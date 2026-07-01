ДОРОШЕНКО, МИХАИЛ

Дорошенко, Михаил (? — 1628, ок. Бахчисарая) — гетман запорожских казаков (1622—1628, с перерывами).

Дед П.Д. Дорошенко . В 1618 — походный атаман в 20-тысячном войске запорожцев во главе с П.К. Сагайдачным ; участник похода на Москву. Под руководством Д. были взяты города Лебедянь, Данков, Епифань, Скопин, Ряжск. При коронном гетмане С. Конецпольском Д. как атаман носил титул «старшого войска его королевской милости запорожского». В 1621 командовал полком в Хотинском сражении с турками. В 1622 избран гетманом, осуществил поход на Перекоп. В 1625 Д. подписал от имени запорожских казаков Куруковское соглашение с польским коронным гетманом Конецпольским, согласно которому казачий реестр сократился до 6 тыс. человек, «старшого» над казаками назначала Польша, казаки лишались права внешний сношений. Договор нарушался обеими сторонами, стал основой оформления полково-сотенной организации казачества — войско реестровых казаков было разделено на 6 полков: Белоцерковский, Каневский, Черкасский, Переяславский, Киевский и Корсунский. В 1626 Д. руководил казачьими войсками, нанесшими поражение крымским татарам под Белой Церковью. Погиб во время похода казаков в Крым на помощь хану Мухаммед Гирею, боровшемуся со своим братом-соперником, ставленником Османской империи Джанибек Гиреем.

Лит.: Фиров П. Т. Гетманы украинского казачества. Биографические справки. Севастополь, 2005.