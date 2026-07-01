ДОСИФЕЙ (БАРИЛА)
ДОСИФЕ́Й (в миру Дмитрий Барила) - митрополит Сучавский и всея Молдавии, видный молдавский церковный, государственный и общественный деятель, литератор и издатель.
Обучался в Яссах и Львове, впоследствии монах монастыря Пробота. С 1658 года епископ города Хуши, с 1660 года епископ города Роман, возглавлял в течение 11 лет епархию Нижней Молдавии. В июле 1671 года избран митрополитом Молдавии. В 1684 году во главе молдавского посольства направился в Москву для переговоров о переходе Молдавии в русское подданство, но из-за эпидемии чумы посольство остановилось в Киеве, откуда обратилось к русским царям Ивану V Алексеевичу и Петру I с просьбой об оказании помощи Молдавскому княжеству.
В 1686 году, после вторжения в Молдавию войск польского короля Я. Собеского, был вынужден переехать в Польшу в поисках помощи для противодействия Османской империи, но продолжал поддерживать связи с Россией. Досифей сыграл большую роль в культурной жизни Молдавии. За помощь молдавскому книгопечатанию, оказанную в августе 1679 года русским патриархом Иоакимом, Досифей в благодарственном стихотворении написал: «Свет из Москвы идёт к нам». Способствовал утверждению молдавского языка как официального языка богослужения. В 1974 году в рамках ЮНЕСКО было широко отмечено 350-летие со дня рождения Досифея.