ДОРОФЕЙ ГАЗСКИЙ
ДОРОФЕЙ ГАЗСКИЙ - духовный писатель, аскет, наставник монашествующих, христианский святой, представитель так называемого синайского исихазма.
По некоторым сведениям, уроженец Антиохии; происходил из зажиточной семьи; юношей поступил в монастырь аввы Серида близ Газы и стал духовным сыном великих подвижников - Варсануфия и Иоанна Газских. В богословских и аскетических воззрениях испытал влияние Василия Великого и Евагрия Понтийского. После смерти духовных наставников Дорофей Газский покинул (около 540) Серидский монастырь и основал в нескольких километрах к югу новую обитель, став её настоятелем.
Из трудов Дорофея Газского известны: 23 «Наставления» ученикам, 10 «Слов» о подвижничестве, записанные наставления отцов Зосимы, Варсануфия, Иоанна, из эпистолярного наследия - переписка со святыми Варсануфием и Иоанном. Труды Дорофея Газского, дошедшие до нас благодаря тому, что после его смерти их собрал некий оставшийся неизвестным монах, посвящены темам монашеской жизни: отвержение мира, смирение, страх Божий. Духовность Дорофея Газского носит киновитский (общежительный) характер, община составляет истинное тело Церкви, в котором каждый член занимает своё особое место и исполняет особую функцию. Дорофей Газский делает акцент на «соблюдении заповедей», которое одно только способно донести крещальную благодать до корня зла, и на «открытости сердца» перед духовным отцом.
«Наставления» Дорофея Газского оказали значительное влияние на синайскую, студитскую, афонскую, а также западную монашескую традиции; с XI века существуют латинский, арабский, грузинский переводы, с XVII века - французские и испанские. Первое издание церковнославянского текста «Наставлений» относится к 1628 году (выполнено в Киево-Печерской лавре).
День памяти Дорофея Газского в Русской православной церкви - 5 (18) июня.