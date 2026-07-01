ДОРНБИРН
ДОРНБИРН - город на западе Австрии, земля Форарльберг.
Население 43,3 тысячи человек (2007 год). Расположен в долине верхнего Рейна, в 10 километрах от Боденского озера и в 8 километрах от границы со Швейцарией. Значительный транспортный узел; автомобильные и железные дороги (в том числе автобан федерального значения Запад - Восток) соединяют Дорнбирн с другимим землями Австрии, а также с Германией (через город Линдау) и Швейцарией (через город Санкт-Галлен). Аэропорт.
Впервые упоминается в 895 году под названием Торринпуиррон (Torrinpuirron - Двор Торро; Торро - имя алеманнского крестьянина). В грамоте 957 году фигурирует как селение Торнбиура (Thornbiura), переданное в дар Санкт-Галленскому монастырю С XI века во владении графов Брегенца, с 1363 года (по другим данным, с 1380 года) - Габсбургов. В 1405-1408 годах жители Дорнбирн поддержали швейцарские кантоны в их борьбе за независимость. В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов временно захвачен шведами (1647 год). В 1793 году получил право на проведение ярмарок. С 1805 года входил в состав Баварии, в 1814 году возвращён Австрии. С середины XIX века в Дорнбирне начало развиваться промышленное производство. В 1901 году австрийский император Франц Иосиф I даровал Дорнбирну городское право. В 1902 годук Дорнбирн был связан электрифицированным участком железной дороги (закрыт в 1938 году) с Лустенау. В 1938-1945 годах, после аншлюса Австрии, в составе Германии.
В центре города - Рыночная площадь со зданиями XVII-XVIII веков: «Красный дом» (1639 год), барочная церковь Святого Себастьяна (1826 год), церковь Святого Мартина (1839 год); монастырь капуцинов (основан в 1892 году). Специальная высшая школа (1994 год). Музеи: Городской (1997 год), естественно-научный «Инатура» (2002 год), природы Форарльберга и других. Выставочный центр (в Дорнбирн ежегодно весной и осенью проводятся выставки-ярмарки потребительских товаров).