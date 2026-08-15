ДОРТИКОС ТОРРАДО ОСВАЛЬДО
ДОРТИКОС ТОРРАДО ОСВАЛЬДО - кубинский государственный и политический деятель.
Родился в семье врача. Окончил Гаванский университет (1941 год). Работал адвокатом в городе Сьенфуэгос, с 1958 года декан национальной коллегии адвокатов. В 16 лет включился в революционную борьбу, член Народно-социалистической партии. В 1952-1958 годах выступал против диктатуры Ф. Батисты, член организованного Ф. Кастро Рус революционного «Движения 26 июля».
В конце 1958 года арестован, бежал, скрывался в Мексике. Вернулся на родину после победы Кубинской революции. С января 1959 года министр по делам революционной законности, принимал участие в разработке закона об аграрной реформе. C 18.07.1959 по 02.12.1976 года президент Кубы. Одновременно с 1964 года министр экономики, президент центрального совета планирования. В 1961-1965 годах член национального руководства Объединённых революционных организаций, затем Единой партии социалистической революции Кубы. С октября 1965 года член ЦК, Политбюро и Секретариата ЦК (до декабря 1975 года) Коммунистической партии Кубы. С 1976 года и до конца жизни член Государственного совета, заместитель председателя Совета министров, президент Национального банка. В последние годы жизни был тяжело болен, покончил с собой.