ДОРВАЛЬ МАРИ

ДОРВАЛЬ МАРИ (уро­ж­дён­ная Ма­ри То­ма Аме­ли Де­ло­не, Delaunay) - французская актриса.

Из по­томственной ак­тёр­ской се­мьи; на сце­не с 8 лет. В 1818 году де­бю­ти­ро­ва­ла в круп­ней­шем из «те­ат­ров буль­ва­ров» - «Порт-Сен-Мар­тен» (Па­риж). Гром­ко зая­ви­ла о се­бе уже в пер­вых ро­лях, а в 1827 году, по­сле ис­пол­не­ния ро­ли Ама­лии («Три­дцать лет, или Жизнь иг­ро­ка» В. Дю­кан­жа), бы­ла при­зна­на «пер­вой ак­три­сой буль­ва­ров».

Творческая ин­ди­ви­ду­аль­ность Дорваль фор­ми­ро­ва­лась под влия­ни­ем ак­тё­ров-ро­ман­ти­ков - П. Бо­ка­жа и Фре­де­ри­ка-Ле­мет­ра. Ис­крен­ность, вдох­но­вен­ная эмо­цио­наль­ность, глу­бо­кое про­ник­но­ве­ние в об­раз про­сла­ви­ли Дорваль в ме­ло­дра­ме и при­влек­ли к ней вни­ма­ние ав­то­ров ро­ман­тической дра­мы первой половины XIX века - А. Дю­ма-от­ца (Аде­ли д’Эрве - «Ан­то­ни») и В. Гю­го (Ма­ри­он - «Ма­ри­он Де­лорм»). В 1834 году Гю­го и А. де Ви­ньи по­мог­ли Дорваль по­сту­пить в па­риж­ский те­атр «Ко­ме­ди Фран­сез», где она сыг­ра­ла свои луч­шие ро­ли - Кит­ти Белл («Чат­тер­тон» де Ви­ньи) и Ка­та­ри­ну («Анд­же­ло» Гю­го). Ос­та­вив те­атр «Ко­ме­ди Фран­сез», в ко­то­ром пре­неб­ре­жи­тель­но от­не­слись к «звез­де буль­ва­ров», в 1836-1837 годах и с 1842 года Дорваль иг­ра­ла в те­ат­ре «Оде­он» (в 1838-1839 годах - в те­ат­ре «Жим­наз») в Па­ри­же. В 1840-х годах вы­сту­па­ла в клас­сическом ре­пер­туа­ре (Фед­ра, Ан­дро­ма­ха «Фед­ра», «Ан­дро­ма­ха» Ж. Ра­си­на).

Сочинения:

Sand G. – Dorval M.: correspondance inédite. P., 1953.

Иллюстрация:

М. Дор­валь в ро­ли Кит­ти Белл («Чат­тер­тон» А. де Ви­ньи). Ли­то­гра­фия по ри­сун­ку А. Мо­нье. Архив БРЭ.