ДОРИА, АНДРЕА

Дориа (ит. Doria), Андреа (30.11.1466, Онелье — 05.11.1560, Генуя) — генуэзский адмирал и политический деятель.

В 18 лет лишился родителей, у которых был вторым сыном. Д. избрал военную карьеру и служил арагонским королям Неаполя, затем «римскому префекту» Джованни делла Ровере, чью семью защищал от нападок Чезаре Борджа в 1502. С 1503 Д. отстаивал интересы Генуи, участвуя в подавлении восстания на о. Корсика, затем сражался на стороне одной из правящих семей Фрегозо против французов и их ставленников Адорно. С 1515 вместе с Фрегозо Д. перешел на сторону Франции и до 1528 находился на службе у Франциска I с перерывом, во время которого он со своими галерами служил папе Клименту VII. Ввиду разногласий с французами Д. сделал резкий политический поворот и заключил договор с императором и испанским королем Карлом V . Условием договора была относительная независимость Генуи и подтверждение ее прав на близлежащий порт Савону. Д. провел реформы, основанные на сложном взаимодействии выборных органов и позволившие старой знати вернуться к власти. Высшая власть принадлежала избираемому на два года дожу , но Д. отказался от предложенного ему пожизненного догата. Реформы должны были укрепить республиканский строй и обеспечить Д. негласное верховное влияние, однако оно было поставлено под вопрос в 1547 во время заговора Джан Луиджи Фьески, закончившегося, впрочем, неудачей. Испанцы пытались воспользоваться ослаблением режима и ввести в Геную свой гарнизон, но Д. сумел избежать наихудшего развития событий. В ходе заговора погиб племянник Д. — Джанеттино, и он избрал своим преемником его сына Джанандреа. В 1527 Д., будучи уже 60-летним, женился на Перетте Узодимаре (1478—1550), вдове маркиза дель Карретто, но детей у них не было. Д. усыновил отпрыска жены от первого брака Маркантонио, как и Джанандреа, который в 1558 женился на дочери Маркантонио. На службе императору Д. принял участие в нескольких экспедициях против турок и средиземноморских пиратов: в Тунисе (1535), в Алжире (1541), в битве при Ла-Превезе (1538), окончившейся неудачей. Он обеспечил господство Генуи над Корсикой, где происходили инспирируемые Францией восстания, и успешно сражался с французским флотом. За свои заслуги Д. получил от Карла V орден Золотого Руна (1531) и княжество Мельфи.

Лит.: Lingua P. Andrea Doria. Principe e pirata nell’Italia del ‘500. Genova, 2006 (2 ed. 2015).