ДОССИ КАРЛО

ДОССИ КАРЛО (псевдоним, пол­ное имя и фамилия Кар­ло Аль­бер­то Пи­за­ни Дос­си) - итальянский писатель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи. Окон­чил университет в Па­вии. Литературной дея­тель­но­стью за­ни­мал­ся с 1864 года, пе­ча­тал­ся с 1866 года.

Ори­ен­ти­ро­вал­ся на литературно-эс­те­тический взгля­ды ска­пиль­я­ту­ры, но вы­ра­бо­тал но­вую сти­ли­стическую тех­ни­ку (сме­ше­ние ре­че­вых ре­ги­ст­ров), пред­вос­хи­тив­шую экс­пе­ри­мен­ты аван­гар­диз­ма: ав­то­био­гра­фический . ро­ма­ны «По­зав­че­ра: чёр­ным по бе­ло­му» («L’altrieri: nero su bianco», 1868 год), «Жизнь Аль­бер­то Пи­за­ни» («La vita di Alberto Pisani», 1870 год); цикл иро­нических сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Чер­ниль­ные ка­п­ли» («Goc­cie d’inchiostro», 1880 год) и другие.

Наи­бо­лее зна­чительные со­чи­не­ния Досси - днев­ник «Го­лу­бые за­мет­ки» («Note azzurre», опубликована в 1912, 1964 году) и ро­ман-уто­пия о жиз­ни со­слан­ных в пус­ты­ню лю­дей «Сча­ст­ли­вая ко­ло­ния» («La colonia felice», 1874 год).

Сочинения:

Opere. Mil., 1995.