ДОРНБИРН

ДОРНБИРН - город на западе Австрии, земля Форарльберг.

Население 43,3 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в до­ли­не верх­не­го Рей­на, в 10 километрах от Бо­ден­ско­го озера и в 8 километрах от гра­ни­цы со Швей­ца­ри­ей. Зна­чительный транс­порт­ный узел; ав­то­мо­биль­ные и же­лез­ные до­ро­ги (в том числе ав­то­бан фе­де­раль­но­го зна­че­ния За­пад -­ Вос­ток) со­еди­ня­ют Дорнбирн с другимим зем­ля­ми Ав­ст­рии, а так­же с Гер­ма­ни­ей (че­рез город Лин­дау) и Швей­ца­ри­ей (че­рез город Санкт-Гал­лен). Аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 895 году под названием Тор­рин­пу­ир­рон (Torrinpuirron - Двор Тор­ро; Тор­ро - имя але­манн­ско­го кре­сть­я­ни­на). В гра­мо­те 957 году фи­гу­ри­ру­ет как се­ле­ние Торн­биу­ра (Thornbiura), пе­ре­дан­ное в дар Санкт-Гал­лен­ско­му монастырю С XI века во вла­де­нии гра­фов Бре­ген­ца, с 1363 года (по другим дан­ным, с 1380 года) - Габс­бур­гов. В 1405-1408 годах жи­те­ли Дорнбирн под­дер­жа­ли швейцарские кан­то­ны в их борь­бе за не­за­ви­си­мость. В пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов вре­мен­но за­хва­чен шве­да­ми (1647 год). В 1793 году по­лу­чил пра­во на про­ве­де­ние яр­ма­рок. С 1805 года вхо­дил в со­став Ба­ва­рии, в 1814 году воз­вра­щён Авст­рии. С середины XIX века в Дорнбирне на­ча­ло раз­ви­вать­ся промышленное производство. В 1901 году австрийский император Франц Ио­сиф I да­ро­вал Дорнбирну городское пра­во. В 1902 годук Дорнбирн был свя­зан элек­три­фи­цированным уча­ст­ком же­лез­ной до­ро­ги (за­крыт в 1938 году) с Лус­те­нау. В 1938-1945 годах, по­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии, в со­ста­ве Гер­ма­нии.

В цен­тре го­ро­да - Ры­ноч­ная площадь со зда­ния­ми XVII-XVIII веков: «Крас­ный дом» (1639 год), ба­роч­ная церковь Святого Се­ба­сть­я­на (1826 год), церковь Святого Мар­ти­на (1839 год); мо­на­стырь ка­пу­ци­нов (ос­но­ван в 1892 году). Специальная выс­шая шко­ла (1994 год). Му­зеи: Го­род­ской (1997 год), ес­те­ст­вен­но-на­уч­ный «Ина­ту­ра» (2002 год), при­ро­ды Фо­рарль­бер­га и других. Вы­ста­воч­ный центр (в Дорнбирн еже­год­но вес­ной и осе­нью про­во­дят­ся вы­став­ки-яр­мар­ки по­тре­би­тель­ских то­ва­ров).

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