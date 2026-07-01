ДОВAТОР, ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

Доватор, Лев Михайлович (08[20].02.1903, с. Хотино Витебской губ. — 19.12.1941, район д. Палашкино, Московская обл.) — советский военачальник, генерал-майор кавалерии.

В 1924 вступил в ряды Красной армии (см. Рабоче-Крестьянская Красная армия ). По окончании в 1939 Военной академии им. М. В. Фрунзе — начальник штаба кавалерийского полка, затем кавалерийской бригады. В первые месяцы Великой Отечественной войны — в резерве штаба Западного фронта, отличился в боях на Днепре. В августе 1941 возглавил Отдельную кавалерийскую группу, которая под его командованием совершила рейд во вражеский тыл, уничтожив более 2,5 тыс. военнослужащих вермахта и большое количество техники. В сентябре-ноябре 1941 войска под командованием Д. участвовали в оборонительных боях под Москвой, в декабре 1941 г. совершили рейд по тылам отступавших войск противника. Смертельно ранен. Герой Советского Союза (посмертно), награжден орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

Лит.: Великая Отечественная: Комкоры: Военный биографический словарь / Под общ. ред. М. Г. Вожакина. Т. 2. М., 2006; Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. Т. 1. М., 1987; Федоров П. И. Генерал Доватор. М., 1988.