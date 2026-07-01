ДОРЕН, АЛЬФРЕД ЯКОБ

Дорен (нем. Doren, при рождении — Доктор, нем. Doctor), Альфред Якоб (15.05.1869, Франкфурт-на-Майне — 28.07.1934, Маркелеберг близ Лейпцига) — немецкий историк-медиевист.

Из семьи предпринимателя еврейского происхождения. Изучал историю, географию и экономику в Боннском и Берлинском университетах (1887—1892), в годы учебы сменил фамилию, чтобы избежать путаницы с научной степенью. Среди преподавателей Д. были К. Лампрехт , А. Дове, Г. Узенер, Г. фон Трейчке . Наибольшее влияние на Д. оказали идеи историка и экономиста Г. фон Шмоллера (представителя так называемой новой исторической школы в политэкономии). В 1892 в Берлинском университете защитил докторскую диссертацию об истории торговых гильдий в Германии. По рекомендации Шмоллера, Д. около 10 лет работал в Италии, главным образом во Флоренции, которая стала основной областью его научных интересов. Был другом А. Вартбурга. С 1903 преподавал в Лейпцигском университете (с 1909 — экстраординарный профессор). С началом Первой мировой войны записался добровольцем в армию, работал в немецких оккупационных властях в Бельгии, в том числе занимался обследованием бельгийских архивов. После войны работал в министерстве иностранных дел в Берлине, с 1923 вновь преподавал в Лейципгском университете, был уволен осенью 1933 вскоре после прихода к власти А. Гитлера .

Работы Д. получили известность главным образом в Италии и США, в Германии одним из немногих историков, испытавших его влияние, был В. Гётц (1867—1958).

Был женат на дочери писателя и рисовальщика Л. Пича (1824—1911), опубликовал его переписку с И. С. Тургеневым (Iwan Turgenjew an Ludwig Pietsch. Briefe aus den Jahren 1864—1883. Berlin, 1923).

Соч.: Entwicklung und Organisation der florentiner Zünfte im XIII und XIV Jahrhunderts. Leipzig, 1897); Studien aus der florentiner Wirtschaftsgeschichte. Bd. 1—2. Вerlin–Stuttgart, 1901—1908 (ит. пер. 1940); Deutsche Handwerker und Handwerkerbruderschaften im mittelalterlichen Italien. Berlin 1903); Italienische Wirtschaftsgeschichte. Jena, 1934 (ит. пер. 1937).