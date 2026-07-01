ДОРТМУНД
ДОРТМУНД - город на западе Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия, в Рурском индустриальном районе.
Расположен на р. Эмшер, у начала канала Дортмунд – Эмс. Нас. 586 тыс. чел. (2007), второй по численности жителей город Рура и третий в земле Сев. Рейн-Вестфалия. Входит в состав крупнейшей в стране полицентрической гор. агломерации – Нижнерейнско-Рурской конурбации с нас. ок. 11,8 млн. чел.; вместе с фактически слившимися Дуйсбургом, Эссеном, Бохумом и рядом других менее крупных городов образует её ядро – т. н. Рурштадт. Крупный транспортный узел, восточные «ворота» Рура (р. Эмшер и рурская система каналов соединяются с каналом Дортмунд – Эмс, который обеспечивает водный путь к Северному м., минуя устье Рейна). Порт Д. (грузооборот 5–6 млн. т в год, длина причальных линий 9 км) сохраняет в нач. 21 в. большое экономич. значение. Через Д. проходят шесть автобанов и пять скоростных трасс, а также ж.-д. магистраль Париж – Кёльн – Дюссельдорф – Берлин. Аэропорт (обслуживает в осн. местные авиалинии). Метрополитен.
Возник как поселение при одном из каролингских королевских дворов. Впервые упоминается между 881 и 884 под назв. Тротманни (Throtmanni), с 1152 – под назв. Тремония (Tremonia), с 1222 – Дортмунд(е) [Dortmund(e)]. Ок. 990 получил право на проведение ярмарок и приобрёл значение важного центра на торговом пути Хелльвег (соединял Вестфалию с Рейнландом). С 1220 имперский город, наделённый правом свободной торговли. В 13–15 вв. один из богатейших ганзейских городов, крупный торгово-ремесленный центр. В 1388–90 отстоял свою независимость в борьбе с имперскими князьями и рыцарством. В период Тридцатилетней войны 1618–1648 был разорён и утратил экономич. значение. К кон. 18 в. численность населения Д. сократилась до 4,5 тыс. чел. В 1803 лишился статуса имперского города и отошёл к кн-ву Нассау, в 1808 – к Великому кн-ву Берг, в 1815 – к Пруссии. С сер. 19 в. началось экономич. возрождение Д., предпосылки для которого создала разработка Рурского угольного бассейна. Д. стал одним из крупнейших центров герм. угледобывающей пром-сти, металлургии и машиностроения (в 1852 возникло первое акционерное об-во рурской металлургии – «Hörder Bergwerks- und Hüttenverein»; в 1860–70-х гг. появились предприятия по произ-ву стальных конструкций и тяжёлого машиностроения; в 1880-е гг. создан металлургич. и машиностроительный завод фирмы «Hoesch», который в нач. 21 в. остаётся крупнейшим пром. предприятием Д.), а также важным центром пивоварения. Большое значение для развития города имели сооружение Кёльнско-Минденской ж. д. (прошла через Д. в 1847), открытие канала Дортмунд – Эмс и крупного речного порта (1899). К нач. 20 в. Д. – крупнейший город Рура; численность его населения достигла 142,7 тыс. чел. (541,9 тыс. чел. в 1939). В 1-й пол. 20 в. Д. стал одним из главных центров тяжёлой пром-сти Германии. В рамках Четырёхлетнего плана 1936 были построены заводы по произ-ву жидкого синтетич. горючего, парафина, предприятия воен.- химич. пром-сти. В период 2-й мировой войны 98% зданий старого города и 59% жилого фонда были разрушены в результате налётов англо-амер. авиации. В 1945–49 в брит. зоне оккупации Германии, с 1949 в составе ФРГ, полностью восстановлен к 1957. После войны экономика города сохранила угольно-металлургич. специализацию и ориентацию на развитие связанных с ней отраслей тяжёлой индустрии. В кон. 1950-х гг. в угледобыче начался структурный кризис; в 1960–80-е гг. все шахты в гор. черте Д. были закрыты. Переход на использование импортной железной руды негативно сказался на развитии чёрной металлургии, Д. стал всё более уступать гл. металлургич. центру ФРГ Дуйсбургу. Концерн «Hoesch AG» (после поглощения металлургич. фирмы «Dortmund-Hörder-Hüttenunion AG» фактически ставший монополистом в чёрной металлургии вост. Рура) перенёс гл. направление производств. деятельности в сферу машиностроения и металлообработки; с кон. 1960-х гг. Д. становится центром банковского капитала. С последней трети 20 в. гл. сектор экономики Д. – сфера услуг.
