щая по­ве­рен­но­му пра­во на её за­пол­не­ние тек­стом, то есть пре­дос­тав­ляю­щая до­ве­рен­но­му ли­цу не­ог­ра­ни­чен­ные пол­но­мо­чия, пол­ную сво­бо­ду дей­ст­вий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)