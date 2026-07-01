ДОРОШЕВИЧ ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ

ДОРОШЕВИЧ ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель, публицист , театральный критик.

С 16 лет ра­бо­тал груз­чи­ком, ак­тё­ром, кор­рек­то­ром; пе­ре­де­лы­вал по­вес­ти Н. В. Го­го­ля для лу­боч­ных из­да­ний. С конца 1881 года ано­ним­но пе­ча­тал­ся в пе­рио­ди­ке как ре­пор­тёр. В 1884 году опуб­ли­ко­вал (под псевдонимом Дя­дя Влас) пер­вый рас­сказ. Со­труд­ни­чал во мно­гих пе­рио­дических из­да­ни­ях (жур­на­лы «Бу­диль­ник» и «Раз­вле­че­ние», газете «Рус­ское сло­во» и других).

Из­вест­ность Дорошевичу при­нес­ли фель­е­то­ны и пам­фле­ты , вы­даю­щие влия­ние М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, ост­ро­ум­ные и иро­нич­ные, на­пи­сан­ные ко­рот­ки­ми энер­гич­ны­ми фра­за­ми (стиль, вы­звав­ший мно­го­численные под­ра­жа­ния); в них за­тра­ги­вал­ся ши­ро­кий круг про­блем - от об­ли­че­ния хищ­ни­че­ских нра­вов российской бур­жуа­зии до кри­ти­ки буль­вар­ной прес­сы [«Ста­рый па­лач» (1900 год), «Ох­ра­ни­тель­ная пе­чать» (1901 год), «И. Н. Дур­но­во», «Граф Вит­те» (оба 1906 год), «Чер­но­со­тен­цы» (1916 год) и другие].

В 1897 со­вер­шил по­езд­ку на Са­ха­лин, её итог - се­рия очер­ков о ка­тор­ге, вы­шед­ших отдельным изданием в 1903 году («Са­ха­лин») и имев­ших ши­ро­кий ре­зо­нанс в де­мо­кра­тических кру­гах. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - сборники рас­ска­зов и фель­е­то­нов («Па­пиль­от­ки», 1893 год; «На смех», 1912 год), са­ти­рические по­вес­ти «Вихрь» (1906 год), «Пре­мьер» (1907 год), «Ге­ний» (1916 год); ста­тьи, ре­цен­зии, фель­е­то­ны и очер­ки о те­ат­ре (в том числе яр­кие порт­ре­ты Ф. И. Ша­ля­пи­на, М. Н. Ер­мо­ло­вой, С. Бер­нар), во­шед­шие в книгу «Ста­рая те­ат­раль­ная Мо­ск­ва» (1923 год, посмертно); книга очер­ков «В зем­ле обе­то­ван­ной (Па­ле­сти­на)» (1900 год), книга «Ле­ген­ды и сказ­ки Вос­то­ка» (1902 год), отразившая впечатле­ния от по­ез­док Дорошевича в стра­ны Во­сто­ка; су­деб­ные очер­ки, вос­по­ми­на­ния.

Сочинения:

Собрание сочинений. М., 1905-1907. Т. 1–9;

Рас­ска­зы и очер­ки. М., 1986;

Из­бран­ные стра­ни­цы. М., 1986;

На смех / Вступ. ст., сост., под­гот. тек­стов и прим. Д. Д. Ни­ко­лае­ва. М., 2001.