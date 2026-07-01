ДОРЛИАК
ДОРЛИАК - российский музыканты, мать и дочь.
Ксения Николаевна (урождённая Фелейзен) [30.12.1881 года (11.01.1882 года), Санкт-Петербург - 08.03.1945 года, Москва], певица (сопрано, меццо-сопрано), педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944 год). В 1900 году окончила Смольный институт, в 1909 году - Петербургскую консерваторию (по классу С. Н. Гладкой), затем вела концертную деятельность и совершенствовалась у Н. А. Ирецкой.
В 1911-1912 годах выступала на сцене Парижской оперы в партиях Елизаветы, Эльзы, Брунгильды («Тангейзер», «Лоэнгрин», «Валькирия» Р. Вагнера). В 1912 году дебютировала в петербургском Мариинском театре в партии Аиды (одноименная опера Дж. Верди). До 1914 года выступала в оперных театрах Берлина, Праги, Шарлоттенбурга. Была одной из первых и постоянных участниц концертов Общества камерной музыки, Ассоциации современной музыки, исполняла в т. ч. современную русскую музыку. Завершила карьеру певицы в 1937 году. В 1914-1929 годах преподавала в Петроградской консерватории (профессор с 1918 года), в 1930-1945 годах - в Московской консерватории. Среди её учениц: Р. Я. Альперт-Хасина, Е. Д. Кругликова, С. М. Хромченко, И. П. Яунзем.
Нина Львовна [24.06 (07.07).1908 года, Санкт-Петербург - 17.05.1998 года, Москва], певица (сопрано), педагог, народная артистка СССР (1990 год). В 1931 году окончила Московскую консерваторию. по классу К. Н. Дорлиак. С 1933 года выступала как камерная певица, особенно успешно в ансамбле с мужем, пианистом С. Т. Рихтером (с 1945 года; среди аудиозаписей - «Детская» М. П. Мусоргского, вокальная музыка И. С. Баха и С. С. Прокофьева). Выступала также в ансамбле с А. Ф. Гедике, М. И. Гринберг и др. Гастролировала в странах Европы, в Китае. С 1935 года преподавала сольное пение в Московской консерватории (профессор с 1947 года). Среди учеников: А. Аблабердыева, Е. П. Брылёва, А. Е. Ильина, Э. Курмангалиев, Т. Ф. Тугаринова; педагогические принципы нашли продолжение в деятельности её ученицы Г. А. Писаренко.