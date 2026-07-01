ДОВАТОР ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза (1941).

Родился в крестьянской семье в селе Хотино (ныне Бешенковичский район Витебской области).

На военной службе с 1924 года. В 1926 году окончил кавалерийское училище, проходил службу в кавалерийских частях на должностях командира взвода, политрука и комиссара эскадрона. После окончания в 1939 году Военной академии им. М.В. Фрунзе — начальник штаба кавалерийского полка, кавалерийской бригады. В первые месяцы Великой Отечественной войны полковник Доватор служил при штабе Западного фронта. В июле 1941 года за отличие в оборонительных боях на Соловьевской переправе через Днепр награжден орденом Красного Знамени.

В августе 1941 года назначен командующим Особой кавалерийской группой из двух дивизий — 5-й, сформированной на Кубани, и 53-й, прибывшей со Ставропольщины. В августе-сентябре 1941 года кавалерийская группа Доватора совершила дерзкий рейд по тылам противника в Смоленской области, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. В ходе 2-недельной операции, осуществленной в сложных условиях лесисто-болотистой местности, было уничтожено 2500 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных складов. Немецкое командование назначило за голову Доватора крупную денежную сумму и создало специальные отряды для его поимки, но кавалеристы успешно завершили свой рейд.

В сентябре-октябре 1941 года группа Доватора вела тяжелые оборонительные бои на реке Межа — на дальних подступах к Москве. С ноября 1941 года Л.М. Доватор командовал 3-м кавалерийским корпусом (26 ноября за боевые успехи этот корпус был преобразован во 2-й гвардейский). Он сумел грамотно организовать оборону против наступавших частей противника на реке Лама. В ноябре 1941 года корпус генерал-майора Доватора вместе с 8-й гвардейской имени генерал-майора И.В. Панфилова дивизией, 1-й гвардейской танковой бригадой генерала М.Е. Катукова и другими войсками 16-й армии вел упорные бои на волоколамском направлении в районе Крюкова. В период контрнаступления под Москвой кавалерийский корпус Доватора совершал рейды по тылам противника, дезорганизуя его оборону. Преследуя отступавшие вражеские части, он преодолел 150 км по заснеженной территории и 19 декабря 1941 года неожиданно вышел к реке Руза. Готовя атаку на деревню Палашкино, где были сосредоточены крупные силы гитлеровцев, генерал-майор Л.М. Доватор погиб.