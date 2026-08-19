ДОССИ ДОССО
ДОССИ ДОССО (настоящее имя и фамилия Джованни Франческо ди Никколо ди Лутеро) - итальянский живописец.
Брат живописца Баттисты Досси (около 1500-1548 годов). Последний крупный представитель феррарской школы. Работал в Ферраре при дворе герцогов д’Эсте, выполняя картоны для ковров, рисунки для майолики, скульптуру, оформлял празднества и представления, писал картины и фрески. В 1510-х годах посетил Венецию, Флоренцию и Мантую.
Творчество Досси оказалось практически не затронуто влиянием местных мастеров; его произведения отражают интерес к венецианской школе живописи (Джорджоне, Тициан), а также к римскому искусству (Рафаэль и Микеланджело). Под влиянием венецианской живописи и поэзии Л. Ариосто (был знаком с поэтом, упомянувшим Досси и его брата в «Неистовом Роланде») обратился к мифологическим и аллегорическим сюжетам («Цирцея и её возлюбленные, превращённые в животных», около 1525 года, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Юпитер, Меркурий и Добродетель», около 1523-1524 годов, Художественно-исторический музей, Вена; «Нимфа и Сатир», галерея Питти, Флоренция, и другие). В зале Кариатид Виллы Империале в Пезаро написал (совместно с А. Бронзино, 1530-е годы) иллюзионистическую архитектуру и пейзажи, которые играют важную роль в его сюжетных композициях.
Иллюстрация:
Д. Досси. «Цирцея». Около 1520 года. Галереяи музей Боргезе (Рим). Архив БРЭ.