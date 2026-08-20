ДОРИЙЦЫ

ДОРИЙЦЫ - одно из основных древнегреческих племён.

На ру­бе­же XIII-XII веков до нашей эры дорийцы в со­ста­ве других пле­мён (го­во­рив­ших на западногреческих диа­лек­тах), воз­мож­но фра­кий­ско-ил­ли­рий­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, вторг­лись на тер­ри­то­рию Средней Гре­ции и Пе­ло­пон­не­са, где на­хо­ди­лись цен­тры ми­кен­ской ци­ви­ли­за­ци . Это со­бы­тие по­лу­чи­ло название «до­рий­ское втор­же­ние».

Пле­мен­ные груп­пы дорийцев рас­се­ли­лись на Пе­ло­пон­не­се [об­лас­ти Ар­го­ли­да, Ла­ко­ни­ка, Мес­се­ния, Ко­рин­фия и Ме­га­ри­да на Ист­ме (Ко­ринф­ском пе­ре­шей­ке)], на южных ост­ро­вах Эгей­ско­го моря (Крит, Ро­дос, Фе­ра, Ме­лос и другие), в юго-западной час­ти Ма­лой Азии. В хо­де Ве­ли­кой греческой ко­ло­ни­за­ции (VIII-VI века до нашей эры) до­рий­ские по­ли­сы воз­ник­ли на восточном по­бе­ре­жье Ад­риа­ти­че­ско­го моря, в Юж. Ита­лии, на Си­ци­лии, в зо­не про­ли­вов и При­чер­но­мо­рье.

Наи­бо­лее из­вест­ным до­рий­ским по­ли­сом бы­ла Спар­та , дол­гое вре­мя ос­та­вав­шая­ся са­мым силь­ным в во­енном от­но­ше­нии греческим го­су­дар­ст­вом. В Спар­те доль­ше все­го со­хра­ня­лись про­стой об­раз жиз­ни, во­ин­ская доб­лесть и дис­ци­п­ли­на гра­ж­дан, что, как по­ла­га­ли ан­тич­ные ав­то­ры, бы­ло свой­ст­вен­но имен­но дорийцам. До­рий­ским по­ли­сам бы­ло при­су­ще раз­ви­тие пре­ж­де все­го аг­рар­но­го сек­то­ра про­изводства. В то же вре­мя сре­ди до­рий­ских го­су­дарств бы­ли та­кие раз­ви­тые тор­го­во-ре­мес­лен­ные цен­тры, как Ко­ринф, Эги­на, Ме­га­ры. На Си­ци­лии на про­тя­же­нии сто­ле­тий ве­ду­щая роль при­над­ле­жа­ла Си­ра­ку­зам. До­рий­ски­ми ко­ло­ния­ми бы­ли Ви­зан­тий (ны­не Стам­бул) в зо­не при­чер­но­мор­ских про­ли­вов и Хер­со­нес (на мес­те Се­ва­сто­по­ля) в Кры­му.

Со­глас­но греческой ми­фо­ло­гии, ро­до­на­чаль­ни­ком дорийцев счи­тал­ся Дор, сын Эл­ли­на и ним­фы Ор­сеи­ды, и зем­ли в Средней Гре­ции (область До­ри­да) они по­лу­чи­ли от Ге­рак­ла, по­том­ки ко­то­ро­го, воз­гла­вив дорийцев, вторг­лись в Пе­ло­пон­нес, мно­гие из об­лас­тей ко­то­ро­го ра­нее бы­ли за­воё­ва­ны Ге­рак­лом (в ми­фо­ло­гии втор­же­ние дорийцев по­лу­чи­ло название «воз­вра­ще­ние Ге­рак­ли­дов»).

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