Старый город (Альтштадт) окружён кольцом улиц, проложенных на месте быв. крепостных валов. На пл. Фриденсплац расположены Ратуша, здание гор. управления, Дом информации и прессы. К Альтштадту примыкают микрорайоны, выросшие из возникших в последней трети 19 – нач. 20 вв. шахтёрских и заводских посёлков и окрестных деревень, вошедших в гор. черту Д. После 2-й мировой войны восстановлены ср.-век. церкви Райнольдикирхе, Петрикирхе (резной золочёный алтарь, 1521), Мариенкирхе (алтарь, 1420), т. н. Орлиная башня, замки на воде (Бодельшвинг, Делльвиг, Роденберг) и др. Памятники: мемориал трагедии Хиросимы (2000, скульптор А. Трезе), колонна Мира и др.
Около половины территории Д. занимают сады и парки; крупнейший – Вестфальский парк в юж. части города; в его пределах – телебашня Флориан (1959, 2 смотровые площадки), т. н. Немецкий розарий (св. 3 тыс. видов роз).
Важный центр науки и образования. Среди науч. учреждений (всего ок. 30) – ин-ты: спектрохимии, молекулярной физиологии Об-ва М. Планка, материальных потоков и логистики Об-ва Фраунгофера, геронтологии, регионального и гор. планирования, социальных исследований. Дортмундский ун-т (открыт в 1968; 25 кафедр, более 21 тыс. студентов; ведутся разработки в области информац. технологий и программного обеспечения, электротехники, химич. технологий и др.); Высшая инж. школа, Высшая горная школа, Педагогич. академия, Ун-т прикладных наук, Междунар. школа управления. Дортмундская гор. и земельная б-ка (1907; одна из крупнейших в земле Сев. Рейн-Вестфалия, более 1,2 млн. томов). Музеи: истории иск-ва и культуры (1883; история города, нар. и прикладное иск-во и др.; в музее хранится т. н. дортмундский клад – более 400 золотых монет), естеств. истории (1910), Вестфальский музей школы (1910; история нар. образования в Вестфалии), «Ам-Оствалль» (1947; совр. иск-во), пивоварения (1981), Вестфальский промышленный (экспонаты по истории техники и хозяйства Вестфалии 19–20 вв.) и др. Театры: оперный (1904; здание 1966, архитекторы Й. Клеменс, Э. Фраш и др.), драматические Большой (1966) и Малый, а также Детский и молодёжный театр на Восточном валу, Театр танца К. Нольте и др. Филармонич. оркестр (1887). «Дортмундский ораториальный хор» (1899). «Концертхаус» (2002; 1500 мест) – одна из лучших концертных площадок Европы. С 1996 регулярно проводится междунар. «Бах-симпозиум». Многофункциональный выставочный центр «Вестфаленхалле» – место проведения междунар. ярмарок и выставок (в т. ч. промышленные «Techmo», 2 раза в год), конгрессов, конференций и др. мероприятий. Морской аквариум (2002; 30 бассейнов).
Д. – один из ведущих в Германии центров профессионального спорта и место проведения крупных международных соревнований (проходят в т. ч. на одном из крупнейших в Европе крытом спорткомплексе на территории центра «Вестфаленхалле»; трибуны на 23 тыс. мест; включает универсальный, легкоатлетический и 6 специализир. залов, крытый ледовый стадион). Футбольный клуб «Боруссия» – неоднократный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов (1997), проводит матчи на стадионе «Сигнал Идуна Парк» (до 2006 «Вестфаленштадион»; ок. 80 тыс. мест). Ежегодно (с 1973) проводится шахматный фестиваль, гл. турнир которого является одним из самых крупных состязаний года.
