ДОСПЕВСКИЕ

ДОСПЕВСКИЕ - династия болгарских иконописцев, сыновья и ученики Димитра Зографа; представители cамоковской художественной школы.

Захарий Димитров (09.10.1834, Самоков - 1889 годы, Пловдив) был связан творческой деятельностью с Восточной Македонией. Его работы: иконостас в церкви Успения Богоматери (1858-1861 годы) в Штипе, куда около 1862 года он переехал с семьей, а также икона «Святого Иоанн Креститель» (Кратово, 1868 год). Между 1870-1872 годами работал в церквах святого Прохора в Пчинском монастыре и великомученика Пантелеимона в селе Пантелей близ города Кочани. В 1873 году им были написаны иконы для церкви Вознесения в селе Бели, в 1874 году - для церкви Святого Духа в селе Нивичани (обе - близ города Кочани). За участие в Апрельском восстании 1876 года был арестован и осужден. По пути к месту заключения в Малой Азии сбежал в Яффу, затем перебрался в Иерусалим, где работал в монастырях. После 1882 года вернулся в Болгарию и обосновался в Пловдиве.

Иван Димитров (14.02.1840, Самоков - 15.08.1889 годы, Ихтиман), ученик и последователь брата Станислава, создал в Самокове собственную мастерскую. Сохранился ряд написанных им икон (1862 год, в церкви святого Илии в селе Граница близ Кюстендила; 1867 год, в церкви архимандрита Михаила в селе Косача близ Перника; 1867-1869 годах, в церкви вкеликомученика Димитрия в Кюстендиле; «Успение Богородицы», 1870 год, в церкви Успения Богородицы в Пироте (Сербия); 1873 год, в церкви великомученика Георгия в селе Долно-Село близ Кюстендила; «Пресвятой Богородица», «Великомученик Феодор Тирон», обе 1874 год, в церкви великомученика Феодора Тирона в селе Конопница (Сербия); «Святые Кирилл и Мефодий» , 1880 год, в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Ново-Село близ Видина; для церкви святителя Николая в селе Негован близ Софии; для Германовского монастыря и Пловдивской семинарии). Творческое наследие включает портреты. Доспевский увлекался фотографией (открыл фотоателье в родном городе), был политическим, литературным и театральным деятелем.

Никола Димитров (09.08.1828, Самоков - 1888 годы) работал совместно с братьями Захарием и Иваном. Писал иконы для храма в Горна-Джумая (ныне Благоевград) (1854 и 1856 год), для церквей во имя великомученика Димитрия в Радомире (1861 год), святителя Николая в Самокове (1862 год), святого Иоанна Предтечи в Лопушанском монастыре, великомученика Георгия в Панагюриште (1879-1888 годы), для церкви святого Недели в Софии, для церкви иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Софии (1883 год). Им также были созданы 10 икон для Рильского монастыря, 3 для церкви архангела Михаила в селе Копиловци близ Монтаны и образ Божией Матери «Достойно есть» (в настоящее время находится в одной из болгарских келлий на Афоне).

Станислав (Зафир) Димитров (03.12.1823, Самоков - 06.01.1878 годы, Стамбул) учился иконописанию в Самокове и Пловдиве. С 20 лет работал вместе с отцом в церкви святой Недели в Пловдиве и в Рильском монастыре, где провел 3 года. В 1851 году переехал в Киев, позже поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества , откуда по настоянию преподавателей перешел в Академии Художеств (Санкт-Петербург), обучался в мастерских К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни и П. В. Басина, окончил Академию художеств с серебряной медалью. Сохранились его ученические альбомы эскизов и зарисовок, штудии обнаженной натуры.

Принял российское подданство. По возвращении на родину (1860 год) поселился в Пазарджике в собственном доме (в настоящее время дом-музей), который украсил росписями с видами Санкт-Петербурга, Одессы и Стамбула. Автор обширной галереи портретов, отличающихся лирической трактовкой образов, психологизмом и тонким колоритом.

В церквах и монастырях Болгарии находится много икон работы Доспевского: Божией Матери, Иисуса Христа, святого Иоанна Крестителя и великомученика Димитрия (1859 год, церковь великомученика Димитрия в селе Паталеница близ Пазарджика), Иисуса Христа и Божией Матери (1863 год, Лопушанский монастырь и церкви святой Недели в Софии), святого Иоакима (1865 год, Осоговский монастырь), святых Кирилла и Мефодия (1860 год, церковь Богородицы в Пазарджике), а также «Собор архангелов» (1859 год, Архангельская церковь в селе Паталеница), «Благовещение» (1864 год, Преображенский монастырь) и другие.

Принимал участие в Апрельском восстании 1876 года, после разгрома которого организовал помощь сиротским приютам и пострадавшим от турецких репрессий. Был арестован османским правительством и заключен в тюрьму в Пазарджике, оттуда переправлен в Пловдив и далее в Стамбул, где скончался от тифа в тюрьме «Мехтерхане».

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