ДОРОГА ЖИЗНИ

Единственная военно-стратегическая транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывавшая с сентября 1941 г. по март 1943 г. блокированный немецко-фашистскими войсками Ленинград с остальными районами страны.

По «Дороге жизни» проходили эвакуация мирного населения города в тыловые районы СССР, снабжение Ленинграда продовольствием, топливом, вооружением и боеприпасами; через нее в город перебрасывались подкрепления. В навигационные периоды перевозки осуществлялись по водной трассе на кораблях Ладожской военной флотилии и судах Северо-Западного речного пароходства из портов Новая Ладога (большая трасса 125 км) и Кобона (малая трасса 35 км) до порта Осиновец, а в период ледостава — по ледяной трассе из Кобоны до Ваганова и Коккорева. По водной трассе было эвакуировано 738 тыс. человек и перевезено 1040 тыс. тонн грузов, а по ледовой дороге — 638 тыс. человек и 575 тыс. тонн. Помимо этого в Ленинград для обороны города по «Дороге жизни» было доставлено 300 тыс. бойцов. Все грузы с западного берега Ладожского озера в Ленинград доставлялись по Ириновской ветке Октябрьской железной дороги. Кроме того, для подачи нефтепродуктов по решению ГКО от 25 апреля 1942 г. в рекордно короткие сроки по дну озера был проложен трубопровод длиной 35 км. «Дорога жизни» постоянно подвергалась жестоким обстрелам тяжелой вражеской артиллерией и авиацией. Бесперебойное функционирование «Дороги жизни» обеспечивали войска ПВО Ладожской военной флотилии и авиация Ленинградского фронта и Балтийского флота. Благодаря массовому героизму советских воинов и жителей Ленинграда, «Дорога жизни» сыграла исключительно важную роль в обороне города и прорыве блокады.

Исторические источники:

Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов. М-СПб., 2005;

Блокадные дневники и документы. Изд. 2. СПб., 2007.

Автор статьи: Шацилло В. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015