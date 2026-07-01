ДОРОГОБУЖ
ДОРОГОБУЖ - город в России, в центральной части Смоленской области, центр Дорогобужского района.
Нас. 11,7 тыс. чел. (2006). Расположен на Смоленско-Московской возвышенности. Узел автодорог.
Основан смоленским кн. Ростиславом Мстиславичем, вероятно в 1150-х гг. Впервые Д. упомянут в т. н. дополнительной грамоте «О погородьи и почестье» Смоленской епископии (1210–17), согласно которой именно Д. из всех периферийных городов Смоленского кн-ва выплачивал епископии самое крупное «почестье». Возник как крепость, оборонявшая с востока земли Смоленского кн-ва от Ростово-Суздальского, а позднее – Владимирского вел. княжеств. Детинец (круглый в плане, диаметр площадки 130 м) был окружён валом (частично сохр.) и с напольной стороны рвом. На детинце существовал каменный храм домонгольской постройки (2-я пол. 12 – нач. 13 вв.). Известно о существовании на посаде церквей: Борисоглебской, Покровской, Пятницкой и Троицкой. Население Д. после смерти кн. Фёдора Ростиславича Чёрного отказалось признать власть смоленского кн. Александра Глебовича, который в 1300 осадил город. Дорогобужцы обратились за помощью к вяземскому кн. Андрею Михайловичу, который в битве у Д. нанёс поражение войскам смоленских князей Александра и Романа Глебовичей. Однако для длительного сопротивления смоленскому князю ресурсов Д. и Вязьмы не хватило. В нач. 14 в. в результате новой осады Д. был подчинён смоленским князем, его детинец полностью уничтожен (жизнь сохранилась лишь на посаде). В сер. 14 в. город входил в состав владений Фёдора Святославича – тестя вел. кн. владимирского Семёна Ивановича. В некоторых летописных источниках сохранилось упоминание о гибели в Куликовской битве 1380 дорогобужского кн. Владимира Головы. В 1403–04 Д. вошёл в состав Великого княжества Литовского. В кон. 1420-х – 1430-е гг. принадлежал кн. Андрею Дмитриевичу, выходцу из тверских Рюриковичей, находившемуся на литов. службе. После 1440 передан во владение литов. магнатам Гаштольдам. В июне 1500, в ходе рус.-литов. войны 1500–03, Д. был занят рус. войсками, по Московскому перемирию 1503 остался в составе Рус. гос-ва. В ходе рус.-литов. войны 1507–08 на короткое время оккупирован литов. войсками. В 1508–1509 по повелению вел. кн. московского Василия III Ивановича для строительства новой крепости в Д. из Москвы были посланы итал. мастера Бартоломео Фрязин (Вартоломей) и, вероятно, Бон Фрязин (Мастробан).
В 16 – нач. 17 вв. Д. являлся одной из наиболее важных крепостей и сборным пунктом рус. войск на зап. границах Рус. гос-ва, в т. ч. во время Ливонской войны 1558–83. В Смутное время неоднократно переходил из рук в руки. В 1617 захвачен войсками королевича Владислава (будущего польск. короля Владислава IV) и по условиям Деулинского перемирия 1618 остался в составе Речи Посполитой. В ходе Смоленской войны 1632–34 взят рус. войсками и стал гл. опорным пунктом наступления армии воеводы М. Б. Шеина на Смоленск. Однако по Поляновскому миру 1634 возвращён Речи Посполитой. В 17 в. крепость Д. включала три соединённых вместе деревянно-земляных замка («города»), окружённых валом и рвом (длина стен 1,2 км, по разл. описаниям, имелось 13–14 башен; частично сохранились земляные укрепления «верхнего города»). В 1654, в ходе рус.-польск. войны 1654–67, Д. взят рус. войсками и по условиям Андрусовского перемирия 1667 вошёл в состав Рус. гос-ва. Постепенно утратил важное воен. значение в связи с возвращением в состав Рус. гос-ва и Смоленска.
Уездный город Смоленской (1708–13, 1726–1929; в 1775–96 – Смоленское наместничество) и Рижской (1713–26) губерний. В 18 в. крупный торговый центр. В 1724 и 1763 центр. часть города уничтожена пожарами. В 1765 утверждён регулярный план застройки Д. Bo время Отечественной войны 1812 Д. (в августе) занят франц. войсками. Освобождён 26 окт. (7 нояб.) рус. авангардом под команд. ген. от инф. М. А. Милорадовича. В сер. 19 в. в Д. находились в осн. небольшие перерабатывающие предприятия. Развивалась торговля хлебом, пенькой, льняным семенем и коноплёй. В 1861 в Д. создано первое в Смоленской губ. женское училище.
