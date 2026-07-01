ДОРТМУНД

ДОРТМУНД - город на западе Германии , земля Северный Рейн-Вестфалия, в Рурском индустриальном районе.

Рас­по­ло­жен на р. Эм­шер, у на­ча­ла ка­на­ла Дор­тмунд – Эмс. Нас. 586 тыс. чел. (2007), вто­рой по чис­лен­но­сти жи­те­лей го­род Ру­ра и тре­тий в зем­ле Сев. Рейн-Вест­фа­лия. Вхо­дит в со­став круп­ней­шей в стра­не по­ли­цен­три­че­ской гор. аг­ло­ме­ра­ции – Ниж­не­рейн­ско-Рур­ской ко­нур­ба­ции с нас. ок. 11,8 млн. чел.; вме­сте с фак­ти­че­ски слив­ши­ми­ся Дуйс­бур­гом, Эс­се­ном, Бо­ху­мом и ря­дом дру­гих ме­нее круп­ных го­ро­дов об­ра­зу­ет её яд­ро – т. н. Рур­штадт. Круп­ный транс­порт­ный узел, вос­точ­ные «во­ро­та» Ру­ра (р. Эм­шер и рур­ская сис­те­ма ка­на­лов со­еди­ня­ют­ся с кана­лом Дор­тмунд – Эмс, ко­то­рый обес­пе­чи­ва­ет вод­ный путь к Се­вер­но­му м., ми­нуя устье Рей­на). Порт Д. (гру­зо­обо­рот 5–6 млн. т в год, дли­на при­чаль­ных ли­ний 9 км) со­хра­ня­ет в нач. 21 в. боль­шое эко­но­мич. зна­че­ние. Че­рез Д. про­хо­дят шесть ав­то­ба­нов и пять ско­ро­ст­ных трасс, а так­же ж.-д. ма­ги­ст­раль Па­риж – Кёльн – Дюс­сель­дорф – Бер­лин. Аэ­ро­порт (об­слу­жи­ва­ет в осн. ме­ст­ные авиа­ли­нии). Мет­ро­по­ли­тен.

