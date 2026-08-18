ДОРОНИН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ДОРОНИН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР.

В 1928-1930 годах учил­ся в Ле­нинградском те­ат­раль­ном тех­ни­ку­ме (мас­тер­ская И. Н. Пев­цо­ва). С 1930 года в ле­нингр. ТРАМе, с 1931 года в те­ат­рах Са­ра­то­ва и Ха­ба­ров­ска, в Ле­нинградском мю­зик-хол­ле, Московском драматическом те­ат­ре; вы­сту­пал на эс­т­ра­де как ис­пол­ни­тель пе­сен и музыкальных фель­е­то­нов. В го­ды Великой Отечественной вой­ны ак­тёр пе­ре­движ­но­го фрон­то­во­го Московского дра­ма­тического те­ат­ра. С 1945 года в Московском те­ат­ре са­ти­ры.

Вла­де­ние искусством ко­мического диа­ло­га, пе­ния, тан­ца в со­че­та­нии с уме­ни­ем соз­дать са­мо­быт­ный ха­рак­тер в пол­ной ме­ре про­яви­лось в ро­ли Ку­роч­ки­на, при­нёс­шей Доронину все­на­род­ное при­зна­ние («Свадь­ба с при­да­ным» Н. М. Дья­ко­но­ва, Государственная премия СССР, 1951 год; спек­такль эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1953 году).

С 1951 года в Ма­лом те­ат­ре , где на­ря­ду с ко­ми­че­ским яр­ко рас­кры­лось тра­ге­дий­ное да­ро­ва­ние Доронина: Ни­ки­та («Власть тьмы» Л. Н. Тол­сто­го ), Ти­хон («Гро­за» А. Н. Ост­ров­ско­го), Ре­пе­ти­лов («Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва), Лу­ка Купь­ел­ло («Ро­ж­де­ст­во в до­ме синь­о­ра Купь­ел­ло» Э. Де Фи­лип­по), Па­вел Ру­су («Пти­цы на­шей мо­ло­до­сти» И. Дру­цэ), Ко­ва­лёв («Са­мый по­след­ний день» по Б. Л. Ва­силь­е­ву), Шван­дя («Лю­бовь Яро­вая» К. А. Тре­нё­ва), Пор­фи­рий Го­лов­лёв («Гос­по­да Го­лов­лё­вы» по М. Е. Сал­ты­ко­ву-Щед­ри­ну). Сни­мал­ся в филь­мах «Бок­сё­ры», «Бес­по­кой­ное хо­зяй­ст­во», «До­нец­кие шах­тё­ры», «Кры­лья», «Нор­ман­дия – Не­ман», «Лю­ди и зве­ри», «По­пут­но­го вет­ра, "Си­няя пти­ца"» и других.

Иллюстрация:

Государственный академический Малый театр. В. Д. До­ро­нин в ро­ли Ни­ки­ты («Власть тьмы» Л. Н. Тол­сто­го). Ма­лый те­атр. Архив БРЭ.