ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - предназначены для общественного воспитания детей раннего и дошкольного возрастов.

Впер­вые по­треб­ность в об­щественных дошкольных учреждениях вы­яви­лась в XVII-XVIII веках в свя­зи с раз­ви­ти­ем промышленного производства (пер­во­на­чаль­но в ви­де ма­ну­фак­тур) и ак­тив­ным при­вле­че­ни­ем жен­щин к про­из­во­ди­тель­но­му тру­ду. По­яви­лись различные ча­ст­ные плат­ные дет­ские уч­ре­ж­де­ния, например в Ве­ли­ко­бри­та­нии шко­лы пле­те­ния из со­ло­мы, вя­за­ния кру­жев, жен­ские, а так­же бла­го­тво­рительные уч­ре­ж­де­ния - иг­раль­ные шко­лы, шко­лы за­щи­ты ма­лень­ких де­тей в Гер­ма­нии, «убе­жи­ща» во Фран­ции. Сре­ди по­доб­ных дошкольных учреждений вы­де­ля­лась ор­га­ни­зо­ван­ная для кре­сть­ян­ских де­тей в 1769 году Ж. Обер­ли­ном «Вя­заль­ная шко­ла» (Франция). В неё при­ни­ма­лись де­ти в воз­рас­те от 3 до 7 лет. Основной за­да­чей шко­лы бы­ло религиозное вос­пи­та­ние. Ру­ко­во­ди­тель­ни­цы (кре­сть­ян­ские де­вуш­ки) чи­та­ли де­тям тек­сты из Биб­лии, ра­зу­чи­ва­ли с ни­ми псал­мы и мо­лит­вы. Во вре­мя обу­че­ния де­ти за­ни­ма­лись вя­за­ни­ем. По­доб­ные шко­лы по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние.

В кон. 18 в. боль­шое влия­ние на прак­ти­ку ра­бо­ты Д. у. ока­за­ла кон­цеп­ция вза­им­но­го обу­че­ния, при ко­то­ром бо­лее под­го­тов­лен­ные вос­пи­тан­ни­ки под ру­ко­вод­ством вос­пи­та­те­ля (пе­да­го­га) обу­ча­ют то­ва­ри­щей.

В нач. 19 в. поя­ви­лись пер­вые про­грам­мы для Д. у., соз­дан­ные на ос­но­ве кон­цеп­ций до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния Я. А. Ко­мен­ско­го и И. Пес­та­лоц­ци . Во 2-й пол. 19 в. прак­ти­ка до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния строи­лась на ос­но­ве сис­те­мы Ф. Фре­бе­ля. Пер­вое Д. у. – «Уч­ре­ж­де­ние для раз­ви­тия твор­че­ско­го по­бу­ж­де­ния дея­тель­но­сти у де­тей и под­ро­ст­ков» – Фре­бель от­крыл в 1837 в Блан­кен­бур­ге (Гер­ма­ния). В 1840 оно бы­ло пе­ре­име­но­ва­но в «Дет­ский сад», и с тех пор за Д. у. за­кре­пи­лось это на­зва­ние.

Боль­шое влия­ние на прак­ти­ку до­школь­но­го вос­пи­та­ния ока­за­ли идеи Дж. Дьюи и Г. С. Хол­ла. В Д. у., ра­бо­тав­ших по их ме­то­ди­кам, от­сут­ст­во­ва­ло сис­те­ма­тич. обу­че­ние. Имея раз­но­об­раз­ные ма­те­риа­лы, де­ти са­мо­стоя­тель­но ис­ка­ли сред­ст­ва и спо­со­бы для реа­ли­за­ции сво­их за­мы­слов, пре­одо­ле­ва­ли труд­но­сти и в про­цес­се та­кой дея­тель­но­сти на­ка­п­ли­ва­ли не­об­хо­ди­мый жиз­нен­ный опыт, при­об­ре­та­ли зна­ния «по­пут­но», в про­цес­се иг­ры.

В 1880–90-е гг. под рук. П. Кер­го­мар про­ве­де­на ре­ор­га­ни­за­ция сис­те­мы Д. у. Фран­ции: бла­го­тво­рит. дет­ские уч­ре­ж­де­ния (при­юты), пред­на­зна­чен­ные толь­ко для днев­но­го над­зо­ра за деть­ми, бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в ма­те­рин­ские шко­лы и вклю­че­ны в гос. сис­те­му об­ра­зо­ва­ния.

В 1907 в Ри­ме М. Мон­тес­со­ри от­кры­ла «Дом ре­бён­ка». Прак­ти­ко­вав­шая­ся в нём сис­те­ма вос­пи­та­ния до­шко­ль­ни­ков за­вое­ва­ла при­зна­ние во мн. стра­нах ми­ра.

