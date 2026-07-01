ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - предназначены для общественного воспитания детей раннего и дошкольного возрастов.
Впервые потребность в общественных дошкольных учреждениях выявилась в XVII-XVIII веках в связи с развитием промышленного производства (первоначально в виде мануфактур) и активным привлечением женщин к производительному труду. Появились различные частные платные детские учреждения, например в Великобритании школы плетения из соломы, вязания кружев, женские, а также благотворительные учреждения - игральные школы, школы защиты маленьких детей в Германии, «убежища» во Франции. Среди подобных дошкольных учреждений выделялась организованная для крестьянских детей в 1769 году Ж. Оберлином «Вязальная школа» (Франция). В неё принимались дети в возрасте от 3 до 7 лет. Основной задачей школы было религиозное воспитание. Руководительницы (крестьянские девушки) читали детям тексты из Библии, разучивали с ними псалмы и молитвы. Во время обучения дети занимались вязанием. Подобные школы получили широкое распространение.
В кон. 18 в. большое влияние на практику работы Д. у. оказала концепция взаимного обучения, при котором более подготовленные воспитанники под руководством воспитателя (педагога) обучают товарищей.
В нач. 19 в. появились первые программы для Д. у., созданные на основе концепций дошкольного воспитания Я. А. Коменского и И. Песталоцци. Во 2-й пол. 19 в. практика дошкольного воспитания строилась на основе системы Ф. Фребеля. Первое Д. у. – «Учреждение для развития творческого побуждения деятельности у детей и подростков» – Фребель открыл в 1837 в Бланкенбурге (Германия). В 1840 оно было переименовано в «Детский сад», и с тех пор за Д. у. закрепилось это название.
Большое влияние на практику дошкольного воспитания оказали идеи Дж. Дьюи и Г. С. Холла. В Д. у., работавших по их методикам, отсутствовало систематич. обучение. Имея разнообразные материалы, дети самостоятельно искали средства и способы для реализации своих замыслов, преодолевали трудности и в процессе такой деятельности накапливали необходимый жизненный опыт, приобретали знания «попутно», в процессе игры.
В 1880–90-е гг. под рук. П. Кергомар проведена реорганизация системы Д. у. Франции: благотворит. детские учреждения (приюты), предназначенные только для дневного надзора за детьми, были преобразованы в материнские школы и включены в гос. систему образования.
В 1907 в Риме М. Монтессори открыла «Дом ребёнка». Практиковавшаяся в нём система воспитания дошкольников завоевала признание во мн. странах мира.
За рубежом существуют разнообразные типы Д. у. – детские сады, материнские школы, детские приюты и др. Функционируют как государственные, так и муниципальные, конфессиональные и частные Д. у. Д. у. могут не входить в общенациональную систему образования; напр., в США в каждом штате их работа строится по-разному. В разл. типах Д. у. воспитание детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. Время пребывания ребёнка в Д. у. колеблется от 2–3 ч в день 2–3 раза в неделю до круглосуточного пребывания; существуют детские сады с гибким режимом.
В России в 1860–90-х гг. появились первые платные детские сады для высших и средних слоёв общества. Открывались также бесплатные детские сады для беднейших слоёв населения, но их число было незначительным. В 1866–1868 А. С. и Я. М. Симоновичи издавали ежемесячный ж. «Детский сад», пропагандировавший систему Ф. Фребеля; выпускались спец. руководства по проведению занятий по его методике. В 1867 при С.-Петерб. педагогич. собрании организована комиссия детских садов. Однако организация Д. у. в России вызвала полемику, т. к. традиции нац. воспитания в большей степени ориентировались на семью. К 1882 в стране насчитывалось лишь 37 платных Д. у., к 1896 – ок. 60. В кон. 19 в. губ. ведомства стали открывать ясли-приюты для крестьянских детей. Они создавались не только с целью воспитания, но и как санитарно-просветительские учреждения для распространения знаний по уходу за детьми.
После 1917 Д. у. вошли в гос. систему образования. В 1920-е гг. существовало 3 типа Д. у. – детские дома, детские очаги (для детей рабочих) и детские сады. Их уставы и руководства для воспитателей строились на единых программно-методич. указаниях, определявших объём знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть каждый ребёнок. Воспитат. работа ориентировалась на воспитание личности в духе коммунизма.
В 1989 создана новая концепция дошкольного воспитания, которая закрепила направления работы Д. у., ориентированные на гуманизацию воспитания и индивидуальный подход к каждому ребёнку, обеспечение преемственности между всеми сферами социализации ребёнка, изменение характера подготовки педагогич. кадров для Д. у. и пр. Закон РФ об образовании (1992) установил правовой статус, функции и обязанности Д. у. Наряду с 4 гос. типами Д. у. (ясли, ясли-сад, детский сад, школа-детский сад) стали создаваться новые типы Д. у., в т. ч. конфессиональные и частные. Д. у. работают на основе разл. систем воспитания (метода Монтессори, свободного воспитания, Вальдорфской педагогики и др.), опираются на авторские образоват. программы. По уставу Д. у. с родителями заключается договор, в котором оговариваются правила воспитания, образовательные и др. услуги, плата за обучение и пр. В России функционирует ок. 50 тыс. Д. у. (2006), которые охватывают 56% детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно