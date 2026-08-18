ДОРОГА ЖИЗНИ, МУЗЕЙ-ФИЛИАЛ

Центральный военно-морской музей, филиал «Дорога жизни».

Экспонаты музея рассказывают о беспримерном мужестве, стойкости и героизме защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В пяти залах собраны многочисленные документы и реликвии тех дней. На открытой смотровой площадке размещены самолет Ли-2, артиллерийские орудия, катер - малый охотник,буксир, плашкоут, действовавшие на «Дороге жизни».

Иллюстрации:

Центральный военно-морской музей, филиал «Дорога жизни».