ДОВБОР-МУСНИЦКОГО ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918
ДОВБОР-МУСНИЦКОГО ВЫСТУПЛЕНИЕ 1918 года - антисоветский мятеж в Белоруссии Польского корпуса под командованием генерал-лейтенанта И.Р. Довбор-Мусницкого.
Польские национальные формирования были созданы Временным правительством в июле 1917 года в составе трех пехотных дивизий, конницы и тяжёлой артиллерии (до 25 тысяч человек). После Октябрьской революции 1917 года Довбор-Мусницкий отказался подчиняться Советской власти и поднял мятеж с целью отторжения части Белоруссии в состав Польши.
Для ликвидации Довбор-Мусницкого была сформирована группа войск из отрядов латышских стрелков, революционных моряков и Красной Гвардии во главе с И. И. Вацетисом. В ночь на 31 января (13 февраля) революционные войска разбили 1-ю польскую дивизию, 2-я и 3-я дивизии к середине февраля отступили на занятую немцами территорию.18 февраля австро-германские войска, нарушив Брестский мир 1918 года, возобновили военные действия. Польские части по соглашению с германским командованием вошли в состав оккупационных войск в Белоруссии. В мае 1918 года немцы расформировали Польский корпус.
Исторические источники:
Документы и материалы по истории советско-польских отношений. М., 1963. Т. 1.