Воз­ник как по­се­ле­ние при од­ном из ка­ро­линг­ских ко­ро­лев­ских дво­ров. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся ме­ж­ду 881 и 884 под назв. Трот­ман­ни (Throtmanni), с 1152 – под назв. Тре­мо­ния (Tre­mo­nia), с 1222 – Дор­тмунд(е) [Dortmund(e)]. Ок. 990 по­лу­чил пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок и при­об­рёл зна­че­ние важ­но­го цен­тра на тор­го­вом пу­ти Хел­ль­вег (со­еди­нял Вест­фа­лию с Рейн­лан­дом). С 1220 им­пер­ский го­род, на­де­лён­ный пра­вом сво­бод­ной тор­гов­ли. В 13–15 вв. один из бо­га­тей­ших ган­зей­ских го­ро­дов, круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр. В 1388–90 от­сто­ял свою не­за­ви­си­мость в борь­бе с им­пер­ски­ми князь­я­ми и ры­цар­ст­вом . В пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–1648 был ра­зо­рён и ут­ра­тил эко­но­мич. зна­че­ние. К кон. 18 в. чис­лен­ность на­се­ле­ния Д. со­кра­ти­лась до 4,5 тыс. чел. В 1803 ли­шил­ся ста­ту­са им­пер­ско­го го­ро­да и ото­шёл к кн-ву Нас­сау, в 1808 – к Ве­ли­ко­му кн-ву Берг, в 1815 – к Прус­сии. С сер. 19 в. на­ча­лось эко­но­мич. воз­ро­ж­де­ние Д., пред­по­сыл­ки для ко­то­ро­го соз­да­ла раз­ра­бот­ка Рур­ско­го уголь­но­го бас­сей­на. Д. стал од­ним из круп­ней­ших цен­тров герм. уг­ле­до­бы­ваю­щей пром-сти, ме­тал­лур­гии и ма­ши­но­строе­ния (в 1852 воз­ник­ло пер­вое ак­цио­нер­ное об-во рур­ской ме­тал­лур­гии – «Hör­der Bergwerks- und Hüttenverein»; в 1860–70-х гг. поя­ви­лись пред­при­ятия по про­из-ву сталь­ных кон­ст­рук­ций и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния; в 1880-е гг. соз­дан ме­тал­лур­гич. и ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод фир­мы «Hoesch», ко­то­рый в нач. 21 в. ос­та­ёт­ся круп­ней­шим пром. пред­при­ятием Д.), а так­же важ­ным цен­тром пи­во­ва­ре­ния. Боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия го­ро­да име­ли со­ору­же­ние Кёльн­ско-Мин­ден­ской ж. д. (про­шла че­рез Д. в 1847), от­кры­тие ка­на­ла Дорт­мунд – Эмс и круп­но­го реч­но­го пор­та (1899). К нач. 20 в. Д. – круп­ней­ший го­род Ру­ра; чис­лен­ность его на­се­ле­ния дос­тиг­ла 142,7 тыс. чел. (541,9 тыс. чел. в 1939). В 1-й пол. 20 в. Д. стал од­ним из глав­ных цен­тров тя­жё­лой пром-сти Гер­ма­нии. В рам­ках Че­ты­рёх­лет­не­го пла­на 1936 бы­ли по­строе­ны за­во­ды по про­из-ву жид­ко­го син­те­тич. го­рю­че­го, па­ра­фи­на, пред­при­ятия во­ен.- хи­мич. пром-сти. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны 98% зда­ний ста­ро­го го­ро­да и 59% жи­ло­го фон­да бы­ли раз­ру­ше­ны в ре­зуль­та­те на­лё­тов анг­ло-амер. авиа­ции. В 1945–49 в брит. зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, с 1949 в со­ста­ве ФРГ, пол­но­стью вос­ста­нов­лен к 1957. По­сле вой­ны эко­но­ми­ка го­ро­да со­хра­ни­ла уголь­но-ме­тал­лур­гич. спе­циа­ли­за­цию и ори­ен­та­цию на раз­ви­тие свя­зан­ных с ней от­рас­лей тя­жё­лой ин­ду­ст­рии. В кон. 1950-х гг. в уг­ле­до­бы­че на­чал­ся струк­тур­ный кри­зис; в 1960–80-е гг. все шах­ты в гор. чер­те Д. бы­ли за­кры­ты. Пе­ре­ход на ис­поль­зо­ва­ние им­порт­ной же­лез­ной ру­ды не­га­тив­но ска­зал­ся на раз­ви­тии чёр­ной ме­тал­лур­гии, Д. стал всё бо­лее ус­ту­пать гл. ме­тал­лур­гич. цен­тру ФРГ Дуйс­бур­гу. Кон­церн «Hoesch AG» (по­сле по­гло­ще­ния ме­тал­лур­гич. фир­мы «Dortmund-Hörder-Hüttenunion AG» фак­ти­че­ски став­ший мо­но­по­ли­стом в чёр­ной ме­тал­лур­гии вост. Ру­ра) пе­ре­нёс гл. на­прав­ле­ние про­из­водств. дея­тель­но­сти в сфе­ру ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки; с кон. 1960-х гг. Д. ста­но­вит­ся цен­тром бан­ков­ско­го ка­пи­та­ла. С по­след­ней тре­ти 20 в. гл. сек­тор эко­но­ми­ки Д. – сфе­ра ус­луг.

Ста­рый го­род (Альт­штадт) ок­ру­жён коль­цом улиц, про­ло­жен­ных на мес­те быв. кре­по­ст­ных ва­лов. На пл. Фри­ден­с­п­лац рас­по­ло­же­ны Ра­ту­ша, зда­ние гор. управ­ле­ния, Дом ин­фор­ма­ции и прес­сы. К Альт­штад­ту при­мы­ка­ют мик­ро­рай­оны, вы­рос­шие из воз­ник­ших в по­след­ней тре­ти 19 – нач. 20 вв. шах­тёр­ских и за­вод­ских по­сёл­ков и ок­ре­ст­ных де­ре­вень, во­шед­ших в гор. чер­ту Д. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны вос­ста­нов­ле­ны ср.-век. церк­ви Рай­ноль­ди­кир­хе, Пет­ри­кир­хе (рез­ной зо­ло­чё­ный ал­тарь, 1521), Ма­ри­ен­кир­хе (ал­тарь, 1420), т. н. Ор­ли­ная баш­ня, зам­ки на во­де (Бо­дельш­винг, Делль­виг, Ро­ден­берг) и др. Па­мят­ни­ки: ме­мо­ри­ал тра­ге­дии Хи­ро­си­мы (2000, скульп­тор А. Тре­зе), ко­лон­на Ми­ра и др.

