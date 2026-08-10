ДОСИФЕЙ (ДОРОФЕЙ)

ДОСИФЕЙ (Дорофей) - преподобный (память 8 октября, в 3-ю Неделю по Пятидесятнице - в Соборе Псковских святых), Верхнеостровский, Псковский, ученик преподобного Евфросина Псковского († 1481 год), основатель и игумен Петропавловского Верхнеостровского монастыря на острове Верхнем (современый Белов, один из Талабских островов на Псковском озере); по преданию, остров в пору основания там обители был покрыт непроходимыми лесами и служил пристанищем разбойникам.

Житие или проложная память Досифея неизвестны. Досифей назван в Житии преподобного Евфросина, составленном около 1547 года псковским священником Василием (Варлаамом), наряду с др. учениками преподобного Евфросина - основателями монастырей преподобными Саввой Крыпецким и Иларионом Гдовским: «Учеником его разшедшимся по местом проразсужением духовнаго их настоятеля… и тамо честныа обители въздвигшим в славу Христову съжительствовати иноческому чину… глаголю чюднаго отца Досифиа, създавшаго обитель честну святых апостол Петра и Павла на сожительство иночествующим о Христе братии в пустыни над Великим езером, на острове, зовом Верхнем» (Охотникова В. И. Псковская агиография XIV-XVII веков: Исследование и тексты. СПб., 2007 год. Том 2: Жития преподобных Евфросина Псковского, Саввы Крыпецкого, Никандра Псковского. С. 164). В дореволюционной литературе встречается мнение, что Петропавловский монастырь был основан Досифеем около 1470 года, однако Житием преподобного Евфросина эта дата не подтверждается. По предположению Н. И. Серебрянского, данный монастырь, как и другие обители, созданные учениками преподобного Евфросина, был устроен «на началах строго общежительных правил», что и обусловливает, несмотря на небольшие размеры этих монастырей, их известность, о к-рой писал автор Жития преподобного Евфросина: «И доныне суть тые честные обители всеми видими, благодатию Христовою, яко светила, сияют во Псковской стране и молитвами преподобных отец» (Там же).

Согласно «Описанию о российских святых» (конец XVII-XVIII веков), Досифей, названный Верхнеостровским-Богословским, преставился 8 октября (в одном из списков - 28 октября) 6990 (1482 год или 1481 год) года (С. 53. № 154). Однако возможно, что круглая дата от Сотворения мира является условной (не дописанной в отношении единиц). Митрополит Евгений (Болховитинов) именует святого Дорофеем. По его же сведениям, в синодике Псково-Печерского монастыря святой назван иеромонахом.

Петропавловский монастырь впервые упоминается в жалованной грамоте великого князя Василия III Иоанновича игумену Конону, датированной 16 февраля 1510 года (Востоков А. Х. Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музеума. СПб., 1842. С. 87-88). В 1584 году (по другим сведениям, в 1616 году) Верхнеостровская обитель была приписана к Псково-Печерскому в честь Успения Пресвятой Богородицы монастырю, в 1703 году сожжена шведами, церковь во имя святых апостолов Петра и Павла (время построения неизвестно) уничтожена. К 1710 году монастырь был восстановлен, вновь возведенный каменный Петропавловский храм обители был освящен 6 октября 1710 года. До 1764 года Петропавловский монастырь был приписан к архиерейскому дому, в 1764 году упразднен, Петропавловская церковь обращена в приходскую. В 1862 году к храму был пристроен притвор и колокольня, в 1901-1906 годах к северной стороне храма пристроен придел во имя Досифея (освящен 30 января 1906 года). После 1945 года Петропавловский храм был закрыт.

В начале 90-х годов XX века, во время работ по очистке от мусора сохранившегося здания Петропавловского храма, под ним была найдена маленькая пещерная церковь, в которой под спудом предположительно покоятся мощи Досифея. Храм возвращен Церкви в 1999 году при участии протоиерея Николая Гурьянова, настоятеля церкви во имя святителя Николая на соседнем острове Залит. Канонизация Досифея совершилась включением его имени в Собор Псковских святых, учрежденный 10 апреля 1987 года по инициативе митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова). Имеется краткая служба святому (тропарь и кондак) (Минея (МП). Окт. М., 2002. С. 229), а также акафист (без указания места и года издания), изданный по благословению архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина).

Иконография

О существовании изображений Досифея свидетельствует тропарь преподобному («Темже и мы, притекающе ко святей иконе твоей, умильно глаголем...»). В иконописном подлиннике 20-х годов XIX века под 27 ноября о святом сказано: «Рус, аки Козма, риза преподобническая, в руке свиток сжат» (РНБ. Погод. № 1931. Л. 70 об.- Маркелов. Святые Др. Руси. Т. 2. С. 101).

В Петропавловской церкви на острове Белов сохранились 2 единоличные иконы Досифея второй половины XIX века одного извода, который, возможно, восходит к надгробному образу. Святой изображен средовеком с русыми волнистыми волосами на прямой пробор и небольшой раздвоенной бородой, в рост, вполоборота влево, в рясе, мантии и схиме (на одной иконе параман не виден, на плечах, вероятно, куколь), с большим крестом в деснице (у плеча) и длинными четками в левой руке. Более ранняя икона, с некоторой индивидуализацией образа (глубоко посаженные глаза, острый нос, морщины), написанная на светло-зеленом фоне в академической манере, происходит из иконостаса придела Смоленской иконы Божией Матери (в настоящее время в главном иконостасе церкви). Образ последней трети XIX века (находится в интерьере храма) с надписью на золотом фоне: «Стый пре: оцъ нашъ Досифей», тоже исполнен с приемами светотеневой моделировки формы.

Досифей представлен в рост, в монашеской мантии и куколе в числе подвижников XV века в росписи галереи, ведущей в пещерную церковь преподобного Иова Почаевского в Почаевской Успенской лавре (живопись в академической манере коннц 60-х - 70-х годов XIX века работы иеродиаконов Паисия и Анатолия, поновлена в 70-х годах XX века). В группе Псковских святых (во 2-м ряду, волосы и борода с проседью) он изображен на иконе «Все святые, в земле Русской просиявшие» письма монахини Иулиании (Соколовой) конец 20-х - начало 30-х годов XX века, начало 50-х годов, конец 50-х годов (ризница ТСЛ, Данилов мужской монастырь в Москве - Алдошина Н. Е. Благословенный труд. М., 2001. С. 231-239) и на современных повторениях этой композиции: 1997 год работы Н. Е. Алдошиной из иконостаса соименного придела московской церкви святителя Николая Чудотворца в Клённиках; 2002 год работы М. В. Пыжова из храма Воскресения Христова в Сокольниках в Москве и др. Фигура преподобного в рясе, парамане и мантии, с куколем на плечах, с благословляющей десницей и развернутым свитком в левой руке включена под 8 октября в лицевые святцы русских святых, созданных монахиней Иулианией после 1959 года в виде прорисей (частное собрание). Образ Досифея встречается в современных композициях Собора Псковских чудотворцев (например, в правой группе на 2 иконах в Троицком соборе Псковского кремля).

Иллюстрация:

Преподобный Досифей Верхнеостровский. Икона. Последняя треть XIX века. (Петропавловская церковыь на острове Белов). Архив ПЭ.