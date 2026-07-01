ДОРОГОБУЖСКИЙ МУЗЕЙ

Дорогобужский районный историко- краеведческий музей был открыт в помещении районного Дома культуры 9 мая 1980 года.

В то же время, можно проследить духовную преемственность между Дорогобужским музеем, действовавшим в 1919-1941 годах, и настоящим музеем.

Музей является основной краеведческой структурой в районе, поэтому сфера его деятельности несколько выходит за рамки чисто музейного учреждения и включает выявление старинных зданий, археологических объектов, документов и иных материалов по истории края, разнообразную исследовательскую работу и публикации в сфере краеведения, консультации и мероприятия. В собрании музея до 2500 предметов основного фонда, из них две трети экспонируется постоянно. Дорогобужский историко-краеведческий музей был открыт в 1919 году. У истоков его создания стоял школьный работник Иван Дмитриевич Барановский (брат выдающегося архитектора-реставратора П.Д. Барановского). Во второй половине 1919 года заведующим музеем стал М.А. Афанасьев, а с 1921 года - краевед-энтузиаст, археолог, собиратель старины, потомственный дорогобужанин Николай Иванович Савин (на фото).

Основу музейных ценностей составили предметы старины и искусства, собранные в дворянских усадьбах Дорогобужского уезда, при этом самые ценные вещи были отправлены в Москву, а также в Смоленск, в губернский музейный фонд. Наиболее крупные поступления в музей были из самой богатой усадьбы уезда - села Алексино, бывшего имения дворян Барышниковых. Возрождение музея стало возможным благодаря деятельности учителя истории Анны Ивановны Ашметковой. В 1967 году в Дорогобужской средней школе №1 она вместе со своими учениками организовала музей. Большинство его экспонатов перешло в районный историко-краеведческий музей, который был организован в 1980 году в районном Доме культуры. А.И. Ашметкова оставалась директором музея до 1997 году. Основу современной музейной экспозиции составляют предметы археологии, крестьянского быта, образцы оружия периода Великой Отечественной войны , личные вещи ветеранов войны и известных земляков-дорогобужан. Музей обладает большой археологической коллекцией, собранной научными сотрудниками музея, а также полученной в результате раскопок в Дорогобуже (1999-2000) археологической экспедицией под руководством сотрудника Института археологии РАН Т.В. Сергиной В музее немало фотографий, имеются коллекции скульптур И.К. Котова, рисунков Е.И. Елисеевой, картины художников-дорогобужан, исторические документы, собрание воспоминаний участников установления советской власти в крае, создателей комсо­мольской и пионерской организаций, партизан.

Иллюстрации:

Дорогобужский историко-краеведческий музей.