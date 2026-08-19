ДОССИ ДОССО

ДОССИ ДОССО (настоящее имя и фамилия Джо­ван­ни Фран­че­ско ди Ник­ко­ло ди Лу­те­ро) - итальянский живописец .

Брат жи­во­пис­ца Бат­ти­сты Дос­си (около 1500-1548 годов). По­след­ний круп­ный пред­ста­ви­тель фер­рар­ской шко­лы. Ра­бо­тал в Фер­ра­ре при дво­ре гер­цо­гов д’Эсте, вы­пол­няя кар­то­ны для ков­ров, ри­сун­ки для май­о­ли­ки , скульп­ту­ру, оформ­лял празд­не­ст­ва и пред­став­ле­ния, пи­сал кар­ти­ны и фре­ски. В 1510-х годах по­се­тил Ве­не­цию, Фло­рен­цию и Ман­тую.

Твор­че­ст­во Досси ока­за­лось прак­ти­че­ски не за­тро­ну­то влия­ни­ем ме­ст­ных мас­те­ров; его про­из­ве­де­ния от­ра­жа­ют ин­те­рес к ве­не­ци­ан­ской шко­ле жи­во­пи­си (Джорд­жо­не, Ти­ци­ан), а так­же к римскому искусству (Ра­фа­эль и Ми­ке­ланд­же­ло ). Под влия­ни­ем ве­не­ци­ан­ской жи­во­пи­си и по­эзии Л. Арио­сто (был зна­ком с по­этом, упо­мя­нув­шим Досси и его бра­та в «Не­ис­то­вом Ро­лан­де») об­ра­тил­ся к ми­фо­ло­гическим и ал­ле­го­рическим сю­же­там («Цир­цея и её воз­люб­лен­ные, пре­вра­щён­ные в жи­вот­ных», около 1525 года, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон; «Юпи­тер, Мер­ку­рий и Доб­ро­де­тель», около 1523-1524 годов, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; «Ним­фа и Са­тир», га­ле­рея Пит­ти, Фло­рен­ция, и другие). В за­ле Ка­риа­тид Вил­лы Им­пе­риа­ле в Пе­за­ро на­пи­сал (совместно с А. Брон­зи­но, 1530-е годы) ил­лю­зио­ни­стическую ар­хи­тек­ту­ру и пей­за­жи , ко­то­рые иг­ра­ют важ­ную роль в его сю­жет­ных ком­по­зи­ци­ях.

Иллюстрация:

Д. Дос­си. «Цир­цея». Около 1520 года. Га­ле­реяи му­зей Бор­ге­зе (Рим). Архив БРЭ.