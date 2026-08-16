ДОСПЕХИ

ДОСПЕХИ - комплекс защитного вооружения.

Вклю­ча­ет шлем, пан­цирь, за­щит­ные во­рот­ни­ки, пек­то­ра­ли , поя­са и юб­ки, на­брюш­ник, на­бед­рен­ник, на­ру­чи, на­го­лен­ни­ки, на­ко­лен­ни­ки, на­нож­ни­ки и тому подобное, щит. За­щи­та те­ла в бою (один из древ­ней­ших ви­дов - по­яс из ко­жи, лу­ба) из­вест­на с конца ка­мен­но­го ве­ка , её по­яв­ле­ние свя­за­но с рас­про­стра­не­ни­ем эф­фек­тив­ных для по­ра­же­ния че­ло­ве­ка ко­пий, то­по­ров, лу­ков . Не позд­нее XIV века до нашей эры на­чали ис­поль­зо­вать­ся кон­ские доспехи (на­го­ло­вье, на­груд­ник, при­кры­тие шеи, спи­ны, бо­ков, кру­па). Доспехи раз­ви­вались в от­вет на из­ме­не­ние на­сту­па­тель­но­го воо­ру­же­ния и так­ти­ки.

Один из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных и эф­фек­тив­ных эле­мен­тов доспехов - пан­цирь. Он мог из­го­тов­лять­ся из мяг­ких ма­те­риа­лов (ко­жа, тка­ни, вой­лок, ло­за и др.), быть цель­но­ме­тал­ли­че­ским (ки­ра­са) или на­би­рать­ся из под­виж­но со­еди­нён­ных ко­лец (коль­чу­га), быть ком­би­ни­ро­ван­ным. Пер­вые на­бор­ные пан­ци­ри (ме­тал­лические пла­сти­ны ме­ж­ду про­ши­той тка­нью или на­ши­тые на ткань) на Ближ­нем Вос­то­ке из­вест­ны с конца 4 - начала 3-го тысячелетия до нашей эры в Ки­тае, на Кав­ка­зе, в Средней Азии, Ин­дии не позд­нее 3-го тысячелетия до нашей эры. К середине 2-го тысячелетия до нашей эры поя­ви­лись че­шуй­ча­тые (пла­сти­ны кре­пи­лись к ос­но­ве из ор­га­нических ма­те­риа­лов и на­кла­ды­ва­лись друг на дру­га) и ла­ме­ляр­ные (из под­виж­но скре­п­лён­ных пла­стин) доспехи.

Очаг по­яв­ле­ния этих доспехов, ме­тал­лических поя­сов, во­рот­ни­ков и других объ­яс­ня­ют ря­дом ин­но­ва­ций в во­енном де­ле, свя­зан­ным с гик­со­са­ми. Мас­со­вое упот­реб­ле­ние ла­ме­ляр­ных доспехов из же­ле­за из­вест­но с VIII века до нашей эры у ас­си­рий­цев. Ки­ра­сы по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние со 2-й половвины 2-го тысячелетия до нашей эры в ми­кен­ской Гре­ции и Ки­тае. Нож­ные доспехи ста­ли рас­про­стра­нять­ся с позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка в ря­де куль­тур Южной Ев­ро­пы в свя­зи с раз­ви­ти­ем фа­лан­ги и позд­нее у ко­чев­ни­ков как до­пол­нительная за­щи­та всад­ни­ка, пре­ж­де все­го от пе­ших вои­нов; на­бед­рен­ни­ки - в Ита­лии и Гре­ции с VI века до нашей эры. В Ки­тае (с позд­не­го не­оли­та) и ря­де других куль­тур (от Юго-Восточной Азии до Чу­кот­ки, до XIX века нашей эры) упот­реб­ля­лись на­бор­ные доспехи из кос­ти и ко­жи.

Наи­бо­лее пол­ные ком­плек­ты доспехов из­вест­ны у ски­фов и сар­ма­тов, в пар­фян­ском и са­са­нид­ском Ира­не, ря­де эл­ли­ни­стических го­су­дарств, Римской им­пе­рии (смотрите так­же Ка­таф­рак­ты ). Осо­бое раз­ви­тие доспехы по­лу­чили в сред­ние ве­ка в свя­зи с уси­ле­ни­ем ро­ли тя­же­ло­воо­ру­жён­ной кон­ни­цы. С рас­про­стра­не­ни­ем ог­не­стрель­но­го ору­жия роль доспехов со­кра­ща­лась, но в ря­де куль­тур Аф­ри­ки, Океа­нии и других до­воль­но пол­ный на­бор доспехов со­хра­нял­ся до XX века.

Иллюстрация:

До­спехии воо­ру­же­ние скиф­ско­го вои­на V век до нашей эры по ма­те­риа­лам из кур­га­на у се­ла Но­вая Ро­за­нов­ка (Одес­ская об­ласть Ук­раи­ны). Ре­кон­струк­ция М. В. Го­ре­ли­ка. Архив БРЭ.

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