За ру­бе­жом су­ще­ст­ву­ют раз­но­об­раз­ные ти­пы Д. у. – дет­ские са­ды, ма­те­рин­ские шко­лы, дет­ские при­юты и др. Функ­цио­ни­ру­ют как го­су­дар­ст­вен­ные, так и му­ни­ци­паль­ные, кон­фес­сио­наль­ные и ча­ст­ные Д. у. Д. у. мо­гут не вхо­дить в об­ще­на­цио­наль­ную сис­те­му об­ра­зо­ва­ния; напр., в США в ка­ж­дом шта­те их ра­бо­та стро­ит­ся по-раз­но­му. В разл. ти­пах Д. у. вос­пи­та­ние де­тей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся как в од­но­воз­ра­ст­ных, так и в раз­но­воз­ра­ст­ных груп­пах. Вре­мя пре­бы­ва­ния ре­бён­ка в Д. у. ко­леб­лет­ся от 2–3 ч в день 2–3 раза в не­де­лю до круг­ло­су­точ­но­го пре­бы­ва­ния; су­ще­ст­ву­ют дет­ские са­ды с гиб­ким ре­жи­мом.

В Рос­сии в 1860–90-х гг. поя­ви­лись пер­вые плат­ные дет­ские са­ды для выс­ших и сред­них сло­ёв об­ще­ст­ва. От­кры­ва­лись так­же бес­плат­ные дет­ские са­ды для бед­ней­ших сло­ёв на­се­ле­ния, но их чис­ло бы­ло не­зна­чи­тель­ным. В 1866–1868 А. С. и Я. М. Си­мо­но­ви­чи из­да­ва­ли еже­ме­сяч­ный ж. «Дет­ский сад», про­па­ган­ди­ро­вав­ший сис­те­му Ф. Фре­бе­ля; вы­пус­ка­лись спец. ру­ко­во­дства по про­ве­де­нию за­ня­тий по его ме­то­ди­ке. В 1867 при С.-Пе­терб. пе­да­го­гич. со­б­ра­нии ор­га­ни­зо­ва­на ко­мис­сия дет­ских са­дов. Од­на­ко ор­га­ни­за­ция Д. у. в Рос­сии вы­зва­ла по­ле­ми­ку, т. к. тра­ди­ции нац. вос­пи­та­ния в боль­шей сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­лись на се­мью. К 1882 в стра­не на­счи­ты­ва­лось лишь 37 плат­ных Д. у., к 1896 – ок. 60. В кон. 19 в. губ. ве­дом­ст­ва ста­ли от­кры­вать яс­ли-при­юты для кре­сть­ян­ских де­тей. Они соз­да­ва­лись не толь­ко с це­лью вос­пи­та­ния, но и как са­ни­тар­но-про­све­ти­тель­ские уч­ре­ж­де­ния для рас­про­стра­не­ния зна­ний по ухо­ду за деть­ми.

По­сле 1917 Д. у. во­шли в гос. сис­те­му об­ра­зо­ва­ния. В 1920-е гг. су­ще­ст­во­ва­ло 3 ти­па Д. у. – дет­ские до­ма , дет­ские оча­ги (для де­тей ра­бо­чих) и дет­ские са­ды. Их ус­та­вы и ру­ко­во­дства для вос­пи­та­те­лей строи­лись на еди­ных про­грамм­но-ме­то­дич. ука­за­ни­ях, оп­ре­де­ляв­ших объ­ём зна­ний, уме­ний и на­вы­ков, ко­то­ры­ми дол­жен ов­ла­деть ка­ж­дый ре­бё­нок. Вос­пи­тат. ра­бо­та ори­ен­ти­ро­ва­лась на вос­пи­та­ние лич­но­сти в ду­хе ком­му­низ­ма.

В 1989 соз­да­на но­вая кон­цеп­ция до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния, ко­то­рая за­кре­пи­ла на­прав­ле­ния ра­бо­ты Д. у., ори­ен­ти­ро­ван­ные на гу­ма­ни­за­цию вос­пи­та­ния и ин­ди­ви­ду­аль­ный под­ход к ка­ж­до­му ре­бён­ку, обес­пе­че­ние пре­ем­ст­вен­но­сти ме­ж­ду все­ми сфе­ра­ми со­циа­ли­за­ции ре­бён­ка, из­ме­не­ние ха­рак­те­ра под­го­тов­ки пе­да­го­гич. кад­ров для Д. у. и пр. За­кон РФ об об­ра­зо­ва­нии (1992) ус­та­но­вил пра­во­вой ста­тус, функ­ции и обя­зан­но­сти Д. у. На­ря­ду с 4 гос. ти­па­ми Д. у. (яс­ли, яс­ли-сад, дет­ский сад, шко­ла-дет­ский сад) ста­ли соз­да­вать­ся но­вые ти­пы Д. у., в т. ч. кон­фес­сио­наль­ные и ча­ст­ные. Д. у. ра­бо­та­ют на ос­но­ве разл. сис­тем вос­пи­та­ния (ме­то­да Мон­тес­со­ри, сво­бод­но­го вос­пи­та­ния, Валь­дорф­ской пе­да­го­ги­ки и др.), опи­ра­ют­ся на ав­тор­ские об­ра­зо­ват. про­грам­мы. По ус­та­ву Д. у. с ро­ди­те­ля­ми за­клю­ча­ет­ся до­го­вор, в ко­то­ром ого­ва­ри­ва­ют­ся пра­ви­ла вос­пи­та­ния, об­ра­зо­ва­тель­ные и др. ус­лу­ги, пла­та за обу­че­ние и пр. В Рос­сии функ­цио­ни­ру­ет ок. 50 тыс. Д. у. (2006), ко­то­рые ох­ва­ты­ва­ют 56% де­тей в воз­рас­те от 1 го­да до 6 лет вклю­чи­тель­но

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