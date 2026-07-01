ДОВБУШ ОЛЕКСА ВАСИЛЬЕВИЧ

ДОВБУШ ОЛЕКСА ВАСИЛЬЕВИЧ - предводитель карпатских опришков .

Из бед­ной гу­цуль­ской кре­сть­ян­ской се­мьи. В 1738 году ор­га­ни­зо­вал кре­сть­ян­ский от­ряд, во гла­ве ко­то­ро­го со­вер­шал на­па­де­ния на име­ния польской, венгерской и украинской зна­ти, арен­да­то­ров, за­хва­ты­вал их иму­ще­ст­во и раз­да­вал кре­сть­я­нам.

От­ряд Довбуша дей­ст­во­вал в га­лиц­ком При­кар­па­тье, на Бу­ко­ви­не, в За­кар­па­тье. В начале 1740-х годов дви­же­ние оп­риш­ков, ру­ко­во­ди­мых Довбушем, дос­тиг­ло сво­его апо­гея, на борь­бу с ним польское правительство бы­ло вы­ну­ж­де­но бро­сить вой­ска. Довбуша был смер­тель­но ра­нен на­ём­ным убий­цей. Раз­руб­лен­ное на двенадцать час­тей те­ло Довбуша по при­ка­зу гет­ма­на Ю. По­тоц­ко­го бы­ло вы­став­ле­но для уст­ра­ше­ния в не­сколь­ких го­ро­дах и се­ле­ни­ях За­кар­па­тья.

Об­раз Довбуша по­лу­чил ши­ро­кое от­ра­же­ние в украинском, польском, венгерском и молдавском фольк­ло­ре. Жиз­ни и борь­бе Довбуша по­свя­щён ряд про­из­ве­де­ний ху­дожественной литературы, изо­бра­зительного искусства и ки­не­ма­то­гра­фа. Име­нем Довбуша на­зва­ны го­ра в Украинских Кар­па­тах (Дов­бу­шан­ка, высота 1754 метра), ули­цы в Кие­ве, Льво­ве и ря­де других украинских го­ро­дов.