ДОРОГИ РИМСКИЕ

Дороги римские — искусственные наземные пути сообщения, не имевшие себе равных вплоть до XIX в.

Широкомасштабное дорожное строительство впервые началось в Древнем Риме. Д. р. имели главным образом стратегическое значение и строились для контроля завоеванных территорий. Первой в конце IV в. до н. э. построили Аппиеву дорогу от Рима до Капуи длиной 220 км (via Appia). Она была одной из лучших, с покрытием из тесаного камня и шириной до 4,3 м. В Италии Д. р. соединяли Рим с его колониями. Все 29 Д. р., проходивших по Италии, оканчивались в Риме. Отсюда поговорка: «Все дороги ведут в Рим». Во всей империи была построена сеть из 372 больших дорог общей протяженностью около 80 тыс. км. Д. р. строились обычно из камня или гравия, уложенных в известковом растворе. Толщина «дорожной одежды» из нескольких (до пяти) слоев достигала 1 м. Вдоль мощеного полотна по обе стороны прокладывали грунтовый проселок для движения неподкованных животных. Д. р. были оснащены мостами, виадуками и туннелями. Вдоль них были расположены почтовые станции, постоялые дворы и сторожевые посты, обеспечивавшие в частности функционирование государственной почтовой службы. После падения Рима дорожное строительство в Европе прекратилось вплоть до XIII в.

Лит.: Chevallier R. Les voies romaines. Paris, 1972; Corsi C. Le strutture di servizio del cursus publicus in Italia. Ricerche topografiche ed evidenze archeologiche. Oxford, 2000; Pekary T. Untersuchungen zu den römischen Reichsstrassen. Bonn, 1968.