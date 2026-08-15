ДОРМИДОНТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ДОРМИДОНТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский живописец и график.
Учился в Петрограде - в Рисовальной школе общества поощрения художеств (1914-1918 годы) у И. Я. Билибина, А. А. Рылова и других, Высшем художественно-техническом учебном заведении (1918-1922 годы) у Д. Н. Кардовского, К. С. Петрова-Водкина, В. Е. Татлина и В. И. Шухаева. Член-учредитель АРХР (1922 год; председатель петроградского филиала), экспонент объединений «Община художников» (c 1921 года), «Шестнадцать» (c 1923 года), «Цех художников» (1930-1932 годы) и других.
В живописи Дормидонтова 1920-х годов заметно влияние Кардовского; в ней преобладает графическое начало, большую роль играет архитектурная среда. Для тематики его работ характерно противопоставление «старого» и «нового» - индустриализации и доживающих свой век окраин («Днепрострой», 1931 год, Государственная Третьяковская галерея; «Сталелитейный завод», 1932 год; «Окраина Ленинграда», 1933-1937 годы, обе - Государственный Русский музей и другие). В годы Великой Отечественной войны выполнил графическую серию «Ленинград в блокаде» (1942 год); в 1950-е годы писал преимущественно пейзажи («В парке», 1954 год, Художественный музей, Сочи), а также батальные полотна.
Иллюстрация:
Н. И. Дормидонтов. «Музыканты». 1931-1934 годы. Русский музей (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.