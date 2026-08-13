ДОССИ КАРЛО
ДОССИ КАРЛО (псевдоним, полное имя и фамилия Карло Альберто Пизани Досси) - итальянский писатель.
Из аристократической семьи. Окончил университет в Павии. Литературной деятельностью занимался с 1864 года, печатался с 1866 года.
Ориентировался на литературно-эстетический взгляды скапильятуры, но выработал новую стилистическую технику (смешение речевых регистров), предвосхитившую эксперименты авангардизма: автобиографический. романы «Позавчера: чёрным по белому» («L’altrieri: nero su bianco», 1868 год), «Жизнь Альберто Пизани» («La vita di Alberto Pisani», 1870 год); цикл иронических стихотворений в прозе «Чернильные капли» («Goccie d’inchiostro», 1880 год) и другие.
Наиболее значительные сочинения Досси - дневник «Голубые заметки» («Note azzurre», опубликована в 1912, 1964 году) и роман-утопия о жизни сосланных в пустыню людей «Счастливая колония» («La colonia felice», 1874 год).
Сочинения:
Opere. Mil., 1995.