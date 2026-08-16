ДОСПЕХИ
ДОСПЕХИ - комплекс защитного вооружения.
Включает шлем, панцирь, защитные воротники, пекторали, пояса и юбки, набрюшник, набедренник, наручи, наголенники, наколенники, наножники и тому подобное, щит. Защита тела в бою (один из древнейших видов - пояс из кожи, луба) известна с конца каменного века, её появление связано с распространением эффективных для поражения человека копий, топоров, луков. Не позднее XIV века до нашей эры начали использоваться конские доспехи (наголовье, нагрудник, прикрытие шеи, спины, боков, крупа). Доспехи развивались в ответ на изменение наступательного вооружения и тактики.
Один из наиболее распространённых и эффективных элементов доспехов - панцирь. Он мог изготовляться из мягких материалов (кожа, ткани, войлок, лоза и др.), быть цельнометаллическим (кираса) или набираться из подвижно соединённых колец (кольчуга), быть комбинированным. Первые наборные панцири (металлические пластины между прошитой тканью или нашитые на ткань) на Ближнем Востоке известны с конца 4 - начала 3-го тысячелетия до нашей эры в Китае, на Кавказе, в Средней Азии, Индии не позднее 3-го тысячелетия до нашей эры. К середине 2-го тысячелетия до нашей эры появились чешуйчатые (пластины крепились к основе из органических материалов и накладывались друг на друга) и ламелярные (из подвижно скреплённых пластин) доспехи.
Очаг появления этих доспехов, металлических поясов, воротников и других объясняют рядом инноваций в военном деле, связанным с гиксосами. Массовое употребление ламелярных доспехов из железа известно с VIII века до нашей эры у ассирийцев. Кирасы получили распространение со 2-й половвины 2-го тысячелетия до нашей эры в микенской Греции и Китае. Ножные доспехи стали распространяться с позднего бронзового века в ряде культур Южной Европы в связи с развитием фаланги и позднее у кочевников как дополнительная защита всадника, прежде всего от пеших воинов; набедренники - в Италии и Греции с VI века до нашей эры. В Китае (с позднего неолита) и ряде других культур (от Юго-Восточной Азии до Чукотки, до XIX века нашей эры) употреблялись наборные доспехи из кости и кожи.
Наиболее полные комплекты доспехов известны у скифов и сарматов, в парфянском и сасанидском Иране, ряде эллинистических государств, Римской империи (смотрите также Катафракты). Особое развитие доспехы получили в средние века в связи с усилением роли тяжеловооружённой конницы. С распространением огнестрельного оружия роль доспехов сокращалась, но в ряде культур Африки, Океании и других довольно полный набор доспехов сохранялся до XX века.
Иллюстрация:
Доспехии вооружение скифского воина V век до нашей эры по материалам из кургана у села Новая Розановка (Одесская область Украины). Реконструкция М. В. Горелика. Архив БРЭ.