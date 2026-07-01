ДОРЛИАК

ДОРЛИАК - российский музыканты, мать и дочь.

Ксе­ния Ни­ко­ла­ев­на (уро­ж­дён­ная Фе­лей­зен) [30.12.1881 года (11.01.1882 года), Санкт-Пе­тер­бург - 08.03.1945 года, Мо­ск­ва], пе­ви­ца (со­пра­но, мец­цо-со­пра­но), пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1944 год). В 1900 году окон­чи­ла Смоль­ный институт, в 1909 году - Пе­тербург­скую кон­серваторию (по клас­су С. Н. Глад­кой), за­тем ве­ла кон­церт­ную дея­тель­ность и со­вер­шен­ст­во­ва­лась у Н. А. Ирец­кой.

В 1911-1912 годах вы­сту­па­ла на сце­не Па­риж­ской опе­ры в пар­ти­ях Ели­за­ве­ты, Эль­зы, Брун­гиль­ды («Тан­гей­зер», «Ло­эн­грин», «Валь­ки­рия» Р. Ваг­не­ра). В 1912 году де­бю­ти­ро­ва­ла в пе­тербургском Ма­ри­ин­ском теат­ре в пар­тии Аи­ды (од­но­именная опе­ра Дж. Вер­ди). До 1914 года вы­сту­па­ла в опер­ных те­ат­рах Бер­ли­на, Пра­ги, Шар­лот­тен­бур­га. Бы­ла од­ной из пер­вых и по­сто­ян­ных уча­ст­ниц кон­цер­тов Общества ка­мер­ной му­зы­ки, Ас­со­циа­ции со­вре­мен­ной му­зы­ки, ис­пол­ня­ла в т. ч. современную русскую му­зы­ку. За­вер­ши­ла карь­е­ру пе­ви­цы в 1937 году. В 1914-1929 годах пре­по­да­ва­ла в Пет­роградской консерватории (профессор с 1918 года), в 1930-1945 годах - в Московской консерватории. Сре­ди её уче­ниц: Р. Я. Аль­перт-Ха­си­на, Е. Д. Круг­ли­ко­ва, С. М. Хром­чен­ко, И. П. Яун­зем.

Ни­на Львов­на [24.06 (07.07).1908 года, Санкт-Пе­тер­бург - 17.05.1998 года, Мо­ск­ва], пе­ви­ца (со­пра­но), пе­да­гог, народная артистка СССР (1990 год). В 1931 году окон­чи­ла Московскую консерваторию . по клас­су К. Н. Дор­ли­ак. С 1933 года вы­сту­па­ла как ка­мер­ная пе­ви­ца, осо­бен­но ус­пеш­но в ан­самб­ле с му­жем, пиа­ни­стом С. Т. Рих­те­ром (с 1945 года; сре­ди ау­дио­запи­сей - «Дет­ская» М. П. Му­сорг­ско­го, во­каль­ная му­зы­ка И. С. Ба­ха и С. С. Про­кофь­е­ва ). Вы­сту­па­ла так­же в ан­самб­ле с А. Ф. Ге­ди­ке, М. И. Грин­берг и др. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы, в Ки­тае. С 1935 года пре­по­да­ва­ла соль­ное пе­ние в Мос­ковской кон­сер­ва­то­рии (профессор с 1947 года). Сре­ди уче­ни­ков: А. Аб­ла­бер­дые­ва, Е. П. Бры­лё­ва, А. Е. Иль­и­на, Э. Кур­ман­га­ли­ев, Т. Ф. Ту­га­ри­но­ва; пе­да­го­гические прин­ци­пы на­шли про­дол­же­ние в дея­тель­но­сти её уче­ни­цы Г. А. Пи­са­рен­ко.

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