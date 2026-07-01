ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.
Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, досудебное производство включает: получение сообщения о преступлении, его проверку и принятие решения с последующим возбуждением (или отказом в возбуждении) уголовного дела; предварительное расследование уголовного дела; окончание предварительного расследования; деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом.
Предварительное расследование проводится с целью установления всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В ходе расследования виновное лицо изобличается в совершении преступления, ему предъявляется обвинение, принимаются меры по защите имущественных и других прав потерпевших от преступления, а также по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и другое. Досудебное производство обязательно по всем делам, кроме дел частного обвинения, производство по которым возбуждается и проводится в полном объёме судом. Осуществляется досудебное производство в двух формах: предварительного следствия и (при определённых условиях) дознания.
Досудебное производство присуще уголовному процессу стран с континентальной системой права (Франция, Германия). В странах с англосаксонской системой права (Великобритания, США) оно не имеет выраженной обособленности.