26.10(8.11).1917 в Д. была провозглашена сов. власть. В 1929–37 районный центр Западной обл., с 1937 – Смоленской обл. В Великую Отечественную войну город оккупирован герм. войсками (8.10.1941). Освобождён 15.2.1942 партизанами (отряды «Ураган», «Дед», «Дедушка», «Чайка») в ходе Ржевско-Вяземской операции 1942. В нач. 1942 центр обширного Дорогобужского партизанского края, обороняемого партизанами и частями 4-го гвард. воздушно-десантного корпуса Красной Армии. Вновь оккупирован герм. войсками 8.6.1942. Освобождён 1.9.1943 в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции 1943. В кон. 1950-х гг. в связи со строительством в 7 км от Д. ГРЭС сформировался Дорогобужский промузел, в который наряду с Д. вошёл пос. гор. типа Верхнеднепровский, образованный в 1956. В нач. 2000-х гг. Дорогобужский р-н – один из наиболее индустриально развитых районов Смоленской обл.
Среди памятников архитектуры: Свято-Дмитриевский храм (нач. 18 в.), быв. здание соляного амбара (2-я пол. 18 в.; ныне районный Историко-краеведч. музей, открыт в 1919), ц. Апостолов Петра и Павла (1835), гор. усадьба купцов Свешниковых (кон. 19 в.), быв. здание уездной земской управы (кон. 19 – нач. 20 вв.), больничный городок (кон. 19 – нач. 20 вв.). Памятники: монумент в память Отеч. войны 1812 на гор. крепостном валу (сооружён в 1912); танк Т-34, установленный в честь освобождения Д. частями Красной Армии.
Представительство Рос. нового ун-та. Колледж управления (2002). Льнозавод, предприятия пищевой пром-сти (сырзавод и др.). Два лесхоза; произ-во пиломатериалов.
Близ Д., в пос. гор. типа Верхнеднепровский, – предприятия: «Дорогобуж» (минер. удобрения и др.), «Дорогобужкотломаш» (крупный производитель водогрейных котлов), «Полимеркровля», Дорогобужская ТЭЦ (введена в эксплуатацию в 1957 как ГРЭС).
В 15 км к востоку от Д., в дер. Болдино, находится один из древнейших монастырских ансамблей Смоленщины – Свято-Троицкий Герасимов Болдинский мужской монастырь, основанный прп. Герасимом Болдинским в 1530 (закрыт в 1929, возобновлён в 1991). Осн. сооружения созданы в 1580–90-е гг., однако в ходе Вел. Отеч. войны в марте 1943 были взорваны герм. войсками. В 1964–1969 под рук. П. Д. Барановского велись реставрац. работы, с 1969 продолжены под рук. А. М. Пономарёва. К 2007 восстановлены трапезная палата с ц. Введения (1966–2003, с дерев. шатром вместо каменного и ниже его на 6 м), колокольня (1977–88), а также построенная в 1770-х гг. ограда и Тихоновская ц. 2-й пол. 19 в. на месте кельи прп. Герасима Болдинского (1993). Продолжается восстановление Троицкого собора (начато в 2005). В 18 км к юго-востоку от Д. расположена быв. усадьба Барышниковых Алексино – крупнейший архитектурно-парковый ансамбль Смоленской обл. В проектировании, вероятно, принимали участие М. Ф. Казаков (ц. Михаила Архангела, 1794; Андреевская крепость в псевдоготическом стиле, между 1798 и 1810; жилые флигели, конюшни и комплекс хозяйств. построек, 1770–1780-е гг.) и Д. И. Жилярди (дворец, 1819–23; Муз. павильон, между 1818 и 1824). Парк усадьбы состоит из трёх частей: собственно первоначального регулярного парка (кон. 18 – нач. 19 вв.), ныне превратившегося в пейзажный, парков Верхнего и Нижнего (система открытых полян, связанных между собой сетью дорожек, отделённых редкими группами деревьев).
Иллюстрации:
Церковь Михаила Архангела в селе Алексино близ Дорогобужа. 1794. Архитектор М. Ф. Казаков. Фото А. П. Пятнова. Архив БРЭ.
Свято-Троицкий Герасимов Болдинский мужской монастырь близ Дорогобужа. Колокольня. 1580-е гг. Фото А. П. Пятнова. Архив БРЭ.
Дорогобуж. Монумент в память Отечественной войны 1812. 1912. Архив БРЭ.