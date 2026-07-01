ДОВАТУР АРИСТИД ИВАНОВИЧ

ДОВАТУР АРИСТИД ИВАНОВИЧ​ - российский филолог-классик.

Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Са­ра­тов­ско­го университета (1922 год), об­ра­зо­ва­ние за­вер­шил в ас­пи­ран­ту­ре Лениградского государственного университета, где его ру­ко­во­ди­те­ля­ми бы­ли профессор С. А. Же­бе­лёв и И. И. Тол­стой. С 1932 года со­труд­ник ка­фед­ры клас­сической фи­ло­ло­гии Лениградского государственного университета. В 1935 году, по­втор­но в 1937 году был не­за­кон­но ре­прес­си­ро­ван , про­вёл 10 лет в за­клю­че­нии. В 1955 году, по­сле реа­би­ли­та­ции, во­зоб­но­вил ра­бо­ту на ка­фед­ре клас­сической фи­ло­ло­гии Лениградского государственного университета (с 1957 года заведующий ка­фед­рой). Профессор (с 1966 года). В 1971 году пе­ре­шёл на ра­бо­ту в Ле­нинградскоеот­де­ле­ние Института ис­то­рии Академии наук Союза Советских Социалистических Республитк .

Главные тру­ды Доватура по­свя­ще­ны клю­че­вым фи­гу­рам греческой на­учной и об­щественной мыс­ли - Ге­ро­до­ту и Ари­сто­те­лю («По­ве­ст­во­ва­тель­ный и на­уч­ный стиль Ге­ро­до­та», 1957 год; «По­ли­ти­ка и По­ли­тии Ари­сто­те­ля», 1965 год). По­доб­но сво­им учи­те­лям, Доватур за­ни­мал­ся пе­ре­во­да­ми ан­тич­ных ав­то­ров и изу­че­ни­ем письменных сви­де­тельств о при­чер­но­мор­ских древ­но­стях; при его уча­стии бы­ли из­да­ны ка­пи­таль­ные тру­ды «Кор­пус бос­пор­ских над­пи­сей» (1965 год) и «На­ро­ды на­шей стра­ны в "Ис­то­рии" Ге­ро­до­та» (1982 год). В рам­ках специального ака­де­мического про­ек­та им бы­ла на­пи­са­на мо­но­гра­фия «Раб­ст­во в Ат­ти­ке в VI-V веков до н. э.» (1980 год).