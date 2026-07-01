ДОВБУШ ОЛЕКСА ВАСИЛЬЕВИЧ
ДОВБУШ ОЛЕКСА ВАСИЛЬЕВИЧ - предводитель карпатских опришков.
Из бедной гуцульской крестьянской семьи. В 1738 году организовал крестьянский отряд, во главе которого совершал нападения на имения польской, венгерской и украинской знати, арендаторов, захватывал их имущество и раздавал крестьянам.
Отряд Довбуша действовал в галицком Прикарпатье, на Буковине, в Закарпатье. В начале 1740-х годов движение опришков, руководимых Довбушем, достигло своего апогея, на борьбу с ним польское правительство было вынуждено бросить войска. Довбуша был смертельно ранен наёмным убийцей. Разрубленное на двенадцать частей тело Довбуша по приказу гетмана Ю. Потоцкого было выставлено для устрашения в нескольких городах и селениях Закарпатья.
Образ Довбуша получил широкое отражение в украинском, польском, венгерском и молдавском фольклоре. Жизни и борьбе Довбуша посвящён ряд произведений художественной литературы, изобразительного искусства и кинематографа. Именем Довбуша названы гора в Украинских Карпатах (Довбушанка, высота 1754 метра), улицы в Киеве, Львове и ряде других украинских городов.