ДОСИФЕЙ (ИГУМЕН)
ДОСИФЕЙ - один из основателей старообрядчества.
Игумен Никольского Беседного монастыря близ Тихвина (1662-1670) годы. Не принял богослужебной реформы патриарха Никона. После начала гонений на старообрядцев оставил монастырь и ушёл вместе с учеником иноком Евфросином в новгородские земли, в Курженскую обитель близ Повенца. В начале 1671 года установил связи с московскими старообрядцами (постриг в монашество боярыню Ф. П. Морозову), странствовал по Дону. В 1676-1685 годах жил в Милеевской пу́стыни южнее Белёва. Около 1685 года вернулся на Дон, стал одним из духовных руководителей казаков-старообрядцев.
В полемике об отношении к самоистреблениям Досифей выступал против самосожжений, был убеждённым сторонником сохранения священства в старообрядчестве. В марте 1686 года в Чирской пу́стыни освятил церковь, куда приезжали многие священники за причастием, так как Досифей стремился на много лет вперёд обеспечить своих единоверцев запасными Святыми Дарами. После начала гонений на донских старообрядцев Досифей ушёл за границу (1688 год) во владения князя Шевкала Тарковского и поселился на реке Аграхани (территория современного Дагестана), где вскоре скончался.
Исторические источники:
Филиппов И. Ф. История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862. С. 79, 82, 86;
Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырской российской церкви. СПб., 1877;
Сводный старообрядческий синодик / Публ. А. Н. Пыпина. СПб., 1883. С. 26;
Алексеев И. Сочинения. 1. История о бегствующем священстве // Братское слово. 1889. Т. 1. С. 433–435.