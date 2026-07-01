ДОСИФЕЙ (ИГУМЕН)

ДОСИФЕЙ - один из основателей старообрядчества.

Игу­мен Ни­коль­ско­го Бе­сед­но­го монастыря близ Тих­ви­на (1662-1670) годы. Не при­нял бо­го­слу­жеб­ной ре­фор­мы пат­ри­ар­ха Ни­ко­на . По­сле на­ча­ла го­не­ний на ста­ро­об­ряд­цев ос­та­вил мо­на­стырь и ушёл вме­сте с уче­ни­ком ино­ком Ев­фро­си­ном в нов­го­род­ские зем­ли, в Кур­жен­скую оби­тель близ По­вен­ца. В начале 1671 года ус­та­но­вил свя­зи с московскими ста­ро­об­ряд­цами (по­стриг в мо­на­ше­ст­во боя­ры­ню Ф. П. Мо­ро­зо­ву), стран­ст­во­вал по До­ну. В 1676-1685 годах жил в Ми­ле­ев­ской пу́с­тыни юж­нее Бе­лё­ва. Около 1685 года вер­нул­ся на Дон, стал од­ним из ду­хов­ных ру­ко­во­ди­те­лей ка­за­ков-ста­ро­об­ряд­цев.

В по­ле­ми­ке об от­но­ше­нии к са­мо­ис­треб­ле­ни­ям Досифей вы­сту­пал про­тив са­мо­со­жже­ний, был убе­ж­дён­ным сто­рон­ни­ком со­хра­не­ния свя­щен­ст­ва в ста­ро­об­ряд­че­ст­ве. В мар­те 1686 года в Чир­ской пу́с­ты­ни ос­вя­тил цер­ковь, ку­да при­ез­жа­ли многие свя­щен­ни­ки за при­час­ти­ем, так как Досифей стре­мил­ся на мно­го лет впе­рёд обес­пе­чить сво­их еди­но­вер­цев за­пас­ны­ми Святыми Да­ра­ми. По­сле на­ча­ла го­не­ний на дон­ских ста­ро­об­ряд­цев Досифей ушёл за гра­ни­цу (1688 год) во вла­де­ния князя Шев­ка­ла Тар­ков­ско­го и по­се­лил­ся на реке Аг­ра­ха­ни (тер­ри­то­рия современного Да­ге­ста­на), где вско­ре скон­чал­ся.

Ис­торические источники:

Фи­лип­пов И. Ф. Ис­то­рия Вы­гов­ской ста­ро­об­ряд­че­ской пус­ты­ни. СПб., 1862. С. 79, 82, 86;

Стро­ев П. Спи­ски ие­рар­хов и на­стоя­те­лей мо­на­стыр­ской рос­сий­ской церк­ви. СПб., 1877;

Свод­ный ста­ро­об­ряд­че­ский си­но­дик / Публ. А. Н. Пы­пи­на. СПб., 1883. С. 26;

Алек­се­ев И. Со­чи­не­ния. 1. Ис­то­рия о бег­ст­вую­щем свя­щен­ст­ве // Брат­ское сло­во. 1889. Т. 1. С. 433–435.