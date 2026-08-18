ДОРОНИН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ДОРОНИН ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский актёр, народный артист РСФСР.
В 1928-1930 годах учился в Ленинградском театральном техникуме (мастерская И. Н. Певцова). С 1930 года в ленингр. ТРАМе, с 1931 года в театрах Саратова и Хабаровска, в Ленинградском мюзик-холле, Московском драматическом театре; выступал на эстраде как исполнитель песен и музыкальных фельетонов. В годы Великой Отечественной войны актёр передвижного фронтового Московского драматического театра. С 1945 года в Московском театре сатиры.
Владение искусством комического диалога, пения, танца в сочетании с умением создать самобытный характер в полной мере проявилось в роли Курочкина, принёсшей Доронину всенародное признание («Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова, Государственная премия СССР, 1951 год; спектакль экранизирован в 1953 году).
С 1951 года в Малом театре, где наряду с комическим ярко раскрылось трагедийное дарование Доронина: Никита («Власть тьмы» Л. Н. Толстого), Тихон («Гроза» А. Н. Островского), Репетилов («Горе от ума» А. С. Грибоедова), Лука Купьелло («Рождество в доме синьора Купьелло» Э. Де Филиппо), Павел Русу («Птицы нашей молодости» И. Друцэ), Ковалёв («Самый последний день» по Б. Л. Васильеву), Швандя («Любовь Яровая» К. А. Тренёва), Порфирий Головлёв («Господа Головлёвы» по М. Е. Салтыкову-Щедрину). Снимался в фильмах «Боксёры», «Беспокойное хозяйство», «Донецкие шахтёры», «Крылья», «Нормандия – Неман», «Люди и звери», «Попутного ветра, "Синяя птица"» и других.
Иллюстрация:
Государственный академический Малый театр. В. Д. Доронин в роли Никиты («Власть тьмы» Л. Н. Толстого). Малый театр. Архив БРЭ.