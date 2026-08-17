ДОУЭЛЛ АНТОНИ
ДОУЭЛЛ АНТОНИ - английский артист балета.
Обучался танцу у Дж. Хэмпшир и с 1953 года в школе Королевского балета (Лондон), по окончании которой в 1960 году был принят в балетную труппу театра «Ковент-Гарден». С 1961 года в труппе Королевского балета. В 1962 году Э. Брун обратил внимание на талантливого танцовщика и занял Доуэлла в сольной партии в балете А. Бурнонвиля «Неаполь, или Рыбак и его невеста» на музыку Н. В. Гаде, Э. Хельстеда, Х. С. Паулли, Х. Люмбю. С 1966 года Доуэлл - ведущий танцовщик труппы.
Благородная внешность, строгое соблюдение академических канонов, превосходное владение техникой классического танца сделали его одним из лучших английских исполнителей партий как в классическом балетах («Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Жизель» А. Адана, и другие), так и в постановках Ф. Аштона («Сон» на музыку Ф. Мендельсона, на сюжет пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; «Монотонности» на музыку Э. Сати; «Джаз-календарь» на музыку Р. Р. Беннета; «Месяц в деревне» на музыку Ф. Шопена, по мотивам пьесы И. С. Тургенева).
В постановках А. Тюдора («Игра теней» Ш. Кёклена) и К. Макмиллана («Анастасия» на музыку Чайковского, «Манон» на муз. Ж. Массне, «Зимние сны» на музыку Чайковского, по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры») раскрылось драматическое дарование Доуэлла В 1978-1980 годах танцевал с Н. Р. Макаровой в «Американ балле тиэтр». В 1986-2001 годах художественный руководитель Королевского балета, существенно поднял исполнительский уровень труппы. Поставил балеты Чайковского «Лебединое озеро» (1987 год) и «Спящая красавица» (1994 год).