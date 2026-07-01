ДОРВАЛЬ МАРИ
ДОРВАЛЬ МАРИ (урождённая Мари Тома Амели Делоне, Delaunay) - французская актриса.
Из потомственной актёрской семьи; на сцене с 8 лет. В 1818 году дебютировала в крупнейшем из «театров бульваров» - «Порт-Сен-Мартен» (Париж). Громко заявила о себе уже в первых ролях, а в 1827 году, после исполнения роли Амалии («Тридцать лет, или Жизнь игрока» В. Дюканжа), была признана «первой актрисой бульваров».
Творческая индивидуальность Дорваль формировалась под влиянием актёров-романтиков - П. Бокажа и Фредерика-Леметра. Искренность, вдохновенная эмоциональность, глубокое проникновение в образ прославили Дорваль в мелодраме и привлекли к ней внимание авторов романтической драмы первой половины XIX века - А. Дюма-отца (Адели д’Эрве - «Антони») и В. Гюго (Марион - «Марион Делорм»). В 1834 году Гюго и А. де Виньи помогли Дорваль поступить в парижский театр «Комеди Франсез», где она сыграла свои лучшие роли - Китти Белл («Чаттертон» де Виньи) и Катарину («Анджело» Гюго). Оставив театр «Комеди Франсез», в котором пренебрежительно отнеслись к «звезде бульваров», в 1836-1837 годах и с 1842 года Дорваль играла в театре «Одеон» (в 1838-1839 годах - в театре «Жимназ») в Париже. В 1840-х годах выступала в классическом репертуаре (Федра, Андромаха «Федра», «Андромаха» Ж. Расина).
Сочинения:
Sand G. – Dorval M.: correspondance inédite. P., 1953.
Иллюстрация:
М. Дорваль в роли Китти Белл («Чаттертон» А. де Виньи). Литография по рисунку А. Монье. Архив БРЭ.