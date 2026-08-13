ДОРОШЕНКО ПЁТР ДОРОВЕЕВИЧ

ДОРОШЕНКО ПЁТР ДОРОВЕЕВИЧ - гетман Правобережной Украины (1665-1676 годы).

Из рее­ст­ро­вых ка­за­ков Чи­ги­рин­ской сот­ни. Вы­дви­нул­ся в ря­ды стар­шин­ской вер­хуш­ки в пе­ри­од Ос­во­бо­ди­тель­ной борь­бы ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов. В 1650 году воз­глав­лял от­ря­ды, на­прав­лен­ные для вой­ны с Молдавским княжеством. В 1657 году по по­ру­че­нию Б. М. Хмель­ниц­ко­го ез­дил на пе­ре­го­во­ры к шведскому ко­ро­лю Кар­лу X Гус­та­ву. В 1657-1659 годах при­луц­кий пол­ков­ник. В 1659 году по­сол Ю. Б. Хмель­ниц­ко­го в Мо­ск­ве. В 1660-1665 годах чи­ги­рин­ский пол­ков­ник. С 1663 года ге­не­раль­ный еса­ул при гет­ма­не Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П. И. Те­те­ре. В 1663-1664 годах уча­ст­во­вал в по­хо­де польского ко­ро­ля Яна II Ка­зи­ми­ра на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну . В 1665 году чер­кас­ский пол­ков­ник. По­сле бег­ст­ва Те­те­ри про­воз­гла­шён гет­ма­ном Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны.

Стре­мясь к объ­е­ди­не­нию Ук­раи­ны и её не­за­ви­си­мо­сти, вы­сту­пал про­тив влия­ния Ре­чи По­спо­ли­той на Пра­во­бе­ре­жье и Рос­сии на Ле­во­бе­ре­жье, ори­ен­ти­ро­вал­ся на со­юз с Крым­ским хан­ст­вом и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей. Пред­при­нял ряд не­удач­ных по­хо­дов на Ле­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну, в 1666 году без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­хва­тить кре­пость Кре­мен­чуг. По­сле под­пи­са­ния Рос­си­ей и Ре­чью По­спо­ли­той Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667 года, фак­ти­че­ски за­кре­пив­ше­го раз­дел Ук­раи­ны на две час­ти, был под­дер­жан многими сто­рон­ни­ка­ми объ­е­ди­не­ния. Дорошенко вы­сту­пил с иде­ей объ­е­ди­не­ния Ук­раи­ны под вла­стью русского ца­ря при ус­ло­вии от­ме­ны Мо­с­ков­ских ста­тей 1665 года и Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667 года и про­воз­гла­ше­ния его гет­маном всей Ук­раи­ны. В 1668 году по­бу­ж­дал гет­ма­на Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны И. М. Брю­хо­вец­ко­го вы­сту­пить про­тив русского пра­ви­тель­ст­ва; по­сле его смер­ти про­воз­гла­сил се­бя гет­ма­ном всей Ук­раи­ны, од­на­ко не по­лу­чил под­держ­ки.

В мар­те 1669 года пе­ред ли­цом уг­ро­зы втор­же­ния войск Ре­чи По­спо­ли­той и Крым­ско­го хан­ст­ва под­пи­сал до­го­вор о пе­ре­хо­де Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны под турецкое под­дан­ст­во. В по­сле­дую­щие го­ды ока­зы­вал по­мощь Ос­ман­ской им­пе­рии в во­енных дей­ст­ви­ях про­тив Русского государства и Ре­чи По­спо­ли­той. Про­ту­рец­кая по­ли­ти­ка Дорошенко вы­зва­ла не­до­воль­ст­во ка­за­ков, и в 1674 году гет­ма­ном обе­их час­тей Ук­раи­ны был про­воз­гла­шён И. С. Са­мой­ло­вич, тем не ме­нее Дорошенко не сло­жил с се­бя гет­ман­ских ре­га­лий. В 1676 году за­хва­тил турецкую кре­пость Чи­ги­рин, од­на­ко вско­ре был оса­ж­дён там вой­ска­ми под ко­манд. Г. Г. Ро­мо­да­нов­ско­го и И. С. Са­мой­ло­ви­ча. Сдал­ся им, сло­жив с се­бя гет­ман­ст­во и при­сяг­нув на вер­ность ца­рю Фё­до­ру Алек­сее­ви­чу. Не­дол­гое вре­мя жил в городе Со­сни­ца. В 1677 году прие­хал в Мо­ск­ву, где по­лу­чил цар­ское про­ще­ние. Вое­во­да в Вят­ке (1679-1682 годы). В 1682 году по­жа­ло­ван по­ме­сть­ем - села Яро­пол­ча с 4 при­сёл­ка­ми и де­рев­ня­ми (1000 дво­ров). Пра­пра­пра­дед же­ны А. С. Пуш­ки­на - Н. Н. Гон­ча­ро­вой. В 1999 году в селе Яро­по­лец вос­ста­нов­ле­на ча­сов­ня над мо­ги­лой Дорошенко (по­строе­на около 1835 года, раз­ру­ше­на в го­ды Великой Отечественной вой­ны).

Иллюстрация:

П. Д. До­ро­шен­ко. Ко­пия XIX века с гра­вю­ры XVII века. Архив БРЭ.