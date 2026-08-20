ДОРИЙЦЫ
ДОРИЙЦЫ - одно из основных древнегреческих племён.
На рубеже XIII-XII веков до нашей эры дорийцы в составе других племён (говоривших на западногреческих диалектах), возможно фракийско-иллирийского происхождения, вторглись на территорию Средней Греции и Пелопоннеса, где находились центры микенской цивилизаци . Это событие получило название «дорийское вторжение».
Племенные группы дорийцев расселились на Пелопоннесе [области Арголида, Лаконика, Мессения, Коринфия и Мегарида на Истме (Коринфском перешейке)], на южных островах Эгейского моря (Крит, Родос, Фера, Мелос и другие), в юго-западной части Малой Азии. В ходе Великой греческой колонизации (VIII-VI века до нашей эры) дорийские полисы возникли на восточном побережье Адриатического моря, в Юж. Италии, на Сицилии, в зоне проливов и Причерноморье.
Наиболее известным дорийским полисом была Спарта, долгое время остававшаяся самым сильным в военном отношении греческим государством. В Спарте дольше всего сохранялись простой образ жизни, воинская доблесть и дисциплина граждан, что, как полагали античные авторы, было свойственно именно дорийцам. Дорийским полисам было присуще развитие прежде всего аграрного сектора производства. В то же время среди дорийских государств были такие развитые торгово-ремесленные центры, как Коринф, Эгина, Мегары. На Сицилии на протяжении столетий ведущая роль принадлежала Сиракузам. Дорийскими колониями были Византий (ныне Стамбул) в зоне причерноморских проливов и Херсонес (на месте Севастополя) в Крыму.
Согласно греческой мифологии, родоначальником дорийцев считался Дор, сын Эллина и нимфы Орсеиды, и земли в Средней Греции (область Дорида) они получили от Геракла, потомки которого, возглавив дорийцев, вторглись в Пелопоннес, многие из областей которого ранее были завоёваны Гераклом (в мифологии вторжение дорийцев получило название «возвращение Гераклидов»).