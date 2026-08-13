ДОРОШЕНКО ПЁТР ДОРОВЕЕВИЧ
ДОРОШЕНКО ПЁТР ДОРОВЕЕВИЧ - гетман Правобережной Украины (1665-1676 годы).
Из реестровых казаков Чигиринской сотни. Выдвинулся в ряды старшинской верхушки в период Освободительной борьбы украинского и белорусского народов 1648-1654 годов. В 1650 году возглавлял отряды, направленные для войны с Молдавским княжеством. В 1657 году по поручению Б. М. Хмельницкого ездил на переговоры к шведскому королю Карлу X Густаву. В 1657-1659 годах прилуцкий полковник. В 1659 году посол Ю. Б. Хмельницкого в Москве. В 1660-1665 годах чигиринский полковник. С 1663 года генеральный есаул при гетмане Правобережной Украины П. И. Тетере. В 1663-1664 годах участвовал в походе польского короля Яна II Казимира на Левобережную Украину. В 1665 году черкасский полковник. После бегства Тетери провозглашён гетманом Правобережной Украины.
Стремясь к объединению Украины и её независимости, выступал против влияния Речи Посполитой на Правобережье и России на Левобережье, ориентировался на союз с Крымским ханством и Османской империей. Предпринял ряд неудачных походов на Левобережную Украину, в 1666 году безуспешно пытался захватить крепость Кременчуг. После подписания Россией и Речью Посполитой Андрусовского перемирия 1667 года, фактически закрепившего раздел Украины на две части, был поддержан многими сторонниками объединения. Дорошенко выступил с идеей объединения Украины под властью русского царя при условии отмены Московских статей 1665 года и Андрусовского перемирия 1667 года и провозглашения его гетманом всей Украины. В 1668 году побуждал гетмана Левобережной Украины И. М. Брюховецкого выступить против русского правительства; после его смерти провозгласил себя гетманом всей Украины, однако не получил поддержки.
В марте 1669 года перед лицом угрозы вторжения войск Речи Посполитой и Крымского ханства подписал договор о переходе Правобережной Украины под турецкое подданство. В последующие годы оказывал помощь Османской империи в военных действиях против Русского государства и Речи Посполитой. Протурецкая политика Дорошенко вызвала недовольство казаков, и в 1674 году гетманом обеих частей Украины был провозглашён И. С. Самойлович, тем не менее Дорошенко не сложил с себя гетманских регалий. В 1676 году захватил турецкую крепость Чигирин, однако вскоре был осаждён там войсками под команд. Г. Г. Ромодановского и И. С. Самойловича. Сдался им, сложив с себя гетманство и присягнув на верность царю Фёдору Алексеевичу. Недолгое время жил в городе Сосница. В 1677 году приехал в Москву, где получил царское прощение. Воевода в Вятке (1679-1682 годы). В 1682 году пожалован поместьем - села Ярополча с 4 присёлками и деревнями (1000 дворов). Прапрапрадед жены А. С. Пушкина - Н. Н. Гончаровой. В 1999 году в селе Ярополец восстановлена часовня над могилой Дорошенко (построена около 1835 года, разрушена в годы Великой Отечественной войны).
Иллюстрация:
П. Д. Дорошенко. Копия XIX века с гравюры XVII века. Архив БРЭ.