Око­ло по­ло­ви­ны тер­ри­то­рии Д. за­ни­ма­ют са­ды и пар­ки; круп­ней­ший – Вест­фаль­ский парк в юж. час­ти го­ро­да; в его пре­де­лах – те­ле­баш­ня Фло­ри­ан (1959, 2 смот­ро­вые пло­щад­ки), т. н. Не­мец­кий ро­за­рий (св. 3 тыс. ви­дов роз).

Важ­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний (все­го ок. 30) – ин-ты: спек­тро­хи­мии, мо­ле­ку­ляр­ной фи­зио­ло­гии Об-ва М. План­ка, ма­те­ри­аль­ных по­то­ков и ло­ги­сти­ки Об-ва Фрау­н­го­фе­ра, ге­рон­то­ло­гии, ре­гио­наль­но­го и гор. пла­ни­ро­ва­ния, со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний. Дор­тмунд­ский ун-т (открыт в 1968; 25 ка­федр, бо­лее 21 тыс. сту­ден­тов; ве­дут­ся раз­ра­бот­ки в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, элек­тро­тех­ни­ки, хи­мич. тех­но­ло­гий и др.); Выс­шая инж. шко­ла, Выс­шая гор­ная шко­ла, Пе­да­го­гич. ака­де­мия, Ун-т при­клад­ных на­ук, Ме­ж­ду­нар. шко­ла уп­рав­ле­ния. Дор­тмунд­ская гор. и зе­мель­ная б-ка (1907; од­на из круп­ней­ших в зем­ле Сев. Рейн-Вест­фа­лия, бо­лее 1,2 млн. то­мов). Му­зеи: ис­то­рии иск-ва и куль­ту­ры (1883; ис­то­рия го­ро­да, нар. и при­клад­ное иск-во и др.; в му­зее хра­нит­ся т. н. дор­тмунд­ский клад – бо­лее 400 зо­ло­тых мо­нет), ес­теств. ис­то­рии (1910), Вест­фаль­ский му­зей шко­лы (1910; ис­то­рия нар. об­ра­зо­ва­ния в Вест­фа­лии), «Ам-Ост­валль» (1947; совр. иск-во), пи­во­ва­ре­ния (1981), Вест­фаль­ский про­мыш­лен­ный (экс­по­на­ты по ис­то­рии тех­ни­ки и хо­зяй­ст­ва Вест­фа­лии 19–20 вв.) и др. Те­ат­ры: опер­ный (1904; зда­ние 1966, ар­хи­тек­то­ры Й. Кле­менс, Э. Фраш и др.), дра­ма­ти­че­ские Боль­шой (1966) и Ма­лый, а так­же Дет­ский и мо­ло­дёж­ный те­атр на Вос­точ­ном ва­лу, Те­атр тан­ца К. Ноль­те и др. Фи­лар­мо­нич. ор­кестр (1887). «Дор­тмунд­ский ора­то­ри­аль­ный хор» (1899). «Кон­церт­ха­ус» (2002; 1500 мест) – од­на из луч­ших кон­церт­ных пло­ща­док Ев­ро­пы. С 1996 ре­гу­ляр­но про­во­дит­ся ме­ж­ду­нар. «Бах-сим­по­зи­ум». Мно­го­функ­цио­наль­ный вы­ста­воч­ный центр «Вест­фа­лен­хал­ле» – ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­нар. яр­ма­рок и вы­ста­вок (в т. ч. про­мыш­лен­ные «Techmo», 2 раза в год), кон­грес­сов, кон­фе­рен­ций и др. ме­ро­прия­тий. Мор­ской ак­ва­ри­ум (2002; 30 бас­сей­нов).

