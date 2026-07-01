ДОРОШЕВИЧ ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ
ДОРОШЕВИЧ ВЛАС МИХАЙЛОВИЧ - русский писатель, публицист, театральный критик.
С 16 лет работал грузчиком, актёром, корректором; переделывал повести Н. В. Гоголя для лубочных изданий. С конца 1881 года анонимно печатался в периодике как репортёр. В 1884 году опубликовал (под псевдонимом Дядя Влас) первый рассказ. Сотрудничал во многих периодических изданиях (журналы «Будильник» и «Развлечение», газете «Русское слово» и других).
Известность Дорошевичу принесли фельетоны и памфлеты, выдающие влияние М. Е. Салтыкова-Щедрина, остроумные и ироничные, написанные короткими энергичными фразами (стиль, вызвавший многочисленные подражания); в них затрагивался широкий круг проблем - от обличения хищнических нравов российской буржуазии до критики бульварной прессы [«Старый палач» (1900 год), «Охранительная печать» (1901 год), «И. Н. Дурново», «Граф Витте» (оба 1906 год), «Черносотенцы» (1916 год) и другие].
В 1897 совершил поездку на Сахалин, её итог - серия очерков о каторге, вышедших отдельным изданием в 1903 году («Сахалин») и имевших широкий резонанс в демократических кругах. Среди других произведений - сборники рассказов и фельетонов («Папильотки», 1893 год; «На смех», 1912 год), сатирические повести «Вихрь» (1906 год), «Премьер» (1907 год), «Гений» (1916 год); статьи, рецензии, фельетоны и очерки о театре (в том числе яркие портреты Ф. И. Шаляпина, М. Н. Ермоловой, С. Бернар), вошедшие в книгу «Старая театральная Москва» (1923 год, посмертно); книга очерков «В земле обетованной (Палестина)» (1900 год), книга «Легенды и сказки Востока» (1902 год), отразившая впечатления от поездок Дорошевича в страны Востока; судебные очерки, воспоминания.
Сочинения:
Собрание сочинений. М., 1905-1907. Т. 1–9;
Рассказы и очерки. М., 1986;
Избранные страницы. М., 1986;
На смех / Вступ. ст., сост., подгот. текстов и прим. Д. Д. Николаева. М., 2001.