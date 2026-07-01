ДОРОФЕЙ ГАЗСКИЙ

ДОРОФЕЙ ГАЗСКИЙ - духовный писатель, аскет, наставник монашествующих, христианский святой, представитель так называемого синайского исихазма.

По не­ко­то­рым све­де­ни­ям, уро­же­нец Ан­ти­охии; про­ис­хо­дил из за­жи­точ­ной се­мьи; юно­шей по­сту­пил в мо­на­стырь ав­вы Се­ри­да близ Га­зы и стал ду­хов­ным сы­ном ве­ли­ких под­виж­ни­ков - Вар­са­ну­фия и Ио­ан­на Газ­ских. В бо­го­слов­ских и ас­ке­тических воз­зре­ни­ях ис­пы­тал влия­ние Ва­си­лия Ве­ли­ко­го и Еваг­рия Пон­тий­ско­го. По­сле смер­ти ду­хов­ных на­став­ни­ков Дорофей Газский по­ки­нул (около 540) Се­рид­ский монастырь и ос­но­вал в не­сколь­ких ки­ло­мет­рах к югу но­вую оби­тель, став её на­стоя­те­лем.

Из тру­дов Дорофея Газского из­вест­ны: 23 «На­став­ле­ния» уче­ни­кам, 10 «Слов» о под­виж­ни­че­ст­ве, за­пи­сан­ные на­став­ле­ния от­цов Зо­си­мы, Вар­са­ну­фия, Ио­ан­на, из эпи­сто­ляр­но­го на­сле­дия - пе­ре­пис­ка со свя­ты­ми Вар­са­ну­фи­ем и Ио­ан­ном. Тру­ды Дорофея Газского, до­шед­шие до нас бла­го­да­ря то­му, что по­сле его смер­ти их со­брал не­кий ос­тав­ший­ся не­из­вест­ным мо­нах, по­свя­ще­ны те­мам мо­на­ше­ской жиз­ни: от­вер­же­ние ми­ра, сми­ре­ние, страх Бо­жий. Ду­хов­ность Дорофея Газского но­сит ки­но­вит­ский (об­ще­жи­тель­ный) ха­рак­тер, об­щи­на со­став­ля­ет ис­тин­ное те­ло Церк­ви, в ко­то­ром ка­ж­дый член за­ни­ма­ет своё осо­бое ме­сто и ис­пол­ня­ет осо­бую функ­цию. Дорофей Газский де­ла­ет ак­цент на «со­блю­де­нии за­по­ве­дей», ко­то­рое од­но толь­ко спо­соб­но до­не­сти кре­щаль­ную бла­го­дать до кор­ня зла, и на «от­кры­то­сти серд­ца» пе­ред ду­хов­ным от­цом.

«На­став­ле­ния» Дорофея Газского ока­за­ли зна­чительное влия­ние на си­най­скую, сту­дит­скую, афон­скую, а так­же западную мо­на­ше­скую тра­ди­ции; с XI века су­ще­ст­ву­ют латинский, арабский, грузинский пе­ре­во­ды, с XVII века - французские и ис­пан­ские. Пер­вое из­да­ние цер­ков­но­сла­вян­ско­го тек­ста «На­став­ле­ний» от­но­сит­ся к 1628 году (вы­пол­не­но в Кие­во-Пе­чер­ской лав­ре ).

День па­мя­ти Дорофея Газского в Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 5 (18) ию­ня.