ДОВБОР-МУСНИЦКОГО ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918

ДОВБОР-МУСНИЦКОГО ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918 года - антисоветский мятеж в Белоруссии Польского корпуса под командованием генерал-лейтенанта И.Р. Довбор-Мусницкого.

Польские национальные фор­ми­ро­ва­ния бы­ли соз­да­ны Временным пра­ви­тель­ст­вом в ию­ле 1917 года в со­ста­ве трех пехотных ди­ви­зий, кон­ни­цы и тя­жё­лой ар­тил­ле­рии (до 25 тысяч человек). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года Дов­бор-Мус­ниц­кий от­ка­зал­ся под­чи­нять­ся Советской вла­сти и под­нял мя­теж с це­лью от­тор­же­ния час­ти Бе­ло­рус­сии в со­став Поль­ши.

Для ли­к­ви­да­ции Дов­бор-Мус­ниц­кого бы­ла сфор­ми­ро­ва­на груп­па войск из от­ря­дов ла­тышских стрел­ков, ре­во­люционных мо­ря­ков и Крас­ной Гвар­дии во гла­ве с И. И. Ваце­ти­сом. В ночь на 31 января (13 февраля) ре­во­люционные вой­ска раз­би­ли 1-ю польскую ди­ви­зию, 2-я и 3-я ди­ви­зии к се­ре­ди­не фев­ра­ля от­сту­пи­ли на за­ня­тую нем­ца­ми тер­ри­то­рию.18 февраля ав­ст­ро-германские вой­ска, на­ру­шив Бре­ст­ский мир 1918 года , во­зоб­но­ви­ли во­енные дей­ст­вия. Польские час­ти по со­гла­ше­нию с германским ко­ман­до­ва­ни­ем во­шли в со­став ок­ку­пационных войск в Бе­ло­рус­сии. В мае 1918 года нем­цы рас­фор­ми­ро­ва­ли Польский кор­пус.

Исторические источники:

До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы по ис­то­рии со­вет­ско-поль­ских от­но­ше­ний. М., 1963. Т. 1.

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