ДОСИФЕЙ (БАРИЛА)

ДОСИФЕ́Й (в миру Дмитрий Барила) - митрополит Сучавский и всея Молдавии, видный молдавский церковный, государственный и общественный деятель, литератор и издатель.

Обу­чал­ся в Яс­сах и Льво­ве, впо­след­ст­вии мо­нах монастыря Про­бо­та. С 1658 года епи­скоп города Ху­ши, с 1660 года епи­скоп города Ро­ман, воз­глав­лял в те­че­ние 11 лет епар­хию Ниж­ней Мол­да­вии. В ию­ле 1671 года из­бран ми­тро­по­ли­том Мол­да­вии. В 1684 году во гла­ве молдавского по­соль­ст­ва на­пра­вил­ся в Мо­ск­ву для пе­ре­го­во­ров о пе­ре­хо­де Мол­да­вии в русское под­дан­ст­во, но из-за эпи­де­мии чу­мы по­соль­ст­во ос­та­но­ви­лось в Кие­ве, от­ку­да об­ра­ти­лось к русским ца­рям Ива­ну V Алек­сее­ви­чу и Пет­ру I с прось­бой об ока­за­нии по­мо­щи Молдавскому княжеству.

В 1686 году, по­сле втор­же­ния в Мол­да­вию войск польского ко­ро­ля Я. Со­бес­ко­го, был вы­ну­ж­ден пе­ре­ехать в Поль­шу в по­ис­ках по­мо­щи для про­ти­во­дей­ст­вия Ос­ман­ской им­пе­рии , но про­дол­жал под­дер­жи­вать свя­зи с Рос­си­ей. Досифей сыг­рал боль­шую роль в куль­тур­ной жиз­ни Мол­да­вии. За по­мощь молдавскому кни­го­пе­ча­та­нию, ока­зан­ную в августе 1679 года русским пат­ри­ар­хом Ио­а­ки­мом, Досифей в бла­го­дарственном сти­хо­тво­ре­нии на­пи­сал: «Свет из Мо­ск­вы идёт к нам». Спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию молдавского язы­ка как официального язы­ка бо­го­слу­же­ния. В 1974 году в рам­ках ЮНЕСКО бы­ло ши­ро­ко от­ме­че­но 350-ле­тие со дня ро­ж­де­ния До­си­фея.