Д. – один из ве­ду­щих в Гер­ма­нии цен­тров профессионального спор­та и ме­сто про­ве­де­ния круп­ных ме­ж­ду­на­род­ных со­рев­но­ва­ний (про­хо­дят в т. ч. на од­ном из круп­ней­ших в Ев­ро­пе кры­том спорт­ком­плек­се на тер­ри­то­рии цен­тра «Вест­фа­лен­хал­ле»; три­бу­ны на 23 тыс. мест; вклю­ча­ет уни­вер­саль­ный, лег­ко­ат­ле­ти­че­ский и 6 спе­циа­ли­зир. за­лов, кры­тый ле­до­вый ста­ди­он). Фут­боль­ный клуб «Бо­рус­сия» – не­од­но­крат­ный чем­пи­он Гер­ма­нии, по­бе­ди­тель Ли­ги чем­пио­нов (1997), про­во­дит мат­чи на ста­дио­не «Сиг­нал Иду­на Парк» (до 2006 «Вест­фа­лен­шта­ди­он»; ок. 80 тыс. мест). Еже­год­но (с 1973) про­во­дит­ся шах­мат­ный фес­ти­ва­ль, гл. тур­нир ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся од­ним из са­мых круп­ных со­стя­за­ний го­да.

Осн. от­рас­ли сфе­ры ус­луг (за­ня­то ок. 80% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния, вклю­чая транс­порт и связь) – сек­тор де­ло­вых и про­фес­сио­наль­ных ус­луг, бан­ков­ско-фи­нан­со­вая сфе­ра, транс­порт и связь, нау­ка и об­ра­зо­ва­ние, а так­же спор­тив­ный биз­нес. Д. – зна­чит. центр из­да­тель­ско­го де­ла, круп­ные из­да­тель­ст­ва бы­ли ос­но­ва­ны в кон. 18 – нач. 19 вв. уро­жен­ца­ми го­ро­да Д. Бе­де­ке­ром (дед К. Бе­де­ке­ра) и Ф. А. Брок­гау­зом. Круп­ней­шее изд-во – «Harenberg Kom­mu­nikation Verlag» (его вы­сот­ное зда­ние, по­стро­ен­ное к нач. 21 в., – один из но­вых сим­во­лов го­ро­да; в зда­нии раз­ме­ща­ют­ся так­же офи­сы мно­го­числ. фирм сфе­ры ус­луг); в го­ро­де рас­по­ло­жен имею­щий ми­ро­вую из­вест­ность На­уч. ин-т га­зет­но-­из­да­тель­ско­го де­ла. Д. – круп­ный ре­гио­наль­ный ин­но­ва­ци­он­ный центр; осо­бен­но ве­ли­ка его роль в под­го­тов­ке тех­нич. кад­ров, про­ве­де­нии НИОКР и их вне­дре­нии в про­из­вод­ст­во. В кон. 20 в. на ба­зе уни­вер­си­те­та соз­дан тех­но­ло­гич. парк Д., круп­ней­ший в зем­ле Сев. Рейн-Вест­фа­лия (бо­лее 150 фирм, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся в осн. в об­ла­сти элек­тро­ни­ки). С нач. 21 в. реа­ли­зу­ет­ся (при уча­стии «ThyssenKrupp AG» и кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии «McKin­sey&Co») ин­но­ва­ци­он­ный про­ект («Dort­mund-­Pro­jekt»), на­прав­лен­ный на при­вле­че­ние в Д. фирм, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся гл. обр. в об­лас­ти ин­фор­мац. тех­но­ло­гий и элек­трон­но­го биз­не­са. В Д. рас­по­ло­же­ны го­лов­ной офис фир­мы «Hoesch» (ны­не под­раз­де­ле­ние кон­цер­на «AG Hoesch-­Krupp», с 1999 вхо­дит в кор­по­ра­цию «Thys­sen­Krupp AG»), прав­ле­ния круп­ных пи­во­ва­рен­ных ком­па­ний «Brau und Brunnen AG» и «Dortmund Brauerei AG», а так­же од­ной из ве­ду­щих рур­ских ло­ги­сти­че­ских ком­па­ний B&C GmbH, ря­да спе­циа­ли­зир. ра­дио­элек­трон­ных и ма­ши­но­строи­тель­ных фирм.

