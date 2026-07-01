ДОРОШЕНКО, ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Дорошенко, Дмитрий Иванович (27.03[08.04].1882, Вильно (ныне Вильнюс, Литва) — 19.03.1951, Мюнхен) — украинский политический деятель, историк, публицист, литературовед.

Происходит из древнего казацко-старшинного рода, как и украинские гетманы — Михаил Дорошенко и Петр Дорошенко . Учился на историко-филологических факультетах в университетах Варшавы, Санкт-Петербурга и Киева. В 1903 возглавлял Украинскую студенческую общину в Санкт-Петербурге. Входил в Революционную украинскую партию , позже в Товарищество украинских прогрессистов , с марта 1917 — в Союз украинских автономистов-федералистов. В 1905—1907 сотрудничал с газетами и журналами «Рада», «Украинский вестник», «Украинская жизнь». С мая 1917 — член Центральной Рады (ЦР). 22 апреля 1917 назначен комиссаром Галиции и Буковины с правами генерал-губернатора. В конце августа 1917 Д. получил предложение сформировать новый состав Генерального секретариата ЦР, но из-за разногласий с М. Грушевским , отказался. До конца 1917 проработал губернским комиссаром Черниговщины. После прихода к власти П. Скоропадского вернулся в Киев. 20 мая 1918 возглавил Министерство иностранных дел Украинской Державы. При его содействии были открыты дипломатические представительства Украины в Румынии, Польше, Швейцарии и Финляндии. Д. участвовал в ратификации Брестского мира между Украиной и Центральными державами. После падения Гетманского режима 1918 работал приват-доцентом Каменец-Подольского университета. С 1919 — в эмиграции. В 1920 вместе с В. Липинским и С. Шеметом принимал участие в создании объединения Украинский союз хлеборобов-державников.

Соч.: Нарис iсторiï Украïни. Т. 1—2. Киïв, 1992; Iсторiя Украïни 1917—1923. Т. 1—2. Ужгород, 1930, 1932.

Лит.: Солдатенко В. Ф. Гражданская война в Украине. 1917—1920 гг. М., 2012; История Украины. Научно-популярные очерки. М., 2008.