ДОРОГОБУЖ

ДОРОГОБУЖ - город в России , в центральной части Смоленской области, центр Дорогобужского района.

Нас. 11,7 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на Смо­лен­ско-Мо­с­ков­ской воз­вы­шен­но­сти. Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван смо­лен­ским кн. Рос­ти­сла­вом Мсти­сла­ви­чем, ве­ро­ят­но в 1150-х гг. Впер­вые Д. упо­мя­нут в т. н. до­пол­ни­тель­ной гра­мо­те «О по­го­ро­дьи и по­че­стье» Смо­лен­ской епи­ско­пии (1210–17), со­глас­но ко­то­рой имен­но Д. из всех пе­ри­фе­рий­ных го­ро­дов Смо­лен­ско­го кн-ва вы­пла­чи­вал епи­ско­пии са­мое круп­ное «по­че­стье». Воз­ник как кре­пость, обо­ро­няв­шая с вос­то­ка зем­ли Смо­лен­ско­го кн-ва от Рос­то­во-Суз­даль­ско­го, а позд­нее – Вла­ди­мир­ско­го вел. кня­жеств. Де­ти­нец (круг­лый в пла­не, диа­метр пло­щад­ки 130 м) был ок­ру­жён ва­лом (час­тич­но сохр.) и с на­поль­ной сто­ро­ны рвом. На де­тин­це су­ще­ст­во­вал ка­мен­ный храм до­мон­голь­ской по­строй­ки (2-я пол. 12 – нач. 13 вв.). Из­вест­но о су­ще­ст­во­ва­нии на по­са­де церк­вей: Бо­ри­сог­леб­ской, По­кров­ской, Пят­ниц­кой и Тро­иц­кой. На­се­ле­ние Д. по­сле смер­ти кн. Фё­до­ра Рос­ти­сла­ви­ча Чёр­но­го от­ка­за­лось при­знать власть смо­лен­ско­го кн. Алек­сан­д­ра Гле­бо­ви­ча, ко­то­рый в 1300 оса­дил го­род. До­ро­го­буж­цы об­ра­ти­лись за по­мо­щью к вя­зем­ско­му кн. Ан­д­рею Ми­хай­ло­ви­чу, ко­то­рый в бит­ве у Д. на­нёс по­ра­же­ние вой­скам смо­лен­ских кня­зей Алек­сан­д­ра и Ро­ма­на Гле­бо­ви­чей. Од­на­ко для дли­тель­но­го со­про­тив­ле­ния смо­лен­ско­му кня­зю ре­сур­сов Д. и Вязь­мы не хва­ти­ло. В нач. 14 в. в ре­зуль­та­те но­вой оса­ды Д. был под­чи­нён смо­лен­ским кня­зем, его де­ти­нец пол­но­стью унич­то­жен (жизнь со­хра­ни­лась лишь на по­са­де). В сер. 14 в. го­род вхо­дил в со­став вла­де­ний Фё­до­ра Свя­то­сла­ви­ча – тес­тя вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Се­мё­на Ива­но­ви­ча. В не­ко­то­рых ле­то­пис­ных ис­точ­ни­ках со­хра­ни­лось упо­ми­на­ние о ги­бе­ли в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 до­ро­го­буж­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Го­ло­вы. В 1403–04 Д. во­шёл в со­став Ве­ли­ко­го княжества Ли­тов­ско­го . В кон. 1420-х – 1430-е гг. при­над­ле­жал кн. Ан­д­рею Дмит­рие­ви­чу, вы­ход­цу из твер­ских Рю­ри­ко­ви­чей, на­хо­див­ше­му­ся на ли­тов. служ­бе. По­сле 1440 пе­ре­дан во вла­де­ние ли­тов. маг­на­там Гаш­толь­дам. В ию­не 1500, в хо­де рус.-ли­тов. вой­ны 1500–03, Д. был за­нят рус. вой­ска­ми, по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 ос­тал­ся в со­ста­ве Рус. гос-ва. В хо­де рус.-ли­тов. вой­ны 1507–08 на ко­рот­кое вре­мя ок­ку­пи­ро­ван ли­тов. вой­ска­ми. В 1508–1509 по по­ве­ле­нию вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча для строи­тель­ст­ва но­вой кре­по­сти в Д. из Мо­ск­вы бы­ли по­сла­ны итал. мас­те­ра Бар­то­ло­мео Фря­зин (Вар­то­ло­мей) и, ве­ро­ят­но, Бон Фря­зин (Ма­ст­ро­бан).