Осн. отрасли сферы услуг (занято ок. 80% экономически активного населения, включая транспорт и связь) – сектор деловых и профессиональных услуг, банковско-финансовая сфера, транспорт и связь, наука и образование, а также спортивный бизнес. Д. – значит. центр издательского дела, крупные издательства были основаны в кон. 18 – нач. 19 вв. уроженцами города Д. Бедекером (дед К. Бедекера) и Ф. А. Брокгаузом. Крупнейшее изд-во – «Harenberg Kommunikation Verlag» (его высотное здание, построенное к нач. 21 в., – один из новых символов города; в здании размещаются также офисы многочисл. фирм сферы услуг); в городе расположен имеющий мировую известность Науч. ин-т газетно-издательского дела. Д. – крупный региональный инновационный центр; особенно велика его роль в подготовке технич. кадров, проведении НИОКР и их внедрении в производство. В кон. 20 в. на базе университета создан технологич. парк Д., крупнейший в земле Сев. Рейн-Вестфалия (более 150 фирм, специализирующихся в осн. в области электроники). С нач. 21 в. реализуется (при участии «ThyssenKrupp AG» и консалтинговой компании «McKinsey&Co») инновационный проект («Dortmund-Projekt»), направленный на привлечение в Д. фирм, специализирующихся гл. обр. в области информац. технологий и электронного бизнеса. В Д. расположены головной офис фирмы «Hoesch» (ныне подразделение концерна «AG Hoesch-Krupp», с 1999 входит в корпорацию «ThyssenKrupp AG»), правления крупных пивоваренных компаний «Brau und Brunnen AG» и «Dortmund Brauerei AG», а также одной из ведущих рурских логистических компаний B&C GmbH, ряда специализир. радиоэлектронных и машиностроительных фирм.
Д. – один из важнейших индустриальных центров Рура. Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение и металлообработка; особенно развиты электротехника и радиоэлектроника (предприятия концерна ABB и др., в осн. небольших, радиоэлектронных фирм), произ-во стальных конструкций («Hoesch Stahl» – филиал «ThyssenKrupp AG»), станков и кузнечно-прессового оборудования («Maschinenfabrik Deutschland AG»), а также локомотивостроение, произ-во металлургического, горно-шахтного, подъёмно-транспортного оборудования. Ряд машиностроит. предприятий Д. выпускают продукцию преим. на экспорт: компания «Wilo AG» (1872, оборот более 800 млн. евро, 2006) – один из мировых лидеров в разработке и произ-ве насосной техники для систем тепло- и водоснабжения; завод фирмы «Montanhydraulik GmbH» – крупнейший поставщик гидравлич. цилиндров для горного оборудования в страны ЕС. Д. – второй по значению (после Дуйсбурга) центр чёрной металлургии Рура и один из ведущих в стране. В нач. 21 в. загрузка производств. мощностей снижается, демонтирован ряд крупных предприятий (к кон. 20 в. сохранился один из трёх действовавших в 1980-х гг. комбинатов полного металлургич. цикла; к 2010 планируется полное прекращение чугуноплавильного произ-ва); вместе с тем в Д. и его окрестностях продолжают работать специализир. металлургич. заводы (по произ-ву листовой нержавеющей стали, легированных сталей, листового проката и др.). Химич. пром-сть ранее специализировалась на переработке отходов коксования, выпуске тяжёлых химикатов (в т. ч. хлор, серная кислота) и пластмасс; к нач. 21 в. объёмы этих производств резко сократились. Крупнейшие химич. предприятия расположены в городах-спутниках Д.: Кастроп-Раукселе (к западу от Д.; произ-во аммиака и азотных удобрений) и Унне (к востоку от Д.; выпуск искусств. и синтетич. волокон); с 1980-х гг. развивается фармацевтич. произ-во. Среди отраслей пищевкусовой пром-сти традиционно выделяется пивоварение (старейший пивоваренный завод основан в 1293), по масштабам которого Д. значительно опережает Мюнхен и др. герм. центры произ-ва пива. Шесть осн. пивоваренных заводов Д. («Union», «Kronen», «Their», «Actien», «Hansa», «Ritter») ежегодно производят св. 7 млн. гл пива (2-е место среди городов мира после амер. Милуоки, 1-е место в Европе); в центр. части города сохранились построенные в средние века небольшие пивоварни. Действуют также предприятия полиграфической и лёгкой (гл. обр. швейной) пром-сти.
Иллюстрация:
Дортмунд. Вид центральной части города. Архив БРЭ.