ДОРОХОЙ

ДОРОХОЙ - город на крайнем северо-востоке Румынии, в жудеце Ботошани, где находятся церкви молдавской архитектуры: святителя Николая Чудотворца (1495 года) и Успения (1779 года).

Впервые упомянутый в 1407 году, Дорохой достиг расцвета во время правления молдавского господаря святого Стефана Великого благодаря своему положению на торговом пути и находившейся здесь в конце XV века резиденции ворника Верхней страны (Цара-де-Сус). Как сообщает настенная надпись на церковнославянском языке, 18 октября 1495 года «благочестивый и возлюбленный о Христе Стефан воевода» завершил строительство храма святителя Николая.

Храм - одноглавый триконх с обширным нартексом; барабан покоится на высоком двухярусном основании. Композиции фасадов строятся на сочетании необработанных поверхностей камня, поясов плоских аркатур (так называемых окниц) и глазурованной керамики. Керамические плитки желтого, синего и зеленого цветов образуют двухярусный фриз под куполом на барабане и трёхярусный - под карнизом храма. Стены храма ниже керамического пояса украшены двумя рядами арочных ниш. Барабан и его основание оформлены сходным образом, но ниши здесь несколько глубже. Нижние части стен храма облицованы камнем, причем на конхи наложены плоские арки. На уровне середины оконных проемов проходит еще один керамический пояс. Дверные проемы украшены перспективными порталами. Архитектура храма характерна для Молдавского княжества конца XV века и напоминает архитектуру церквей святителя Николая Чудотворца в Яссах (1491-1492 годы) и великомученика Георгия в Хырлэу (1492 год).

Первоначальная роспись (сохранилась частично) относится к 1522-1525 годам, времени правления господаря Штефана V Молодого, и является связующим звеном между 2 эпохами в развитии молдавского искусства - Стефана Великого и Петру Рареша. Наряду с уверенной и свободной линией рисунка роспись тяготеет к декоративности. В алтаре различимы Тайная вечеря, Богородица с Младенцем, агнец Божий. Вотивная композиция в наосе на западной стене, представляющая святого Стефана Великого, его супругу Марию, Богдана, Штефана Молодого и его брата Петра, имеет продолжение на южной стене, где изображен Христос. Эта композиция - единственная в церквах Молдовы. В цикле росписей Страстей Христовых, занимающих 3 стены наоса, отличающихся драматизмом и экспрессией, проявляются черты, присущие искусству итальянскому Возрождения .

Церковь Старое Успение (Вырголичи) прихода Рождества Богородицы сложена из дубовых бревен на каменном фундаменте. Это типичный для молдавской архитектуры деревянный храм: прямоугольный в плане, с граненой апсидой и высокой, крытой лемехом кровлей. Надпись, вырезанная над входом кириллическими буквами на румынском языке, гласит: «Сия святая церковь возведена в честь и похвалу Успения Пречистой Богородицы и Приснодевы Марии в правление Константина Морузи в 7287 (1779) года апреля 12 числа».

В 1993 году в Дорохой была воссоздана ДС (существовала в 1923-1933 годах), с 1997 года ДС преподобного Иоанна (Якоба).

Иллюстрация:

Неизвестный святой. Роспись церкви свт. Николая Чудотворца в Дорохое. 1522-1525 годы. Архив ПЭ.

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