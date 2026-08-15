ДОРМИДОНТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ДОРМИДОНТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в Пет­ро­гра­де - в Ри­со­валь­ной шко­ле общества поощрения художеств (1914-1918 годы) у И. Я. Би­ли­би­на, А. А. Ры­ло­ва и других, Выс­шем ху­дожественно-тех­ническом учеб­ном за­ве­де­нии (1918-1922 годы) у Д. Н. Кар­дов­ско­го, К. С. Пет­ро­ва-Вод­ки­н а, В. Е. Тат­ли­на и В. И. Шу­хае­ва. Член-уч­ре­ди­тель АРХР (1922 год; председатель пет­роградского фи­лиа­ла), экс­по­нент объ­еди­не­ний «Об­щи­на ху­дож­ни­ков» (c 1921 года), «Ше­ст­на­дцать» (c 1923 года), «Цех ху­дож­ни­ков» (1930-1932 годы) и других.

В жи­во­пи­си Дормидонтова 1920-х годов за­мет­но влия­ние Кар­дов­ско­го; в ней пре­об­ла­да­ет гра­фическое на­ча­ло, боль­шую роль иг­ра­ет ар­хитектурная сре­да. Для те­ма­ти­ки его ра­бот ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­ле­ние «ста­ро­го» и «но­во­го» - ин­ду­ст­риа­ли­за­ции и до­жи­ваю­щих свой век ок­ра­ин («Днеп­ро­строй», 1931 год, Государственная Третьяковская галерея; «Ста­ле­ли­тей­ный за­вод», 1932 год; «Ок­раи­на Ле­нин­гра­да», 1933-1937 годы, обе - Государственный Русский музей и другие). В го­ды Великой Отечественной вой­ны вы­пол­нил гра­фическую се­рию «Ле­нин­град в бло­ка­де» (1942 год); в 1950-е годы пи­сал пре­иму­щественно пей­за­жи («В пар­ке», 1954 год, Ху­дожественный му­зей, Со­чи), а так­же ба­таль­ные по­лот­на.

Иллюстрация:

Н. И. Дор­ми­дон­тов. «Му­зы­кан­ты». 1931-1934 годы. Рус­ский му­зей (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.