Д. – один из важ­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров Ру­ра. Ве­ду­щая от­расль пром-­сти – ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; осо­бен­но раз­ви­ты элек­тро­тех­ни­ка и ра­дио­элек­тро­ни­ка (пред­при­ятия кон­цер­на ABB и др., в осн. не­боль­ших, ра­дио­элек­трон­ных фирм), про­из-во сталь­ных кон­ст­рук­ций («Hoesch Stahl» – фи­ли­ал «ThyssenKrupp AG»), стан­ков и куз­неч­но-прес­со­во­го обо­ру­до­ва­ния («Mas­chi­nen­fa­brik Deutschland AG»), а так­же ло­ко­мо­ти­во­строе­ние, про­из-во ме­тал­лур­ги­че­ско­го, гор­но-шахт­но­го, подъ­ём­но-­транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния. Ряд ма­ши­но­стро­ит. пред­при­ятий Д. вы­пус­ка­ют про­дук­цию пре­им. на экс­порт: ком­па­ния «Wilo AG» (1872, обо­рот бо­лее 800 млн. ев­ро, 2006) – один из ми­ро­вых ли­де­ров в раз­ра­бот­ке и про­из-ве на­сос­ной тех­ни­ки для сис­тем те­п­ло- и во­до­снаб­же­ния; за­вод фир­мы «Montanhydraulik GmbH» – круп­ней­ший по­став­щик гид­рав­лич. ци­лин­д­ров для гор­но­го обо­ру­до­ва­ния в стра­ны ЕС. Д. – вто­рой по зна­че­нию (по­сле Дуйс­бур­га) центр чёр­ной ме­тал­лур­гии Ру­ра и один из ве­ду­щих в стра­не. В нач. 21 в. за­груз­ка про­из­водств. мощ­но­стей сни­жа­ет­ся, де­мон­ти­ро­ван ряд круп­ных пред­при­ятий (к кон. 20 в. со­хра­нил­ся один из трёх дей­ст­во­вав­ших в 1980-х гг. ком­би­на­тов пол­но­го ме­тал­лур­гич. цик­ла; к 2010 пла­ни­ру­ет­ся пол­ное пре­кра­ще­ние чу­гу­но­пла­виль­но­го про­из-ва); вме­сте с тем в Д. и его ок­ре­ст­но­стях про­дол­жа­ют ра­бо­тать спе­циа­ли­зир. ме­тал­лур­гич. за­во­ды (по про­из-ву лис­то­вой не­ржа­вею­щей ста­ли, ле­ги­ро­ван­ных ста­лей, лис­то­во­го про­ка­та и др.). Хи­мич. пром-сть ра­нее спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась на пе­ре­ра­бот­ке от­хо­дов кок­со­ва­ния, вы­пус­ке тя­жёлых хи­ми­ка­тов (в т. ч. хлор, сер­ная ки­сло­та) и пла­ст­масс; к нач. 21 в. объ­ё­мы этих про­из­водств рез­ко со­кра­ти­лись. Круп­ней­шие хи­мич. пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в го­ро­дах-спут­ни­ках Д.: Кас­троп-­Ра­ук­се­ле (к за­па­ду от Д.; про­из-­во ам­миа­ка и азот­ных удоб­ре­ний) и Ун­не (к вос­то­ку от Д.; вы­пуск ис­кусств. и син­те­тич. во­ло­кон); с 1980-х гг. раз­ви­ва­ет­ся фар­ма­цев­тич. про­из-во. Сре­ди от­рас­лей пи­ще­вку­со­вой пром-сти тра­дици­он­но вы­де­ля­ет­ся пи­во­ва­ре­ние (ста­рей­ший пи­во­ва­рен­ный за­вод ос­но­ван в 1293), по мас­шта­бам ко­то­ро­го Д. зна­чи­тель­но опе­ре­жа­ет Мюн­хен и др. герм. цен­тры про­из-ва пи­ва. Шесть осн. пи­во­ва­рен­ных за­во­дов Д. («Union», «Kro­nen», «Their», «Actien», «Hansa», «Rit­ter») еже­год­но про­из­во­дят св. 7 млн. гл пи­ва (2-е ме­сто сре­ди го­ро­дов ми­ра по­сле амер. Ми­луо­ки, 1-е ме­сто в Ев­ро­пе); в центр. час­ти го­ро­да со­хра­ни­лись по­стро­ен­ные в сред­ние ве­ка не­боль­шие пи­во­вар­ни. Дей­ст­ву­ют так­же пред­при­ятия по­ли­гра­фи­че­ской и лёг­кой (гл. обр. швей­ной) пром-­сти.

Иллюстрация:

Дор­тмунд. Вид цен­траль­ной час­ти го­ро­да. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)