В 16 – нач. 17 вв. Д. яв­лял­ся од­ной из наи­бо­лее важ­ных кре­по­стей и сбор­ным пунк­том рус. войск на зап. гра­ни­цах Рус. гос-ва, в т. ч. во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558–83. В Смут­ное вре­мя не­од­но­крат­но пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. В 1617 за­хва­чен вой­ска­ми ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польск. ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) и по ус­ло­ви­ям Де­улин­ско­го пе­ре­ми­рия 1618 ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той . В хо­де Смо­лен­ской вой­ны 1632–34 взят рус. вой­ска­ми и стал гл. опор­ным пунк­том на­сту­п­ле­ния ар­мии вое­во­ды М. Б. Шеи­на на Смо­ленск. Од­на­ко по По­ля­нов­ско­му ми­ру 1634 воз­вра­щён Ре­чи По­спо­ли­той. В 17 в. кре­пость Д. вклю­ча­ла три со­еди­нён­ных вме­сте де­ре­вян­но-зем­ля­ных зам­ка («го­ро­да»), ок­ру­жён­ных ва­лом и рвом (дли­на стен 1,2 км, по разл. опи­са­ни­ям, име­лось 13–14 ба­шен; час­тич­но со­хра­ни­лись зем­ля­ные ук­ре­п­ле­ния «верх­не­го го­ро­да»). В 1654, в хо­де рус.-польск. вой­ны 1654–67, Д. взят рус. вой­ска­ми и по ус­ло­ви­ям Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия 1667 во­шёл в со­став Рус. гос-ва. По­сте­пен­но ут­ра­тил важ­ное во­ен. зна­че­ние в свя­зи с воз­вра­ще­ни­ем в со­став Рус. гос-ва и Смо­лен­ска.

Уезд­ный го­род Смо­лен­ской (1708–13, 1726–1929; в 1775–96 – Смо­лен­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) и Риж­ской (1713–26) гу­бер­ний. В 18 в. круп­ный тор­го­вый центр. В 1724 и 1763 центр. часть го­ро­да унич­то­же­на по­жа­ра­ми. В 1765 ут­вер­ждён ре­гу­ляр­ный план за­строй­ки Д. Bo вре­мя Отечественной вой­ны 1812 Д. (в ав­гу­сте) за­нят франц. вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён 26 окт. (7 но­яб.) рус. аван­гар­дом под ко­манд. ген. от инф. М. А. Ми­ло­ра­до­ви­ча. В сер. 19 в. в Д. на­хо­ди­лись в осн. не­боль­шие пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия. Раз­ви­ва­лась тор­гов­ля хле­бом, пень­кой, льня­ным се­ме­нем и ко­но­п­лёй. В 1861 в Д. соз­да­но пер­вое в Смо­лен­ской губ. жен­ское учи­ли­ще.

26.10(8.11).1917 в Д. бы­ла про­воз­гла­ше­на сов. власть. В 1929–37 рай­он­ный центр За­пад­ной обл., с 1937 – Смо­лен­ской обл. В Великую Отечественную вой­ну го­род ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми (8.10.1941). Ос­во­бо­ж­дён 15.2.1942 пар­ти­за­на­ми (от­ря­ды «Ура­ган», «Дед», «Де­душ­ка», «Чай­ка») в хо­де Ржев­ско-Вя­зем­ской опе­ра­ции 1942 . В нач. 1942 центр об­шир­но­го До­ро­го­буж­ско­го пар­ти­зан­ско­го края, обо­ро­няе­мо­го пар­ти­за­на­ми и час­тя­ми 4-го гвард. воз­душ­но-де­сант­но­го кор­пу­са Крас­ной Ар­мии. Вновь ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми 8.6.1942. Ос­во­бо­ж­дён 1.9.1943 в хо­де Ель­нин­ско-До­ро­го­буж­ской опе­ра­ции 1943. В кон. 1950-х гг. в свя­зи со строи­тель­ст­вом в 7 км от Д. ГРЭС сфор­ми­ро­вал­ся До­ро­го­буж­ский про­му­зел, в ко­то­рый на­ря­ду с Д. во­шёл пос. гор. ти­па Верх­не­днеп­ров­ский, об­ра­зо­ван­ный в 1956. В нач. 2000-х гг. До­ро­го­буж­ский р-н – один из наи­бо­лее ин­ду­ст­ри­аль­но раз­ви­тых рай­онов Смо­лен­ской обл.

Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры: Свя­то-Дмит­ри­ев­ский храм (нач. 18 в.), быв. зда­ние со­ля­но­го ам­ба­ра (2-я пол. 18 в.; ны­не рай­он­ный Ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зей, от­крыт в 1919), ц. Апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла (1835), гор. усадь­ба куп­цов Свеш­ни­ко­вых (кон. 19 в.), быв. зда­ние уезд­ной зем­ской упра­вы (кон. 19 – нач. 20 вв.), боль­нич­ный го­ро­док (кон. 19 – нач. 20 вв.). Па­мят­ни­ки: мо­ну­мент в па­мять Отеч. вой­ны 1812 на гор. кре­по­ст­ном ва­лу (соо­ру­жён в 1912); танк Т-34, ус­та­нов­лен­ный в честь ос­во­бо­ж­де­ния Д. час­тя­ми Крас­ной Ар­мии.

