ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Со­глас­но Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, досудебное производство вклю­ча­ет: по­лу­че­ние со­об­ще­ния о пре­сту­п­ле­нии, его про­вер­ку и при­ня­тие ре­ше­ния с по­сле­дую­щим воз­бу­ж­де­ни­ем (или от­ка­зом в воз­бу­ж­де­нии) уго­лов­но­го де­ла; пред­ва­рительное рас­сле­до­ва­ние уго­лов­но­го де­ла; окон­ча­ние пред­ва­рительного рас­сле­до­ва­ния; дея­тель­ность про­ку­ро­ра по де­лу, по­сту­пив­ше­му с об­ви­нительным за­клю­че­ни­ем или об­ви­нительным ак­том.

Пред­ва­рительное рас­сле­до­ва­ние про­во­дит­ся с це­лью ус­та­нов­ле­ния всех об­стоя­тельств, имею­щих зна­че­ние для уго­лов­но­го де­ла. В хо­де рас­сле­до­ва­ния ви­нов­ное ли­цо изо­бли­ча­ет­ся в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, ему предъ­яв­ля­ет­ся об­ви­не­ние , при­ни­ма­ют­ся ме­ры по за­щи­те иму­щественных и других прав по­тер­пев­ших от пре­сту­п­ле­ния, а так­же по вы­яв­ле­нию об­стоя­тельств, спо­соб­ст­во­вав­ших со­вер­ше­нию пре­сту­п­ле­ния, и другое. Досудебное производство обя­за­тель­но по всем де­лам, кро­ме дел ча­ст­но­го об­ви­не­ния, про­из­вод­ст­во по ко­то­рым воз­бу­ж­да­ет­ся и про­во­дит­ся в пол­ном объ­ё­ме су­дом. Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся досудебное производство в двух фор­мах: пред­ва­ри­тель­но­го след­ст­вия и (при оп­ре­де­лён­ных ус­ло­ви­ях) доз­на­ния.

Досудебное производство при­су­ще уго­лов­но­му про­цес­су стран с кон­ти­нен­таль­ной сис­те­мой пра­ва (Фран­ция, Гер­ма­ния). В стра­нах с анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мой пра­ва (Ве­ли­ко­бри­та­ния, США) оно не име­ет вы­ра­жен­ной обо­соб­лен­но­сти.

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