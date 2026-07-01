ДОВАТУР АРИСТИД ИВАНОВИЧ
ДОВАТУР АРИСТИД ИВАНОВИЧ - российский филолог-классик.
Окончил историко-филологический факультет Саратовского университета (1922 год), образование завершил в аспирантуре Лениградского государственного университета, где его руководителями были профессор С. А. Жебелёв и И. И. Толстой. С 1932 года сотрудник кафедры классической филологии Лениградского государственного университета. В 1935 году, повторно в 1937 году был незаконно репрессирован, провёл 10 лет в заключении. В 1955 году, после реабилитации, возобновил работу на кафедре классической филологии Лениградского государственного университета (с 1957 года заведующий кафедрой). Профессор (с 1966 года). В 1971 году перешёл на работу в Ленинградскоеотделение Института истории Академии наук Союза Советских Социалистических Республитк.
Главные труды Доватура посвящены ключевым фигурам греческой научной и общественной мысли - Геродоту и Аристотелю («Повествовательный и научный стиль Геродота», 1957 год; «Политика и Политии Аристотеля», 1965 год). Подобно своим учителям, Доватур занимался переводами античных авторов и изучением письменных свидетельств о причерноморских древностях; при его участии были изданы капитальные труды «Корпус боспорских надписей» (1965 год) и «Народы нашей страны в "Истории" Геродота» (1982 год). В рамках специального академического проекта им была написана монография «Рабство в Аттике в VI-V веков до н. э.» (1980 год).