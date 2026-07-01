ДОВЕРЕННОСТЬ
ДОВЕРЕННОСТЬ - письменное уполномочие, выдаваемое одним физическим или юридическим лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.
В зависимости от содержания доверенности и объёма полномочий различают генеральную (совершение всех юридических действий перед любыми третьими лицами), специальную (совершение юридических действий в определённой области или заключение однородных сделок, например доверенность на ведение дел в судах) и разовую (совершение конкретного юридического действия, например доверенность на однократное получение зарплаты).
Все сделки, совершённые поверенным в пределах полномочия, обязательны для доверителя, хотя бы они и были невыгодны для него. Поверенный обязан лично исполнять данное ему поручение, за исключением тех случаев, когда ему предоставлено право передоверия, то есть право передать свои обязанности другому лицу.
Законом установлены требования к форме доверенности. По общему правилу доверенность выдаётся в простой письменной форме доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена. В Российской Федерации к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:
1) доверенность военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителя по медицинской части, старшим или дежурным врачом;
2) доверенность военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенность рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром (начальником) этой части, соединения, учреждения или заведения;
3) доверенность лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы;
4) доверенность совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского счёта, адресованной ему корреспонденции в организациях связи может быть удостоверена соответствующими банком или организацией связи.
Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати организации.
Доверенность действует в течение указанного в ней срока (в Российской Федерации срок действия доверенности не может превышать трех лет; если срок в доверенности. не указан, она сохраняет силу в течение года со дня её совершения; доверенность в которой не указана дата её совершения, ничтожна). Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке её действия, сохраняет силу до отмены доверенности лицом, её выдавшим.
В некоторых зарубежных странах особым видом доверенности является карт-бланш (carte blanche – чистый бланк) - доверенность, подписанная доверителем и предоставляющая поверенному право на её заполнение текстом, то есть предоставляющая доверенному лицу неограниченные полномочия, полную свободу действий.