Пред­ста­ви­тель­ст­во Рос. но­во­го ун-та. Кол­ледж управ­ле­ния (2002). Льно­за­вод, пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти (сыр­за­вод и др.). Два лес­хо­за; про­из-во пи­ло­ма­те­риа­лов.

Близ Д., в пос. гор. ти­па Верх­не­днеп­ров­ский, – пред­при­ятия: «До­ро­го­буж» (ми­нер. удоб­ре­ния и др.), «До­ро­го­буж­кот­ло­маш» (круп­ный про­из­во­ди­тель во­до­грей­ных кот­лов), «По­ли­мер­кров­ля», До­ро­го­буж­ская ТЭЦ (вве­де­на в экс­плуа­та­цию в 1957 как ГРЭС).

В 15 км к вос­то­ку от Д., в дер. Бол­ди­но, на­хо­дит­ся один из древ­ней­ших мо­на­стыр­ских ан­самб­лей Смо­лен­щи­ны – Свя­то-­Тро­иц­кий Ге­ра­си­мов Бол­дин­ский муж­ской мо­на­стырь, ос­но­ван­ный прп. Ге­ра­си­мом Бол­дин­ским в 1530 (за­крыт в 1929, во­зоб­нов­лён в 1991). Осн. со­ору­же­ния соз­да­ны в 1580–90-е гг., од­на­ко в хо­де Вел. Отеч. вой­ны в мар­те 1943 бы­ли взо­рва­ны герм. вой­ска­ми. В 1964–1969 под рук. П. Д. Ба­ра­нов­ско­го ве­лись рес­тав­рац. ра­бо­ты, с 1969 про­дол­же­ны под рук. А. М. По­но­ма­рё­ва. К 2007 вос­ста­нов­ле­ны тра­пез­ная па­ла­та с ц. Вве­де­ния (1966–2003, с де­рев. шат­ром вме­сто ка­мен­но­го и ни­же его на 6 м), ко­ло­коль­ня (1977–88), а так­же по­стро­ен­ная в 1770-х гг. ог­ра­да и Ти­хо­нов­ская ц. 2-й пол. 19 в. на мес­те ке­льи прп. Ге­ра­си­ма Бол­дин­ско­го (1993). Про­дол­жа­ет­ся вос­ста­нов­ле­ние Тро­иц­ко­го со­бо­ра (на­ча­то в 2005). В 18 км к юго-вос­то­ку от Д. рас­по­ло­же­на быв. усадь­ба Ба­рыш­ни­ко­вых Алек­си­но – круп­ней­ший ар­хи­тек­тур­но-пар­ко­вый ан­самбль Смо­лен­ской обл. В про­ек­ти­ро­ва­нии, ве­ро­ят­но, при­ни­ма­ли уча­стие М. Ф. Ка­за­ков (ц. Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла, 1794; Ан­д­ре­ев­ская кре­пость в псев­до­го­ти­чес­ком сти­ле, ме­ж­ду 1798 и 1810; жи­лые фли­ге­ли, ко­нюш­ни и ком­плекс хо­зяйств. по­стро­ек, 1770–1780-е гг.) и Д. И. Жи­ляр­ди (дво­рец, 1819–23; Муз. па­виль­он, ме­ж­ду 1818 и 1824). Парк усадь­бы со­сто­ит из трёх час­тей: соб­ст­вен­но пер­во­на­чаль­но­го ре­гу­ляр­но­го пар­ка (кон. 18 – нач. 19 вв.), ны­не пре­вра­тив­ше­го­ся в пей­заж­ный, пар­ков Верх­не­го и Ниж­не­го (сис­те­ма от­кры­тых по­лян, свя­зан­ных ме­ж­ду со­бой се­тью до­ро­жек, от­де­лён­ных ред­ки­ми груп­па­ми де­ревь­ев).

Иллюстрации:

Цер­ковь Ми­хаи­ла Ар­хан­ге­ла в се­ле Алек­си­но близ До­ро­го­бу­жа. 1794. Ар­хи­тек­тор М. Ф. Ка­за­ков. Фото А. П. Пятнова. Архив БРЭ.

Свя­то-Тро­иц­кий Ге­ра­си­мов Бол­дин­ский муж­ской мо­на­стырь близ До­ро­го­бу­жа. Ко­ло­коль­ня. 1580-е гг. Фото А. П. Пятнова. Архив БРЭ.

До­ро­го­буж. Мо­ну­мент в па­мять Оте­чест­вен­ной вой­ны 1812. 1912. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)