ДОРН БОРИС АНДРЕЕВИЧ

ДОРН БОРИС АНДРЕЕВИЧ (Ио­ганн Альб­рехт Берн­гард) - российский ученый-востоковед, академик императорской Академии наук , директор Азиатского музея.

Окончил Лейпцигский университет со степенью доктора философии и богословия (1825 год), преподавал восточные языки. В 1829 году приехал в Россию, руководил кафедрой восточных языков Харьковского университета, где, в частности, впервые в России стал вести курс эфиопского языка.

В 1835 году Дорн был переведен в Санкт-Петербург, в Учебное отделение восточных языков при Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, и в течение 8 лет вел курсы по истории, географии и нумизматике Востока. Тогда же началась академическая карьера Дорна: он стал членом-корреспондентом императорской Академии наук, с 1839 года состоял адъюнктом «по части восточных языков», с 1842 года - экстраординарным академиком, с 1852 года - ординарным академиком. В 1842 году Дорн перешел на службу в императорскую Академию наук, был избран на должность директора Азиатского музея, которую занимал до смерти. Наряду с исполнением обязанностей администратора Дорн постоянно работал над пополнением книжных, рукописных и нумизматических коллекций музея, занимался их каталогизацией и исследованием, создавая материальную базу академического востоковедения. В 1844-1869 годах служил библиотекарем императорской Публичной библиотеки (в настоящее время РНБ).

Дорн оставил свыше 140 опубликованных работ, в значительной степени основанных на рукописных и нумизматических материалах Азиатского музея и Публичной библиотеки, в частности нумизматические отчеты, статьи и заметки, посвященные чтению легенд на сасанидских монетах , монетах с пехлевийским и арабским письмом. В 1846 году была опубликована написанная Дорном история Азиатского музея со времени его основания. Ему также принадлежит заслуга составления 1-го каталога мусульманских книг, изданных в Казани в 1801-1866 годы, который включает около 600 наименований.

В научных работах Дорна отражен его огромный труд по изучению мусульманских и христианских (эфиопских, сирийских, коптских, армянских, грузинских) рукописей. Так, в 1837 году он подготовил описание 7 эфиопских рукописей из собрания Публичной библиотеки, положив начало отечественной эфиопистике. Особое внимание Дорн уделил уникальным сведениям о составе библиотеки эфиопского монастыря в Иерусалиме, содержащимся в приписках к рукописи Четвероевангелия 1426 года. В 1852 году он выпустил в свет 1-й в отечественном востоковедении специальный каталог восточных рукописей и ксилографов - описание собрания Публичной библиотеки которе до настоящего времени служит образцом для составления каталогов рукописных фондов. На протяжении всей жизни Дорн регулярно публиковал в научной периодике отчеты о пополнении рукописных коллекций. Так, в 1853 году он описал 4 редкие сирийские рукописи V-VI веков из Египта, выполненные ранним письмом эстрангело и содержащие отдельные библейские книги (1 и 2 Цар., Послания ап. Павла), а также сочинения по истории Церкви.

Дорн считается основоположником изучения в России Афганистана, афганского языка (пушту), местных бесписьменных иранских языков и многих проблем иранистики, таких как средневековая история и историческая география прикаспийских провинций Ирана и Кавказа. Изучая историю афганцев по средневековым текстам на персидском и афганском языках, Дорн иллюстрировал исследования публикацией источников. В 1844 году он основал в Азиатском музее фонд афганских рукописей, а в 1856-1857 годах преподавал на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета пушту (в 1838-1842 годах вел там курс санскрита).

Дорн был востоковедом-энциклопедистом: историком, географом, филологом, исследователем и знатоком рукописей и монет, эпиграфистом, заложившим основы развития ряда научных направлений востоковедения в Академии наук. Похоронен на лютеранском Смоленском кладбище.

Описания рукописей:

Über die Aethiopischen Handschriften der öffentlichen Kaiserlichen Bibliothek zu St.-Petersburg (lu le 26 oct. 1837) // Bull. scientifique publié par l'Académie Impériale des sciences e St.-Pétersbourg. 1838. T. 3. Col. 145-151;

Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akad. d. Wiss. zu St. Petersburg. St.-Pb., 1846;

Catalogue des manuscripts et xylographes orientaux de la Bibliothèque Impériale publique de St. Pétersbourg. St.-Pb., 1852;

Über 4 von der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg im J. 1852 erworbene syrische Handschriften // Bull. Mélanges asiatiques. 1856. T. 2: (1852-1856). P. 195-210.

Библиография:

Dugat G. Histoire des orientalistes de l'Europe du XIIe au XIXe siècle. P., 1868. T. 1. P. 75-99;

Ливотова О. Э., Португаль В. Б. Востоковедение в изданиях АН, 1726-1917: Библиогр. М., 1966. С. 54 и след.;

Карская Л. Н. Аннот. библиогр. отеч. работ по арабистике, иранистике и тюркологии, 1818-1917 гг.: (Науч. периодика). М., 2000 [Публикации Д. в периодич. изданиях АН.

Иллюстрация:

Б. А. Дорн. Фотография. Вторая половина XIX века. Архив ПЭ.